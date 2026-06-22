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‘Masalah terbesar’ yang dihadapi Bukayo Saka di Piala Dunia 2026 disoroti saat John Barnes menjelaskan mengapa ‘jumlah gol’ tidak penting bagi pemain sayap Arsenal tersebut
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Juara Liga Premier itu masih mengalami cedera saat Piala Dunia 2026
Saka turut merayakan euforia di London utara saat gelar juara liga utama Inggris kembali ke wilayah ibu kota tersebut untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Ia juga turun membela The Gunners dalam laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain — yang pada akhirnya berujung pada kekecewaan dalam adu penalti.
Tidak diragukan lagi betapa berharganya dia bagi tim asuhan Mikel Arteta saat dalam kondisi fit dan tampil maksimal, namun masalah fisik telah menjadi tema yang berulang belakangan ini. Cedera lain juga mengganggunya saat bertanding di turnamen besar bersama timnas Inggris, dengan masalah Achilles yang sudah lama dideritanya dan sulit diatasi.
Ia harus puas duduk di bangku cadangan saat Three Lions memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia, sementara rekan setimnya di klub, Noni Madueke, diturunkan sebagai starter di sayap kanan. Ia belum bisa berlatih penuh menjelang pertandingan melawan Ghana pada hari Selasa.
Apakah Saka masih menjadi pilihan utama Inggris di sayap kanan?
Saat ditanya apakah Saka tetap menjadi pilihan utama bagi Inggris dalam upayanya meraih kejayaan dunia, mantan pemain sayap Barnes — yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka — mengatakan kepada GOAL: “Masalahnya ada pada kebugarannya. Maksudku, performanya memang luar biasa bersama Arsenal, tapi masalahnya ada pada kebugarannya.
“Madueke dalam kondisi prima, jadi mungkin dia berada di depan Saka pada saat ini. Jadi, tentu saja, Thomas Tuchel tahu seberapa fit Saka, seberapa besar pengaruhnya dalam pertandingan. Kita tahu kualitas yang sebenarnya dimilikinya, jadi menurutku ini benar-benar hanya soal kebugarannya. Dan aku tidak tahu seberapa bugar dia, berapa banyak pertandingan yang sudah dia jalani, apakah Madueke berada di atasnya. Dari segi performa atau kualitas, kita bisa melihat apa yang bisa dia lakukan. Jadi, menurutku kebugarannya adalah masalah terbesar yang menentukan apakah dia akan menjadi starter untuk Inggris atau tidak.”
Apakah Saka perlu meningkatkan jumlah golnya untuk klub dan tim nasional?
Waktu yang dihabiskannya di bangku cadangan membuat Saka hanya mencetak 11 gol musim lalu, dengan hanya tujuh di antaranya tercipta dalam laga Liga Premier. Ketika ditanya apakah hal itu merupakan aspek yang perlu ditingkatkan oleh pemain berusia 24 tahun tersebut, Barnes menambahkan: “Jumlah golnya tidak harus luar biasa asalkan timnya menjuarai liga. Dan jika Inggris menjuarai Piala Dunia, meski dia tidak mencetak satu gol pun, itu tidak penting. Yang penting adalah dia menjadi bagian dari tim yang bisa menang.
“Sekali lagi, saya rasa Thomas Tuchel tidak melihat angka-angka individu karena jika dia mencetak lebih banyak gol dan Marcus Rashford juga mencetak lebih banyak, tahukah Anda apa artinya? Harry Kane akan mencetak lebih sedikit gol.
“Jadi, ini soal cara bermain untuk menciptakan peluang agar orang lain bisa mencetak gol. Saya rasa dia tidak akan khawatir soal performa mencetak golnya, karena ini bukan soal individu dan apa yang dia lakukan. Jika dia bisa menjadi bagian dari tim dan membantu tim itu menang, maka saya yakin kurangnya golnya tidak akan menjadi masalah.
“Ini berkaitan dengan bagaimana performa tim, menciptakan peluang agar mungkin Jude Bellingham dan Harry Kane bisa mencetak gol, agar mereka bekerja keras sebagai tim, bermain kreatif, dan ya, mereka mungkin sesekali mencetak gol. Jadi, Thomas Tuchel lebih memperhatikan cara tim bermain, daripada performa individu mana pun, dan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.”
Tidak ada risiko yang diambil terkait kondisi kebugaran Saka menjelang laga melawan Ghana
Tuchel berjanji akan menangani Saka dengan hati-hati, karena tidak ada risiko yang tidak perlu yang akan diambil terkait kebugarannya selama masa tinggal yang diharapkan Inggris akan berlangsung lama di Amerika Utara. Pelatih asal Jerman itu mengatakan setelah memasukkan penyerang Arsenal itu sebagai pemain pengganti saat melawan Kroasia dan melihatnya memainkan peran penting dalam gol Marcus Rashford yang menjadi penutup kemenangan 4-2: “Bukayo sudah siap dan akan semakin siap. Saya rasa saat kami memasuki pertandingan terakhir di grup ini, dia akan siap.”
Masih harus dilihat apakah Saka akan siap bertanding saat menghadapi Panama dalam laga terakhir Grup L “Three Lions” pada hari Sabtu. Ia adalah satu-satunya pemain yang tidak ikut serta dalam sesi latihan kelompok akhir pekan lalu yang mempersiapkan pasukan Tuchel untuk menghadapi Ghana. Ia menjalani program latihan individu di dalam ruangan sementara rekan-rekan setimnya di tim nasional berlatih di lapangan rumput.
- viagogo
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