Kemampuannya pertama kali menarik perhatian di Genk, tempat ia melakoni debut bersama tim utama pada usia 16 tahun. Raksasa Premier League Chelsea kemudian merekrutnya pada 2011 dengan biaya transfer €9 juta (£8 juta/$10 juta), melihat potensi besar yang dimilikinya.

Saat itu, Chelsea sudah memiliki Petr Cech, sehingga Courtois menjalani tiga musim berturut-turut sebagai pemain pinjaman di klub papan atas La Liga, Atletico Madrid. Kesempatan bermain secara reguler di ibu kota Spanyol, ditambah keberhasilan menjuarai Liga Europa, sangat bermanfaat bagi kiper jangkung tersebut.

Selama membela Atleti, ia mulai mendapat tempat di jajaran elite dunia. Reputasi itu semakin kuat setelah ia kembali ke Stamford Bridge. Courtois menjuarai liga kasta tertinggi Inggris dua kali, serta meraih Piala FA dan Piala Liga. Ia mencatatkan 154 penampilan dalam empat musim.