Alkorta meyakini hambatan terbesar adalah kepribadian pihak-pihak yang terlibat, bukan kemampuan sepak bola mereka. Ia berkata: "Sejak Mbappe datang, masalahnya adalah ego. Saya tidak pernah memahami urusan ego ini sepenuhnya, juga tidak pernah mengalaminya di ruang ganti, tetapi kenyataannya adalah koneksi itu belum benar-benar nyambung.

"Mbappe mencetak 50 gol per musim, dan semoga Mourinho bisa membuat keduanya tampil baik bersama. Jika Vinicius bertahan, Mourinho akan menuntut hal-hal darinya yang tidak bisa didapatkan pelatih-pelatih sebelumnya. Dia pasti sudah menjelaskan ekspektasinya dengan tegas."



