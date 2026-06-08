"Masalah satu-satunya Leroy justru bersifat positif!" Ilkay Gündogan membela Sane yang mendapat kritikan menjelang dimulainya Piala Dunia

"Musim Leroy sangat mirip dengan musim saya; penuh gejolak, dengan pasang surut. Menurut saya, yang terpenting adalah: dia tidak hanya memulai musim dengan baik, tetapi juga mengakhiri musim dengan baik, dan selalu berhasil bangkit dari situasi sulit. Saya tahu betapa kerasnya dia bekerja, dan dia benar-benar pantas berada di sana," jelas Gündogan.

Namun demikian, gelandang tersebut menyinggung "satu-satunya masalah Leroy". Sane terkadang "menunjukkan kekesalannya dengan sangat jelas ketika sesuatu dalam pertandingan tidak berjalan 100 persen lancar". Namun, hal ini justru "merupakan hal yang positif", tegas Gündogan. "Karena dia justru menunjukkan hal yang berlawanan dengan apa yang orang katakan tentang dirinya. Dia sering dicap. Tapi menurut saya, itu berarti dia peduli, bahwa dia paling kesal pada dirinya sendiri."

Pemilihan Sané ke dalam skuad telah menimbulkan banyak keraguan di kalangan penggemar Jerman dan beberapa pakar. Pemain berusia 30 tahun ini, seperti yang disinggung Gündogan, baru saja menjalani musim yang sangat naik-turun bersama Galatasaray Istanbul. Meskipun pada akhirnya ia mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 43 pertandingan resmi. Namun, ia tidak berhasil meningkatkan produktivitasnya di Süper Lig yang relatif lebih lemah, seperti yang diminta Nagelsmann. Terlebih lagi, Sane bahkan sempat kehilangan tempatnya di tim utama juara Turki tersebut.