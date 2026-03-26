Masih dalam masa percobaan di bawah asuhan Nagelsmann, namun dipuja di Real Madrid: Antonio Rüdiger harus bersinar dalam peran yang sama sekali baru di timnas Jerman

Sebaliknya, Nagelsmann justru membelanya. Rüdiger adalah sosok yang "memecah belah", di mana "hal-hal tentangnya dibesar-besarkan lebih dari yang lain". Kapten timnas Jerman, Joshua Kimmich, juga membela rekan setimnya: "Toni tentu saja merupakan pemain yang sangat penting bagi kami. Kadang-kadang saya merasa, kita di Jerman lupa apa yang telah Toni berikan selama tiga atau empat tahun terakhir." Rüdiger adalah seseorang "yang bisa diandalkan dan bisa kamu turunkan di setiap pertandingan, tanpa kamu sebagai rekan setim perlu khawatir atau merasa cemas." Pelatih Real, Arbeloa, bahkan melangkah lebih jauh dengan pujiannya. "Jika kalian bertanya kepada saya, saya ingin membuat patung Rüdiger dan menempatkannya di taman," katanya sambil menyebut anak didiknya sebagai "panutan bagi semua orang".
Rüdiger adalah pemain yang memicu reaksi kuat dari banyak orang dan mentalitasnya memiliki sisi positif maupun negatif. Dia juga jauh dari menjadi pelaku dalam setiap insiden, seperti misalnya setelah pertandingan melawan Slovakia, ketika dia, Nnamdi Collins, dan Jonathan Tah dihina secara rasial di internet oleh orang-orang yang tidak waras.
Pemenang Liga Champions dua kali ini tetap ingin mengambil tanggung jawab dan mengumumkan perbaikan: "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen belum saya penuhi. Saya menanggapi kritik yang disampaikan dengan serius dan obyektif, karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan. Saya tidak ingin menjadi sumber keributan, melainkan memberikan stabilitas dan keamanan."
Peran apa yang akan dimainkan pemain berusia 33 tahun ini di tim nasional dan di Piala Dunia di masa depan, mungkin sudah terlihat pada pertandingan internasional mendatang melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret). Bagi hampir tidak ada pemain lain, kedua pertandingan tersebut mungkin memiliki arti yang lebih besar bagi masa depan mereka di tim DFB. Namun, ia sendiri menatapnya dengan tenang dan akan tetap mengutamakan kepentingan tim, bahkan jika keputusan jatuh pada Schlotterbeck dan Tah. Hal itu ia tekankan kembali kepada kicker.
"Jona dan Nico bermain sangat bagus musim ini dan terutama sangat konsisten," kata Rüdiger, namun ia juga menegaskan: "Selama Piala Dunia, kami memang membutuhkan lebih dari sebelas pemain, apalagi musim panas ini. Kondisinya akan sangat menantang, ditambah lagi dengan beban perjalanan dan jumlah pertandingan yang sedikit lebih banyak."
Bagi dia, satu hal yang pasti: "Jika Julian membutuhkan saya, saya akan ada di sana - baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan, untuk memastikan hasil pertandingan."
Sebuah pernyataan yang pasti akan disambut baik oleh Nagelsmann.