‘Masih panjang jalannya’ - Kabar terbaru soal transfer Bruno Guimaraes ke Man Utd setelah pertemuan mengenai gelandang Newcastle itu dikonfirmasi
Setan Merah telah menghubungi pihak pemain asal Brasil tersebut
Manchester United telah mengidentifikasi Guimaraes sebagai target utama untuk memimpin transisi lini tengah mereka. Pemain berusia 28 tahun ini tampil gemilang sejak bergabung di Liga Premier, dan kualitas kepemimpinannya di St James' Park telah menarik perhatian petinggi klub di Old Trafford.
Ketertarikan ini telah melampaui tahap pemantauan semata, dengan laporan dari Brasil menunjukkan bahwa United memanfaatkan hubungan yang sudah terjalin dengan baik dengan agen sang pemain. Langkah ini menandakan niat yang jelas untuk mencari pengganti jangka panjang bagi Casemiro, yang akan meninggalkan klub pada akhir musim ini.
Romano membenarkan adanya pembicaraan tingkat tinggi
Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Man Utd dan perwakilan Guimaraes memang terjadi baru-baru ini. Meskipun kontak tersebut merupakan langkah penting, Romano mengingatkan bahwa kesepakatan masih jauh dari kata final.
"Yang bisa saya konfirmasi adalah ya, pertemuan memang terjadi dalam beberapa minggu terakhir," kata Romano di saluran YouTube-nya. "Pertemuan itu sudah berlangsung beberapa minggu lalu antara agen Bruno Guimaraes dan Manchester United. Benar, informasi dari Brasil.
"Pertemuan telah berlangsung dan Manchester United menjalin hubungan yang sangat baik dengan agensi tersebut. Bruno diwakili oleh salah satu agensi terbesar di dunia, jadi wajar jika ada pertemuan antara agen-agen top dengan klub-klub top. Itu benar-benar wajar. Namun, dari pertemuan tersebut hingga mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi, bertemu lagi, dan menandatangani kontrak pemain pada musim panas, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh."
Sikap tegas Newcastle terhadap pemain andalannya
Newcastle diperkirakan akan menolak setiap tawaran untuk kapten mereka. The Magpies memandang Guimaraes sebagai jantung dari proyek mereka dan enggan kehilangan aset kunci ke rival langsung di empat besar — terutama karena kontraknya masih berlaku hingga 2028.
"Bagi Newcastle, dia adalah pemain yang sangat penting," jelas Romano. "[Sandro] Tonali, Bruno Guimaraes, Newcastle tidak akan memudahkan klub-klub yang tertarik, terutama untuk dua pemain, dua pemain top di posisi yang sama"
Target alternatif bagi Manchester United
Meskipun Guimaraes menjadi kandidat utama untuk menggantikan Casemiro, Setan Merah tetap membuka berbagai kemungkinan sambil mengevaluasi beberapa pemain. Klub tersebut dilaporkan sedang memantau pemain-pemain lain dari Liga Premier, dengan nama-nama seperti Elliot Anderson, Carlos Baleba, dan Adam Wharton masuk dalam daftar incaran United.