Menurut laporan dari kicker, pihak FCB melihat adanya "masalah yang jelas" dalam meningkatnya jumlah cedera otot yang dialami para pemain muda berbakat dari akademi klub tersebut.
Diterjemahkan oleh
"Masalah yang Jelas": Kejadian cedera yang mengejutkan menimpa Lennart Karl tampaknya memicu perdebatan sengit di FC Bayern
Setelah Karl harus absen selama sekitar satu bulan pada pekan-pekan terakhir musim lalu akibat cedera otot, pemain berusia 18 tahun itu mengalami robekan serat otot saat membela tim nasional Jerman menjelang dimulainya Piala Dunia. Akibatnya, Karl harus absen dari turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada tersebut.
Karena beberapa pemain muda berbakat Bayern lainnya yang berada di lingkaran tim utama juga sedang berjuang melawan cedera otot, klub juara Jerman tersebut, menurut kicker, tidak lagi menganggap hal ini sebagai kebetulan. David Santos Daiber harus absen sejak pertengahan Maret, begitu pula Guido Della Rovere, Maycon Cardozo, dan Vincent Manuba yang saat ini mengalami cedera paha.
Cedera otot terbaru Karl telah membuat masalah ini menjadi "lebih sensitif" di FCB, tulis kicker. Sikap yang jelas: Masalah ini harus ditangani secara internal untuk menghindari begitu banyak cedera di masa depan.
- Getty Images
Lennart Karl mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir menjelang uji coba terakhir menjelang Piala Dunia
Sementara itu, setelah dipastikan absen dari Piala Dunia, Karl telah kembali ke Jerman dan kini sedang menjalani rehabilitasi di Munich bersama tim medis FCB. "Tentu saja, harus absen dari Piala Dunia dalam waktu yang begitu mendadak sangat menyakitkan, dan kabar ini menjadi kejutan bagi seluruh FC Bayern," kata Direktur Olahraga Max Eberl yang turut merasakan kekecewaan sang pemain berbakat.
Karl mengalami cedera tersebut pada Jumat dalam sesi latihan terakhir timnas Jerman menjelang laga uji coba terakhir Piala Dunia melawan tuan rumah bersama AS (2-1). Menurut keterangan Pelatih Timnas Julian Nagelsmann, pemain muda Bayern ini akan absen "antara empat hingga enam minggu, mungkin juga sedikit lebih lama". Assan Ouedraogo dari RB Leipzig ditunjuk sebagai pengganti Karl.
Gelandang serang itu sendiri juga telah mengutarakan kekecewaannya yang mendalam: "Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana," tulis Karl di Instagram, "tapi rasanya sangat menyakitkan sekali harus melewatkan turnamen terbesar ini." Berdasarkan penampilan terakhirnya dan penampilan yang sangat baik dalam pertandingan uji coba kedua terakhir melawan Finlandia (4-0) pada akhir Mei, Karl bahkan bisa saja memiliki peluang bagus untuk menjadi pemain inti di tim Jerman pada Piala Dunia. Sebaliknya, kini Leroy Sane mungkin akan mengambil alih posisinya di lini serang.
Ouedraogo ditunjuk sebagai pengganti Karl: Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026
Posisi
Pemain
Klub
Nomor punggung
Penjaga gawang
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gawang
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Bek
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Bek
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Pertahanan
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Pertahanan
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Pertahanan
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Pertahanan
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Bek
David Raum
RB Leipzig
22
Pertahanan
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Pertahanan
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Pertahanan
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Pertahanan
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Bek
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Serang
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Serangan
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Serangan
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Serangan
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Serangan
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Serangan
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Serangan
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Serangan
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Serangan
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Serangan
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Serangan
Nick Woltemade
Newcastle United
11