'Masih bertalenta!' - Mantan manajer mendukung Dele Alli untuk menghidupkan kembali kariernya saat ia berlatih dengan klub Championship

Alli saat ini sedang berupaya mengembalikan kariernya yang mandek ke jalur yang benar. Menurut talkSPORT, pemain yang sudah 37 kali membela timnas Inggris itu sedang berlatih bersama klub Championship West Ham United dalam upaya membuktikan kebugarannya.

Gelandang serang itu belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak Maret tahun lalu. Comeback-nya untuk Como setelah hampir 750 hari terpinggirkan berakhir dengan kekecewaan, ketika ia dikartu merah kurang dari 10 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Itu menjadi satu-satunya penampilannya untuk tim asuhan Cesc Fabregas. Namun, mantan bos Salford Robinson sangat yakin mantan bintang Tottenham itu masih merupakan talenta besar yang masih punya banyak hal untuk diberikan.