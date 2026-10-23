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Masih kiper ‘terbaik’ di dunia? Legenda Belgia Philippe Albert menilai kiper nomor satu Real Madrid Thibaut Courtois dibandingkan dengan David Raya, Alisson, Gianluigi Donnarumma, dan kiper lainnya
Trofi yang diraih bersama Atletico Madrid dan Chelsea
Kemampuannya pertama kali menarik perhatian di Genk, tempat ia melakoni debut bersama tim utama pada usia 16 tahun. Raksasa Premier League Chelsea kemudian merekrutnya pada 2011 dengan biaya transfer €9 juta (£8 juta/$10 juta), melihat potensi besar yang dimilikinya.
Saat itu, Chelsea sudah memiliki Petr Cech, sehingga Courtois menjalani tiga musim berturut-turut sebagai pemain pinjaman di klub papan atas La Liga, Atletico Madrid. Kesempatan bermain secara reguler di ibu kota Spanyol, ditambah keberhasilan menjuarai Liga Europa, sangat bermanfaat bagi kiper jangkung tersebut.
Selama membela Atleti, ia mulai mendapat tempat di jajaran elite dunia. Reputasi itu semakin kuat setelah ia kembali ke Stamford Bridge. Courtois menjuarai liga kasta tertinggi Inggris dua kali, serta meraih Piala FA dan Piala Liga. Ia mencatatkan 154 penampilan dalam empat musim.
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Teladan konsistensi bagi Real Madrid
Real Madrid kemudian datang meminangnya pada 2018, dengan biaya transfer £35 juta ($47 juta) berpindah tangan. Sekali lagi, kesepakatan itu terbukti sangat menguntungkan. Courtois tampil konsisten bersama Real Madrid dalam 345 pertandingan.
Sejumlah kiper lain juga mengklaim layak menyandang predikat ‘terbaik di posisinya’, termasuk mantan bintang Manchester City Ederson dan kiper utama Atletico saat ini, Jan Oblak. Unai Simon menjadi juara Piala Dunia bersama Spanyol, sekaligus membuat Raya, peraih Sarung Tangan Emas dari Arsenal, tetap menghuni bangku cadangan.
Siapa kiper terbaik di dunia sepak bola?
Apakah Courtois masih yang terbaik? Albert mungkin sedikit bias, tetapi mantan pemain timnas Belgia itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Casino26.ch, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal itu: “Selama 15 tahun terakhir, Thibaut selalu berada di antara tiga penjaga gawang terbaik di dunia. Dan dalam tujuh atau delapan tahun terakhir, tidak ada yang lebih baik darinya.
“Saat ini dia tidak bermain untuk tim nasional. Senne Lammens yang saat ini bermain untuk tim nasional. Lammens adalah penjaga gawang yang bagus, tetapi Thibaut yang terbaik.
“Selalu sulit menggantikan penjaga gawang seperti dia karena di setiap klub yang dibelanya, dia merupakan sosok penting dan tampil luar biasa. Dia memenangi setiap trofi yang mungkin diraih seorang pesepakbola dan selalu melakukan hal-hal hebat bagi setiap klub yang dibelanya.
“Saya sangat menghormatinya. Kami sangat beruntung pernah memiliki penjaga gawang seperti Thibaut, dan kami masih sangat beruntung karena dia bermain untuk kami.”
- Getty
Berpeluang meraih trofi bergengsi dan mendapatkan kontrak baru
Courtois masuk dalam persaingan untuk dinobatkan sebagai Kiper Terbaik pada seremoni Ballon d’Or 2026. Ia masuk dalam daftar pendek berisi 10 nama bersama Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emi Martínez, Edouard Mendy, Raya, Matvey Safonov, Simon, dan Vozinha.
Ia sebelumnya meraih Trofi Yashin pada 2022, setelah dinobatkan sebagai Kiper Terbaik FIFA pada 2018. Kiper legendaris asal Belgia itu kini berusia 34 tahun, tetapi dinilai masih memiliki banyak waktu untuk bermain. Selain itu, perpanjangan kontraknya di Santiago Bernabeu hingga 2028 telah menjadi wacana.
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