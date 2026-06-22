‘Masalah terbesar’ yang dihadapi Bukayo Saka di Piala Dunia 2026 disoroti saat John Barnes menjelaskan mengapa ‘jumlah gol’ tidak penting bagi pemain sayap Arsenal tersebut

Waktu yang dihabiskannya di bangku cadangan membuat Saka hanya mencetak 11 gol musim lalu, dengan hanya tujuh di antaranya tercipta dalam laga Liga Premier. Ketika ditanya apakah hal itu merupakan aspek yang perlu ditingkatkan oleh pemain berusia 24 tahun tersebut, Barnes menambahkan: “Jumlah golnya tidak harus luar biasa asalkan timnya menjuarai liga. Dan jika Inggris menjuarai Piala Dunia, meski dia tidak mencetak satu gol pun, itu tidak penting. Yang penting adalah dia menjadi bagian dari tim yang bisa menang.

“Sekali lagi, saya rasa Thomas Tuchel tidak melihat angka-angka individu karena jika dia mencetak lebih banyak gol dan Marcus Rashford juga mencetak lebih banyak, tahukah Anda apa artinya? Harry Kane akan mencetak lebih sedikit gol.

“Jadi, ini soal cara bermain untuk menciptakan peluang agar orang lain bisa mencetak gol. Saya rasa dia tidak akan khawatir soal performa mencetak golnya, karena ini bukan soal individu dan apa yang dia lakukan. Jika dia bisa menjadi bagian dari tim dan membantu tim itu menang, maka saya yakin kurangnya golnya tidak akan menjadi masalah.

“Ini berkaitan dengan bagaimana performa tim, menciptakan peluang agar mungkin Jude Bellingham dan Harry Kane bisa mencetak gol, agar mereka bekerja keras sebagai tim, bermain kreatif, dan ya, mereka mungkin sesekali mencetak gol. Jadi, Thomas Tuchel lebih memperhatikan cara tim bermain, daripada performa individu mana pun, dan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan.”



