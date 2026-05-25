Hal itu dilaporkan oleh surat kabar olahraga Spanyol, Mundo Deportivo. Menurut laporan tersebut, transfer permanen ter Stegen—yang kontraknya dengan klub Catalan tersebut masih berlaku hingga 2028—sulit untuk direalisasikan. Di satu sisi, kiper asal Jerman tersebut, yang pernah menjabat sebagai kapten tim, menerima gaji yang sangat besar; di sisi lain, ia terbukti rentan cedera dalam beberapa waktu terakhir, sehingga kemungkinan tidak ada klub lain yang bersedia mengambil risiko mahal dengan merekrutnya secara permanen.
"Masalah Pelik": FC Barcelona tampaknya hanya punya satu solusi terkait Marc-Andre ter Stegen
Musim panas lalu, Barcelona merekrut Joan Garcia dari Espanyol sebagai kiper utama baru. Ter Stegen absen cukup lama pada paruh pertama musim karena cedera punggung, lalu dipinjamkan ke Girona pada musim dingin untuk menambah jam terbang, agar ia bisa terbang ke Piala Dunia sebagai kiper utama Jerman.
Setelah hanya tampil dua kali untuk Girona, ia mengalami cedera paha, absen dalam waktu lama, dan karena itu harus mengubur impiannya untuk bermain di Piala Dunia.
Barca akan menanggung sebagian besar gaji Ter Stegen
Menurut laporan tersebut, begitu ter Stegen pulih, Barca berencana untuk meminjamkan kembali kiper yang oleh media tersebut telah disebut sebagai "masalah pelik" dalam skuad. Seperti halnya dalam kesepakatan dengan Girona, Blaugrana tampaknya harus kembali menanggung sebagian besar gaji ter Stegen agar ada klub yang benar-benar tertarik pada pemain berusia 34 tahun itu.
Peminjaman kembali ke Girona tidak mungkin terjadi, karena tim tersebut terdegradasi dari LaLiga pada akhir pekan lalu.
Ter Stegen telah bermain untuk FC Barcelona selama dua belas tahun. Ia pindah dari Borussia Mönchengladbach ke klub Catalan tersebut pada tahun 2014 dengan biaya transfer sebesar dua belas juta euro.
Statistik Marc-Andre ter Stegen bersama FC Barcelona:
Permainan: 423 Gol yang kebobolan: 416 Pertandingan tanpa kebobolan: 176