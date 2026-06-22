AFP
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"Masih bisa sangat membantu!" - Lucas Paquetá merasa senang melihat Neymar yang "sangat penting" kembali berlatih bersama timnas Brasil menjelang laga krusial Piala Dunia melawan Skotlandia
- AFP
Neymar kembali untuk memperkuat Selecao
Neymar belum tampil di Piala Dunia 2026 setelah tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan saat hasil imbang 1-1 melawan Maroko dan kemenangan 3-0 atas Haiti. Namun, kehadirannya di lapangan latihan telah memberikan dorongan signifikan bagi tim saat mereka berupaya mengamankan posisi teratas di grup. Paqueta, saat berbicara dalam konferensi pers pada hari Minggu, mengungkapkan kegembiraan tim atas kembalinya pemain andalan mereka ke dalam skuad.
"Kami semua sangat senang melihatnya berlatih dan kembali ke lapangan bersama kami. Neymar adalah pemain yang sangat penting bagi tim nasional Brasil," kata Paqueta kepada para wartawan. "Dia memiliki sejarah yang luar biasa bersama seragam ini dan dia masih bisa banyak membantu kami. Kami senang dia kembali dan berharap dia bisa segera diturunkan untuk berkontribusi bagi tim."
- AFP
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raphinha
Meskipun kembalinya Neymar merupakan kabar baik yang besar, Brasil masih harus menghadapi absennya pemain sayap Barcelona, Raphinha, yang harus menepi akibat cedera otot paha belakang. Absennya mantan bintang Leeds United ini menjadi pukulan berat bagi kelancaran serangan Selecao, dan ketersediaannya untuk sisa turnamen ini masih diselimuti ketidakpastian. Paqueta mencatat bahwa skuad sedang bersatu mendukung rekan setim mereka selama masa rehabilitasinya.
"Saat ini dia mendapat dukungan dari seluruh tim. Kami berada di sisinya dan akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantunya selama masa pemulihannya," kata bintang Flamengo itu mengenai situasi Raphinha. "Dia adalah orang yang bekerja sangat keras dan saya yakin dia akan melakukan segala upaya untuk kembali secepat mungkin. Mengenai perannya yang sangat penting, tak banyak lagi yang perlu ditambahkan. Dia baru saja menjalani beberapa musim yang luar biasa dan juga telah berkembang pesat bersama tim nasional."
Ancaman terkait penghormatan terhadap Skotlandia
Meskipun Brasil berstatus sebagai juara dunia lima kali, Paqueta dengan cepat menepis segala anggapan bahwa timnya akan terlena menjelang pertandingan berikutnya di Miami Stadium. Skotlandia masih memiliki harapan besar untuk lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, dan hasil positif melawan raksasa Amerika Selatan itu kemungkinan besar akan memastikan langkah mereka ke babak selanjutnya. Paqueta tetap waspada terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh tim asuhan Steve Clarke.
"Semua tim di Piala Dunia layak dihormati. Kita harus mempelajari mereka dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi mereka," jelas mantan gelandang West Ham itu. "Kami sangat menghormati Skotlandia, tetapi kami juga tahu bahwa kami harus memainkan permainan kami sendiri dan mengikuti apa yang diminta pelatih. Terlepas dari siapa lawannya, tujuan kami di setiap pertandingan adalah untuk menang."
- AFP
Sorotan tertuju pada babak gugur
Brasil saat ini memuncaki Grup C dengan empat poin, namun persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya tetap ketat. Kemenangan adalah satu-satunya cara bagi Brasil untuk tetap di puncak klasemen, mengingat pada pertandingan lainnya, Maroko—yang memiliki jumlah poin yang sama dengan Brasil—akan menghadapi Haiti yang sudah tersingkir. Dengan babak gugur yang semakin dekat, Selecao fokus untuk menyempurnakan penampilan mereka setelah awal kampanye yang tidak konsisten. Jika Neymar dinyatakan fit untuk bermain, ini akan menjadi penampilan kompetitif pertamanya bersama Brasil sejak 2023.