Menurut laporan yang sejalan dari pakar transfer Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, kini tidak ada lagi halangan yang menghalangi kepindahan kiper tersebut dari FC Barcelona ke Ajax Amsterdam.
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Masalah sudah teratasi? Marc-Andre ter Stegen tampaknya mendapat izin dari FC Barcelona untuk pindah ke klub yang sangat istimewa
Ter Stegen, yang masih terikat kontrak dengan Barca hingga 2028, kabarnya akan dipinjamkan ke klub papan atas Belanda tersebut untuk musim mendatang. Belakangan ini, kesepakatan tersebut sempat terancam gagal karena masih ada masalah penting yang belum terselesaikan antara Barcelona dan Ajax. Awalnya, kedua klub tampaknya tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai bagian gaji Ter Stegen yang akan tetap ditanggung oleh juara Spanyol tersebut.
Rintangan terakhir ini tampaknya kini telah berhasil diatasi. Menurut kabar yang beredar, Barca akan terus membayar sebagian besar gaji ter Stegen selama masa peminjaman, yang kabarnya mencapai lebih dari sepuluh juta euro.
- Getty Images Sport
Ajax mencari kiper berpengalaman seperti Marc-Andre ter Stegen
Bagaimanapun, ter Stegen dilaporkan telah menerima persetujuan dari Barcelona untuk pindah ke Amsterdam. Kiper asal Jerman itu sebenarnya sudah dipinjamkan pada paruh pertama musim lalu, namun mengalami cedera tak lama setelah tiba di FC Girona dan akibatnya hanya bisa tampil dalam dua pertandingan resmi di sana.
Rencana transfer permanen ke Girona yang terletak tak jauh dari sana pun pupus setelah klub tersebut terdegradasi ke liga kedua. Dan karena ter Stegen saat ini tidak memiliki prospek realistis di Barca untuk menggantikan kiper utama Joan Garcia dan kembali menjadi kiper nomor satu, maka dicari klub lain yang bersedia menerima pemain berusia 34 tahun tersebut.
Ajax secara eksplisit sedang mencari kiper berpengalaman yang juga memiliki keunggulan dalam mengolah bola. Ter Stegen sangat sesuai dengan profil tersebut dan diharapkan dapat membantu klub Belanda itu kembali ke masa kejayaannya. Musim lalu, Ajax hanya finis di peringkat kelima.
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