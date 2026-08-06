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'Masalahnya adalah ego!' - Mantan bintang Real Madrid itu membuat pengakuan jujur tentang hubungan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe
Alkorta pertanyakan kemitraan bintang
Alkorta membagikan penilaiannya soal hubungan antara Vinicius dan Mbappe setelah kedatangan penyerang Prancis itu di Santiago Bernabeu pada 2024. Berbicara kepada El Larguero milik Cadena SER, Alkorta menyiratkan bahwa keduanya kesulitan membangun pemahaman yang efektif, sembari menyatakan harapan bahwa bos baru Jose Mourinho akhirnya bisa menyatukan dua penyerang tersebut.
Ego disalahkan atas keterpurukan
Alkorta meyakini hambatan terbesar adalah kepribadian pihak-pihak yang terlibat, bukan kemampuan sepak bola mereka. Ia berkata: "Sejak Mbappe datang, masalahnya adalah ego. Saya tidak pernah memahami urusan ego ini sepenuhnya, juga tidak pernah mengalaminya di ruang ganti, tetapi kenyataannya adalah koneksi itu belum benar-benar nyambung.
"Mbappe mencetak 50 gol per musim, dan semoga Mourinho bisa membuat keduanya tampil baik bersama. Jika Vinicius bertahan, Mourinho akan menuntut hal-hal darinya yang tidak bisa didapatkan pelatih-pelatih sebelumnya. Dia pasti sudah menjelaskan ekspektasinya dengan tegas."
Pembicaraan kontrak memberi dorongan positif
Komentar Alkorta muncul setelah perwakilan Vinicius bertemu dengan Real Madrid untuk membahas perpanjangan kontrak pemain 26 tahun itu melampaui tanggal kedaluwarsanya saat ini pada 2027. Kedua pihak dikabarkan cukup optimistis setelah semakin dekat dalam negosiasi.
Mantan bek itu juga menyambut baik perkembangan tersebut, dengan mengatakan: "Fans akan senang karena dia semakin dekat untuk memperbarui kontraknya. Mourinho sedang mencoba melakukan apa yang tidak bisa dikelola oleh Xabi Alonso maupun [Alvaro] Arbeloa dengan duet Mbappe-Vinicius. Mereka sangat minim chemistry saat menguasai bola dan sama sekali tidak ada chemistry tanpa bola. Saya pikir dua tahun terakhir Vinicius tidak bagus."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke musim baru
Real Madrid kini akan melanjutkan persiapan mereka untuk musim baru dengan laga persahabatan melawan Ferencvaros pada Sabtu. Real Madrid kemudian akan menghadapi Deportivo La Coruna empat hari setelah itu sebelum memulai Liga 2026/27 dengan laga tandang melawan Espanyol di RCDE Stadium pada 22 Agustus. Mourinho berharap laga-laga tersebut menjadi platform yang sempurna untuk meningkatkan pemahaman antara Vinicius dan Mbappe.
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