Seiring dengan perbincangan publik mengenai pencalonan Sané—yang bahkan memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti di tim nasional Jerman setelah cedera yang dialami Lennart Karl dan golnya dalam pertandingan persahabatan melawan AS di awal turnamen—kapten DFB tersebut menyebutnya sebagai "panggilan yang pantas" ke dalam skuad Julian Nagelsmann dalam wawancara dengan majalah kicker.
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"Masalah satu-satunya Leroy justru bersifat positif!" Ilkay Gündogan membela Sane yang mendapat kritikan menjelang dimulainya Piala Dunia
"Musim Leroy sangat mirip dengan musim saya; penuh gejolak, dengan pasang surut. Menurut saya, yang terpenting adalah: dia tidak hanya memulai musim dengan baik, tetapi juga mengakhiri musim dengan baik, dan selalu berhasil bangkit dari situasi sulit. Saya tahu betapa kerasnya dia bekerja, dan dia benar-benar pantas berada di sana," jelas Gündogan.
Namun demikian, gelandang tersebut menyinggung "satu-satunya masalah Leroy". Sane terkadang "menunjukkan kekesalannya dengan sangat jelas ketika sesuatu dalam pertandingan tidak berjalan 100 persen lancar". Namun, hal ini justru "merupakan hal yang positif", tegas Gündogan. "Karena dia justru menunjukkan hal yang berlawanan dengan apa yang orang katakan tentang dirinya. Dia sering dicap. Tapi menurut saya, itu berarti dia peduli, bahwa dia paling kesal pada dirinya sendiri."
Pemilihan Sané ke dalam skuad telah menimbulkan banyak keraguan di kalangan penggemar Jerman dan beberapa pakar. Pemain berusia 30 tahun ini, seperti yang disinggung Gündogan, baru saja menjalani musim yang sangat naik-turun bersama Galatasaray Istanbul. Meskipun pada akhirnya ia mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 43 pertandingan resmi. Namun, ia tidak berhasil meningkatkan produktivitasnya di Süper Lig yang relatif lebih lemah, seperti yang diminta Nagelsmann. Terlebih lagi, Sane bahkan sempat kehilangan tempatnya di tim utama juara Turki tersebut.
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Tim DFB: Sane kemungkinan akan menjadi starter saat melawan Curacao
Bahwa Sane "menutup musim dengan baik" sebenarnya tidak sepenuhnya benar jika dilihat dari statistiknya. Setelah mendapat kartu merah dalam Derby Istanbul pada pekan ke-25, Sane hanya menyumbang dua poin dalam tujuh penampilannya untuk meraih gelar juara. Meskipun demikian, ia bermain hampir sepanjang waktu. Selain itu, mantan pemain Munich dan Schalke ini tampil meyakinkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan persahabatan melawan Ghana pada bulan Maret, saat ia memberikan umpan yang berujung pada gol kemenangan 2-1 oleh Deniz Undav.
Melawan AS pada Sabtu lalu, Sane sendiri yang mencetak gol penentu kemenangan, setelah sebelumnya tampil kurang memuaskan. Namun, dengan kepergian Karl, banyak yang mengindikasikan bahwa ia akan menjadi starter pada Minggu melawan Curacao. Sebagai alternatif klasik di sayap kanan, Nagelsmann masih memiliki Jamie Leweling dari VfB Stuttgart, karena pengganti Karl, Assan Ouedraogo, lebih nyaman bermain di lini tengah. Selain itu, Kai Havertz yang pasti akan diturunkan bisa berpindah ke sayap kanan dan dengan demikian memberikan ruang di lini depan untuk Deniz Undav atau Nick Woltemade.
Leroy Sane: Data performa dan statistik untuk tim nasional Jerman
Permainan 76 Gol 17 Assist 11