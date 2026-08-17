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'Masih ada sedikit karat yang harus dihilangkan' - Reece James mengakui ia belum sepenuhnya bugar untuk bertanding setelah jeda panjangnya di Chelsea
James mengakui kekhawatiran soal kebugaran
James mengatakan masih ada "karat" yang harus dihilangkan sebelum ia benar-benar bugar untuk bertanding setelah mendapat libur Chelsea yang diperpanjang usai laju England ke semifinal Piala Dunia. Sang kapten tampil dalam laga uji coba pramusim terakhir klub melawan Real Sociedad pada Sabtu, hanya empat pekan setelah pulang dari Amerika Utara.
"Jeda ini cukup singkat jadi saya merasa cukup baik di lapangan," katanya. "Kondisinya sulit, cuacanya sangat panas, tetapi saya merasa baik. Ini masih awal, masih ada sedikit karat yang harus dihilangkan, tetapi ini langkah yang bagus. Jeda ini singkat, mungkin lebih singkat daripada yang diinginkan semua orang, tetapi saya senang bisa kembali dan musim baru akan segera dimulai."
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Dampak Alonso di Stamford Bridge
Manajer baru Xabi Alonso pekan lalu memuji dampak kembalinya kapten klub ke lingkungan tempat latihan. Alonso untuk pertama kalinya memiliki skuad lengkap untuk ia tangani sejak mulai bekerja pada awal Juli, dan pria Spanyol itu jelas mengandalkan kualitas kepemimpinan James untuk membantu menerapkan filosofinya.
"Itu sangat berarti datang dari seorang manajer dan mantan pemain dengan kaliber seperti dirinya," kata James. "Semoga saya bisa memberikan segalanya untuknya dan tampil saat saya paling dibutuhkan." Dukungan sang kapten kepada Alonso menjadi pertanda positif bagi para pendukung Chelsea yang mendambakan stabilitas setelah melewati periode gejolak.
Mengintegrasikan wajah-wajah baru
Pandangan positif sang kapten terhadap para pemain baru menunjukkan bahwa chemistry ruang ganti sedang terbangun meski jadwal musim panas sangat padat. "[Skuad] baru saja menuntaskan tur pramusim yang diisi banyak perjalanan, banyak pertandingan, tetapi dari apa yang saya lihat semua orang beradaptasi dengan baik dan saya sangat senang dengan grup ini," kata James.
James menambahkan: "Baru empat atau lima hari, waktunya sangat singkat tetapi sejauh ini saya sangat menikmatinya dan hal yang sama juga dirasakan para pemain."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Chelsea?
Chelsea memulai kampanye Premier League 2026-27 mereka melawan Fulham di Craven Cottage pada Senin depan. Tim Alonso akan berupaya kembali bersaing dalam perebutan gelar setelah finis di posisi ke-10 musim lalu, dan fokus mereka kini sepenuhnya tertuju pada kompetisi domestik setelah posisi liga yang buruk pada musim 2025-26 membuat mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa.
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