James mengatakan masih ada "karat" yang harus dihilangkan sebelum ia benar-benar bugar untuk bertanding setelah mendapat libur Chelsea yang diperpanjang usai laju England ke semifinal Piala Dunia. Sang kapten tampil dalam laga uji coba pramusim terakhir klub melawan Real Sociedad pada Sabtu, hanya empat pekan setelah pulang dari Amerika Utara.

"Jeda ini cukup singkat jadi saya merasa cukup baik di lapangan," katanya. "Kondisinya sulit, cuacanya sangat panas, tetapi saya merasa baik. Ini masih awal, masih ada sedikit karat yang harus dihilangkan, tetapi ini langkah yang bagus. Jeda ini singkat, mungkin lebih singkat daripada yang diinginkan semua orang, tetapi saya senang bisa kembali dan musim baru akan segera dimulai."