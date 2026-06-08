"Masalah yang Jelas": Kejadian cedera yang mengejutkan menimpa Lennart Karl tampaknya memicu perdebatan sengit di FC Bayern

Setelah Karl harus absen selama sekitar satu bulan pada pekan-pekan terakhir musim lalu akibat cedera otot, pemain berusia 18 tahun itu mengalami robekan serat otot saat membela tim nasional Jerman menjelang dimulainya Piala Dunia. Akibatnya, Karl harus absen dari turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada tersebut.

Karena beberapa pemain muda berbakat Bayern lainnya yang berada di lingkaran tim utama juga sedang berjuang melawan cedera otot, klub juara Jerman tersebut, menurut kicker, tidak lagi menganggap hal ini sebagai kebetulan. David Santos Daiber harus absen sejak pertengahan Maret, begitu pula Guido Della Rovere, Maycon Cardozo, dan Vincent Manuba yang saat ini mengalami cedera paha.

Cedera otot terbaru Karl telah membuat masalah ini menjadi "lebih sensitif" di FCB, tulis kicker. Sikap yang jelas: Masalah ini harus ditangani secara internal untuk menghindari begitu banyak cedera di masa depan.