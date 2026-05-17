"Masih ada masalah besar" - Roy Keane mengungkap "keraguan" Michael Carrick menjelang penunjukannya sebagai manajer tetap Manchester United
Keane memperingatkan tentang kendala dalam perekrutan dan taktik
Saat berbicara di Sky Sports setelah kemenangan Manchester United 3-2 atas Nottingham Forest pada hari Minggu, Keane memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai tantangan yang dihadapi Carrick. Meskipun manajer sementara tersebut telah berhasil membawa klub lolos ke Liga Champions, Keane yakin bahwa pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai.
“Ya, dia telah memegang kendali dalam beberapa bulan terakhir,” kata Keane ketika ditanya apakah Carrick layak mendapatkan posisi permanen. “Saya menduga tugas utamanya adalah membawa tim ke Liga Champions, mereka telah melakukannya, tetapi masih ada masalah besar di depan. Apakah dia masih pilihan terbaik yang ada? Kita jelas tidak tahu manajer lain mana saja yang mereka ajak bicara. Namun, fakta bahwa dia berhasil memenangkan pertandingan… tetapi masih ada masalah besar di United. Masalah besar.”
Audisi Carrick berujung pada promosi yang akan segera terjadi
Reputasi Carrick telah meningkat pesat sejak ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ruben Amorim pada Januari lalu. Musim yang semula tampak semakin tak terkendali berhasil diselamatkan oleh mantan manajer Middlesbrough tersebut, yang berujung pada jaminan finis di posisi ketiga.
Kebangkitan ini dilaporkan telah meyakinkan petinggi United bahwa Carrick adalah pilihan yang tepat untuk memimpin klub ini secara permanen, dengan pengumuman resmi diharapkan dalam beberapa hari mendatang.
Namun, Keane tetap waspada dalam mendukung kebangkitan berkelanjutan United. “Itu akan menjadi bagian dari tugasnya sekarang dalam hal perekrutan, mendatangkan pemain, menambah kekuatan fisik di lini tengah, menghentikan kebiasaan kebobolan gol sebanyak yang mereka alami selama ini, itulah gambaran besar yang sekarang harus ia coba perbaiki,” tambah mantan kapten United itu.
'Apakah dia punya pengalaman?'
Kekhawatiran utama pria asal Irlandia itu berkisar pada bagaimana Carrick akan menghadapi masa-masa sulit yang tak terhindarkan dalam menjabat sebagai manajer United. Ia mempertanyakan apakah penunjukan tersebut didorong oleh keinginan akan stabilitas, bukan demi mengejar prestasi tingkat elit.
“Jadi, itulah tantangan besarnya dan jelas dalam beberapa bulan ke depan, setiap kali mereka mengalami masa-masa sulit, pertanyaannya adalah, apakah dia memiliki pengalaman untuk mengatasinya?” kata Keane.
“Dia pernah melatih Middlesbrough sebelumnya, dia juga pernah bermain di United. Dia mendapat kesempatan ini dan semoga beruntung baginya; jika dia berhasil, itu fantastis. Saya punya keraguan, tapi kita tunggu dan lihat saja. Sepertinya ini keputusan yang aman dari sudut pandang klub karena keputusan sebelumnya justru berbalik merugikan mereka. Carrick datang dan menenangkan semua orang, dan mereka berhasil memenangkan beberapa pertandingan. Bagi saya, ini keputusan yang paling aman, dan terkadang tidak ada yang salah dengan itu.”
Carrick mengucapkan selamat tinggal yang penuh haru kepada para pendukung tuan rumah
Sementara para pakar masih memperdebatkan kesesuaiannya untuk jangka panjang, Carrick memanfaatkan pidato pasca-pertandingannya setelah laga melawan Forest di Old Trafford untuk mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang telah setia menemani musim yang penuh pasang surut ini.
“Ini adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya atas dukungan musim ini,” kata sang manajer. “Kami menikmati saat-saat baik, kami menikmati saat-saat buruk, kami saling mendukung. Hal terbaik dari tempat ini adalah para pendukungnya. Mudah saja untuk mendukung dan menikmatinya saat semuanya berjalan lancar. Ikatan yang saya rasakan sejak pertama kali saya masuk ke tempat ini, 20 tahun yang lalu. Saat-saat sulitlah yang membuat kita tetap bersatu.”