Di Porto, berkas Santiago Giménez saat ini masih tertunda. Penyerang Meksiko itu telah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia dan kini menunggu masa depannya ditentukan. AC Milan telah menolak tawaran pertama Porto, yang ingin merekrut sang pemain dengan pinjaman gratis disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro , yang akan berubah menjadi kewajiban pembelian saat target individu tertentu tercapai.





Tawaran itu tidak meyakinkan AC Milan, yang menganggapnya tidak memadai. Klub Italia itu memang mengincar pinjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Formula itu dirancang untuk sebisa mungkin membatasi kerugian finansial dari penjualan Giménez, yang dibeli dari Feyenoord dengan nilai sekitar 32 juta euro.