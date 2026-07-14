Bagaimanapun, ter Stegen dilaporkan telah menerima persetujuan dari Barcelona untuk pindah ke Amsterdam. Kiper asal Jerman itu sebenarnya sudah dipinjamkan pada paruh pertama musim lalu, namun mengalami cedera tak lama setelah tiba di FC Girona dan akibatnya hanya bisa tampil dalam dua pertandingan resmi di sana.

Rencana transfer permanen ke Girona yang terletak tak jauh dari sana pun pupus setelah klub tersebut terdegradasi ke liga kedua. Dan karena ter Stegen saat ini tidak memiliki prospek realistis di Barca untuk menggantikan kiper utama Joan Garcia dan kembali menjadi kiper nomor satu, maka dicari klub lain yang bersedia menerima pemain berusia 34 tahun tersebut.

Ajax secara eksplisit sedang mencari kiper berpengalaman yang juga memiliki keunggulan dalam mengolah bola. Ter Stegen sangat sesuai dengan profil tersebut dan diharapkan dapat membantu klub Belanda itu kembali ke masa kejayaannya. Musim lalu, Ajax hanya finis di peringkat kelima.