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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Masalah untuk AC Milan: Porto menghentikan negosiasi untuk Gimenez, jarak terlalu jauh dalam angka dan formula

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez

Dari Portugal datang kabar tentang perlambatan mendadak dalam negosiasi penjualan penyerang Meksiko itu

Di Porto, berkas Santiago Giménez saat ini masih tertunda. Penyerang Meksiko itu telah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia dan kini menunggu masa depannya ditentukan. AC Milan telah menolak tawaran pertama Porto, yang ingin merekrut sang pemain dengan pinjaman gratis disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro , yang akan berubah menjadi kewajiban pembelian saat target individu tertentu tercapai.


Tawaran itu tidak meyakinkan AC Milan, yang menganggapnya tidak memadai. Klub Italia itu memang mengincar pinjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Formula itu dirancang untuk sebisa mungkin membatasi kerugian finansial dari penjualan Giménez, yang dibeli dari Feyenoord dengan nilai sekitar 32 juta euro.

  • Negosiasi terhenti

    Penolakan AC Milan itu pun mendinginkan, setidaknya untuk saat ini, jalur Porto. O Jogomelaporkan bahwa klub Portugal itu telah menghentikan negosiasi dan bahwa, pada Rabu, tidak ada perkembangan terkait penyerang Meksiko tersebut. Manajemen yang dipimpin André Villas-Boas karena itu dikabarkan sudah mulai menjajaki alternatif di bursa transfer, dengan tujuan secepat mungkin memberikan seorang penyerang tengah baru kepada Francesco Farioli.

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  • Kata-kata sang ayah

    Berikut pernyataan sang ayah kepada Fox Sport Mexico: "Santiago baik-baik saja. Ada negosiasi yang sedang berlangsung. Porto sempat mengajukan proposal pertama kepada Milan, tetapi tidak diterima oleh AC Milan. Namun, tetap ada negosiasi antara kedua klub".

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