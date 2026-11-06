‘Masih punya banyak hal untuk ditawarkan’: Cedera Raul Jimenez ‘sangat mengecewakan’ bagi penyerang Meksiko itu, sementara mantan bintang Wolves menjelaskan mengapa pemain yang sudah teruji di Liga Primer Inggris tersebut masih bisa memberi banyak kontribusi
Jimenez kembali ke Molineux dengan status bebas transfer
Pada usia 35 tahun, menjelang mewakili negaranya di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, kepulangan Jimenez yang mengharukan ke Molineux dipastikan pada awal Juni. Ia berstatus bebas transfer setelah meninggalkan klub Liga Primer Inggris, Fulham.
Ia telah membuktikan kemampuannya di level tertinggi, dengan 68 gol di kasta tertinggi menjadi bagian menonjol dari rekam jejaknya yang gemilang. Dari jumlah tersebut, 40 gol dicetak selama lima tahun bersama Wolves antara 2018 dan 2023.
Manchester United termasuk yang dikabarkan berminat kepada pemain asal Meksiko itu pada periode tersebut, tetapi ia tetap setia kepada Wolves hingga Fulham datang mengajukan tawaran. Tak banyak yang menyangka ia akan kembali ke West Midlands.
- Getty
Operasi membuat penyerang absen hingga 2027
Namun, Jimenez kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya pada musim panas yang sama ketika Kieran Trippier bergabung dengan proyek ambisius yang memburu promosi. Ia diharapkan memimpin upaya menembus dua besar Championship.
Ia mencetak tiga gol dalam sembilan penampilan pertamanya pada musim 2026-27, tetapi mengalami cedera saat menghadapi Everton di Carabao Cup pada pertengahan September. Setelah menjalani operasi, penyerang veteran itu dipastikan absen hingga Tahun Baru.
Mengapa absennya Jimenez begitu terasa bagi Wolverhampton Wanderers
Ketika ditanya soal rasa frustrasi yang dirasakan semua pihak, Jarvis, yang berbicara sehubungan dengan inisiatif Midnite Express yang akan mengantar suporter Wolves ke Wrexham dengan penuh gaya akhir pekan ini, mengatakan kepada GOAL: “Ini sangat menyakitkan baginya. Ketika seorang pemain kembali ke klub yang punya ikatan kuat dengannya, dengan para suporter, keluarganya, dan segala hal lainnya, Anda bisa melihat betapa besar artinya semua itu baginya, betapa senangnya dia berada di sana, dan betapa hebatnya dia sebagai pemain.
“Wolves mungkin memang selalu ingin merekrutnya, tetapi dia menunjukkan di Piala Dunia bahwa dia masih punya banyak kemampuan. Dia masih seorang pencetak gol hebat, jadi absennya dia merupakan kehilangan besar bagi Wolves. Ini juga kekecewaan besar baginya.
“Dia sudah bermain dalam sembilan pertandingan dan mencetak tiga gol, tetapi dia tetap berperan penting dalam segala hal yang mereka lakukan. Dia tenang dan tidak gugup saat mengeksekusi penalti. Dia masih bisa menahan bola. Dia masih bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi, absennya dia sangat terasa, tetapi saya yakin dia sangat ingin kembali begitu memungkinkan.
“Jika itu terjadi pada akhir Januari, mungkin, mereka akan mendapatkan kembali pemain yang luar biasa, seolah-olah mendatangkan pemain baru. Lalu mereka bisa terus berjuang hingga akhir musim.
“Di Championship, punya seseorang yang bisa mencetak gol itu luar biasa karena anggota tim lainnya cukup solid. Fer Lopez merupakan rekrutan yang luar biasa bagi mereka. Jadi, jika Anda punya Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong, dan Mateus Mane, ada begitu banyak pemain yang menarik. Karena itu, kembalinya dia akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka.”
- Midnite
Persaingan promosi di Championship bakal berlangsung mendebarkan
Jimenez menandatangani kontrak berdurasi dua tahun saat kembali ke Wolves, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Ia jelas yakin masih memiliki banyak kesempatan untuk bermain dan mencetak gol.
Namun, pemain lain harus memikul beban ekspektasi di lini serang itu dalam beberapa pekan ke depan. Tim asuhan Cesar Peixoto, yang berada di posisi kedua klasemen Championship, berupaya memperpanjang catatan lima pertandingan tanpa kekalahan dan tiga kemenangan beruntun saat menghadapi klub kebanggaan Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wales Utara.
Midnite, Mitra Utama Wolverhampton Wanderers untuk musim 2026-27, menyediakan perjalanan dengan bus mewah melalui “Midnite Express” bagi 100 suporter Wolverhampton Wanderers. Mereka akan menempuh perjalanan pulang-pergi sejauh 209 kilometer untuk menyaksikan Wolves kesayangan mereka menghadapi klub glamor liga tersebut, Wrexham, pada Sabtu ini, 7 November.
Dalam perjalanan itu, para suporter akan ditemani legenda Wolves, Steve Bull, Carl Ikeme, dan Matt Jarvis, serta disuguhi kuis seputar klub dan sesi tanya jawab langsung, dengan hadiah eksklusif yang bisa dimenangkan.
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