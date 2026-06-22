"Masih bisa sangat membantu!" - Lucas Paquetá merasa senang melihat Neymar yang "sangat penting" kembali berlatih bersama timnas Brasil menjelang laga krusial Piala Dunia melawan Skotlandia

Neymar belum tampil di Piala Dunia 2026 setelah tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan saat hasil imbang 1-1 melawan Maroko dan kemenangan 3-0 atas Haiti. Namun, kehadirannya di lapangan latihan telah memberikan dorongan signifikan bagi tim saat mereka berupaya mengamankan posisi teratas di grup. Paqueta, saat berbicara dalam konferensi pers pada hari Minggu, mengungkapkan kegembiraan tim atas kembalinya pemain andalan mereka ke dalam skuad.

"Kami semua sangat senang melihatnya berlatih dan kembali ke lapangan bersama kami. Neymar adalah pemain yang sangat penting bagi tim nasional Brasil," kata Paqueta kepada para wartawan. "Dia memiliki sejarah yang luar biasa bersama seragam ini dan dia masih bisa banyak membantu kami. Kami senang dia kembali dan berharap dia bisa segera diturunkan untuk berkontribusi bagi tim."