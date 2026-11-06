Ketika ditanya soal rasa frustrasi yang dirasakan semua pihak, Jarvis, yang berbicara sehubungan dengan inisiatif Midnite Express yang akan mengantar suporter Wolves ke Wrexham dengan penuh gaya akhir pekan ini, mengatakan kepada GOAL: “Ini sangat menyakitkan baginya. Ketika seorang pemain kembali ke klub yang punya ikatan kuat dengannya, dengan para suporter, keluarganya, dan segala hal lainnya, Anda bisa melihat betapa besar artinya semua itu baginya, betapa senangnya dia berada di sana, dan betapa hebatnya dia sebagai pemain.

“Wolves mungkin memang selalu ingin merekrutnya, tetapi dia menunjukkan di Piala Dunia bahwa dia masih punya banyak kemampuan. Dia masih seorang pencetak gol hebat, jadi absennya dia merupakan kehilangan besar bagi Wolves. Ini juga kekecewaan besar baginya.

“Dia sudah bermain dalam sembilan pertandingan dan mencetak tiga gol, tetapi dia tetap berperan penting dalam segala hal yang mereka lakukan. Dia tenang dan tidak gugup saat mengeksekusi penalti. Dia masih bisa menahan bola. Dia masih bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi, absennya dia sangat terasa, tetapi saya yakin dia sangat ingin kembali begitu memungkinkan.

“Jika itu terjadi pada akhir Januari, mungkin, mereka akan mendapatkan kembali pemain yang luar biasa, seolah-olah mendatangkan pemain baru. Lalu mereka bisa terus berjuang hingga akhir musim.

“Di Championship, punya seseorang yang bisa mencetak gol itu luar biasa karena anggota tim lainnya cukup solid. Fer Lopez merupakan rekrutan yang luar biasa bagi mereka. Jadi, jika Anda punya Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong, dan Mateus Mane, ada begitu banyak pemain yang menarik. Karena itu, kembalinya dia akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka.”