‘Masih panjang jalannya’ - Kabar terbaru soal transfer Bruno Guimaraes ke Man Utd setelah pertemuan mengenai gelandang Newcastle itu dikonfirmasi

Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Man Utd dan perwakilan Guimaraes memang terjadi baru-baru ini. Meskipun kontak tersebut merupakan langkah penting, Romano mengingatkan bahwa kesepakatan masih jauh dari kata final.

"Yang bisa saya konfirmasi adalah ya, pertemuan memang terjadi dalam beberapa minggu terakhir," kata Romano di saluran YouTube-nya. "Pertemuan itu sudah berlangsung beberapa minggu lalu antara agen Bruno Guimaraes dan Manchester United. Benar, informasi dari Brasil.

"Pertemuan telah berlangsung dan Manchester United menjalin hubungan yang sangat baik dengan agensi tersebut. Bruno diwakili oleh salah satu agensi terbesar di dunia, jadi wajar jika ada pertemuan antara agen-agen top dengan klub-klub top. Itu benar-benar wajar. Namun, dari pertemuan tersebut hingga mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi, bertemu lagi, dan menandatangani kontrak pemain pada musim panas, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh."