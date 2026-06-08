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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

"Masalah yang Jelas": Kejadian cedera yang mengejutkan menimpa Lennart Karl tampaknya memicu perdebatan sengit di FC Bayern

Bundesliga
World Cup
L. Karl
Bayern Munich
Germany

Cedera otot yang kembali dialami oleh bintang serang Lennart Karl tampaknya membuat para petinggi FC Bayern München merasa cemas.

Menurut laporan dari kicker, pihak FCB melihat adanya "masalah yang jelas" dalam meningkatnya jumlah cedera otot yang dialami para pemain muda berbakat dari akademi klub tersebut.

  • Setelah Karl harus absen selama sekitar satu bulan pada pekan-pekan terakhir musim lalu akibat cedera otot, pemain berusia 18 tahun itu mengalami robekan serat otot saat membela tim nasional Jerman menjelang dimulainya Piala Dunia. Akibatnya, Karl harus absen dari turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada tersebut.

    Karena beberapa pemain muda berbakat Bayern lainnya yang berada di lingkaran tim utama juga sedang berjuang melawan cedera otot, klub juara Jerman tersebut, menurut kicker, tidak lagi menganggap hal ini sebagai kebetulan. David Santos Daiber harus absen sejak pertengahan Maret, begitu pula Guido Della Rovere, Maycon Cardozo, dan Vincent Manuba yang saat ini mengalami cedera paha.

    Cedera otot terbaru Karl telah membuat masalah ini menjadi "lebih sensitif" di FCB, tulis kicker. Sikap yang jelas: Masalah ini harus ditangani secara internal untuk menghindari begitu banyak cedera di masa depan.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir menjelang uji coba terakhir menjelang Piala Dunia

    Sementara itu, setelah dipastikan absen dari Piala Dunia, Karl telah kembali ke Jerman dan kini sedang menjalani rehabilitasi di Munich bersama tim medis FCB. "Tentu saja, harus absen dari Piala Dunia dalam waktu yang begitu mendadak sangat menyakitkan, dan kabar ini menjadi kejutan bagi seluruh FC Bayern," kata Direktur Olahraga Max Eberl yang turut merasakan kekecewaan sang pemain berbakat.

    Karl mengalami cedera tersebut pada Jumat dalam sesi latihan terakhir timnas Jerman menjelang laga uji coba terakhir Piala Dunia melawan tuan rumah bersama AS (2-1). Menurut keterangan Pelatih Timnas Julian Nagelsmann, pemain muda Bayern ini akan absen "antara empat hingga enam minggu, mungkin juga sedikit lebih lama". Assan Ouedraogo dari RB Leipzig ditunjuk sebagai pengganti Karl.

    Gelandang serang itu sendiri juga telah mengutarakan kekecewaannya yang mendalam: "Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana," tulis Karl di Instagram, "tapi rasanya sangat menyakitkan sekali harus melewatkan turnamen terbesar ini." Berdasarkan penampilan terakhirnya dan penampilan yang sangat baik dalam pertandingan uji coba kedua terakhir melawan Finlandia (4-0) pada akhir Mei, Karl bahkan bisa saja memiliki peluang bagus untuk menjadi pemain inti di tim Jerman pada Piala Dunia. Sebaliknya, kini Leroy Sane mungkin akan mengambil alih posisinya di lini serang.

  • Ouedraogo ditunjuk sebagai pengganti Karl: Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026

    Posisi

    Pemain

    Klub

    Nomor punggung

    Penjaga gawang

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gawang

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Bek

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Bek

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Pertahanan

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Pertahanan

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Pertahanan

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Pertahanan

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Bek

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Pertahanan

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Pertahanan

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Pertahanan

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Pertahanan

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Bek

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Serang

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Serangan

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Serangan

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Serangan

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Serangan

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Serangan

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Serangan

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Serangan

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Serangan

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Serangan

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Serangan

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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