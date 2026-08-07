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'Masih bertalenta!' - Mantan manajer mendukung Dele Alli untuk menghidupkan kembali kariernya saat ia berlatih dengan klub Championship
Alli mencari penyelamat karier di West Ham
Alli saat ini sedang berupaya mengembalikan kariernya yang mandek ke jalur yang benar. Menurut talkSPORT, pemain yang sudah 37 kali membela timnas Inggris itu sedang berlatih bersama klub Championship West Ham United dalam upaya membuktikan kebugarannya.
Gelandang serang itu belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak Maret tahun lalu. Comeback-nya untuk Como setelah hampir 750 hari terpinggirkan berakhir dengan kekecewaan, ketika ia dikartu merah kurang dari 10 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Itu menjadi satu-satunya penampilannya untuk tim asuhan Cesc Fabregas. Namun, mantan bos Salford Robinson sangat yakin mantan bintang Tottenham itu masih merupakan talenta besar yang masih punya banyak hal untuk diberikan.
- Getty Images Sport
Robinson memperingatkan soal kurangnya ketajaman
Robinson baru-baru ini bertemu Alli di Marbella ketika gelandang itu sedang menjalani latihan intensif dalam kamp pramusim. Meski mendukung kemampuan Alli yang tak terbantahkan, Robinson memperingatkan bahwa Alli tidak bisa diharapkan langsung kembali ke level terbaiknya seperti dulu.
"Saya mengobrol dengannya sekitar satu jam, benar-benar hanya kebetulan bertemu dengannya," kata Robinson kepada talkSPORT Breakfast. "Kami berbicara soal sepakbola secara umum, tentang seberapa baik kondisinya, bagaimana dia ingin kembali bermain, dan bagaimana dia mencari sebuah kesempatan.
"Saya pikir masalahnya di dunia modern adalah media sosial sangat memengaruhi persepsi kita terhadap mereka sebagai manusia, pertama dan terutama. Kita lupa fakta bahwa dia dulu adalah talenta dan sampai sekarang pun masih talenta."
Kesempatan terakhir bagi Alli
Setelah begitu lama jauh dari lingkungan latihan tim, Robinson mengakui bahwa Alli akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ia juga mengakui bahwa gelandang itu kini benar-benar berada di wilayah kesempatan terakhir.
"Sekarang, dia sudah punya banyak kesempatan untuk kembali bermain, jadi Anda tidak bisa menyalahkan orang lain," kata Robinson. "Anda harus melihat diri sendiri, pertama dan terutama.
"Dan pada akhirnya, jika dia diberi kesempatan ini dan dia masuk ke West Ham lalu langsung tampil apik, mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan pesepakbola yang sangat berbakat. Tapi itu tergantung padanya. Itu tidak tergantung pada siapa pun lagi sekarang. Saya pikir ini soal dia mengenakan kembali sepatunya dan melakukan sesuatu yang dia cintai."
- Getty Images Sport
Awal baru di Championship
Jika Alli ditawari kontrak permanen di West Ham, itu akan menandai pertama kalinya ia tampil di Championship setelah The Hammers baru-baru ini terdegradasi dari kasta teratas. Kini semuanya sepenuhnya bergantung pada Alli untuk kembali mengenakan sepatu bolanya dan mengamankan kontrak di London timur. Sementara itu, West Ham memulai kampanye baru 2026/27 mereka pada Sabtu dengan pertandingan putaran pertama Carabao Cup melawan Portsmouth.
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