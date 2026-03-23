Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Masalah kepercayaan! Mengapa para manajer timnas Inggris mengabaikan Trent Alexander-Arnold yang sudah 34 kali membela timnas? Michael Owen menjelaskan mengapa bek Real Madrid itu tetap terpinggirkan
Alexander-Arnold masuk dalam skuad Piala Dunia 2018 dan 2022
Alexander-Arnold masuk dalam skuad Southgate untuk turnamen internasional besar pada 2018, melakukan debutnya di ajang tersebut saat masih remaja, dan juga dipanggil kembali pada 2022. Namun, posisinya di skuad Three Lions sempat merosot pada beberapa kesempatan.
Hal itu terjadi meskipun banyak yang menganggapnya sebagai ikon dari apa yang seharusnya menjadi bek sayap modern. Ia selalu nyaman melakukan serangan dari sayap, melepaskan umpan silang, dan mengumpulkan assist, sementara Jurgen Klopp sering meminta bintang lokal ini untuk masuk ke lini tengah selama masa kejayaan di Merseyside yang diwarnai gelar juara Liga Premier dan Liga Champions.
- Getty/GOAL
Persaingan yang ketat: Pilihan alternatif Inggris untuk posisi bek kanan
Performa dan kondisi fisiknya terbukti sulit dicapai sejak pindah ke Madrid, dengan kehidupan di antara para ‘Galacticos’ yang belum berjalan sesuai rencana. Kesulitan-kesulitan tersebut tampaknya menjadi salah satu faktor yang membuat Alexander-Arnold tidak masuk dalam skuad terbaru Tuchel — meskipun ada 35 pemain yang dipanggil dan bek Chelsea, Reece James, absen karena cedera.
Tuchel mengatakan, dengan keyakinan yang ditunjukkan yang membantu menyelesaikan kampanye kualifikasi Piala Dunia tanpa cela: “Saya tahu ini adalah keputusan yang sulit bagi Trent, sama seperti bagi Ollie Watkins saat ini dan bagi Luke Shaw. Keputusan sulit seperti ini adalah bagian dari pekerjaan. Ini adalah keputusan olahraga. Saya tahu ini keputusan yang sulit. Saya tahu ini nama besar. Saya pikir dia talenta besar dengan karier yang cemerlang, tapi saya merasa tahu apa yang bisa diberikan Trent kepada kami dan memutuskan tetap mempertahankan pemain yang ada di kamp.”
Dengan persaingan yang ketat untuk posisi bek kanan Inggris - dengan James, Djed Spence, Tino Livramento, dan Ben White yang semuanya mampu mengisi peran tersebut setelah Kyle Walker pensiun dari tim nasional - Alexander-Arnold mungkin akan kesulitan untuk kembali masuk ke tim.
Mengapa Alexander-Arnold kesulitan menjadi pemain inti timnas Inggris?
Saat membahas alasan di balik jumlah penampilan internasional Alexander-Arnold yang mengejutkan minim, mantan bintang Three Lions Owen mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif: "Karier Trent di timnas Inggris jelas mungkin tidak berjalan sebaik yang seharusnya, mengingat kemampuannya.
“Manajer sebelumnya tidak benar-benar mempercayai, meyakini, atau menghargai—apa pun kata yang ingin Anda gunakan—dan sepertinya manajer saat ini juga sama saja. Saya rasa tidak ada yang menyangkal betapa hebatnya Trent. Maksud saya, ini adalah posisi yang selama bertahun-tahun menjadi posisi yang sangat kuat bagi kami. Kyle Walker luar biasa, mungkin, bisa dibilang, salah satu pemain terbaik kami dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentu saja, semua orang tahu bahwa Reece James mungkin bek kanan terbaik di dunia, jika dia tetap fit secara konsisten. Jadi, dia benar-benar bersaing dengan pemain-pemain elit, dan itu bahkan sebelum Anda mulai menggali lebih dalam tentang Trent, Trippier, dan pemain-pemain lain.
“Jadi, ya, dia memang tidak terlalu mendapat perhatian dari manajer-manajer Inggris belakangan ini, terutama dua yang terakhir. Dan Anda mungkin berpikir bahwa tidak dimasukkannya dia ke dalam skuad bukanlah pertanda baik, bukan? Ini bukan seperti kita masih setahun lagi dan dia sedang mencari-cari chemistry dengan pemain lain. Maksud saya, kita mulai memasuki tahap yang benar-benar serius sekarang. Ini tidak terlihat bagus, bukan?”
- Getty
Hitung mundur Piala Dunia: Kesempatan terakhir untuk memukau Tuchel
Jika Tuchel tidak mempercayai atau menilai Alexander-Arnold, hal itu bisa menjadi kabar buruk bagi pemain berusia 27 tahun yang ambisius tersebut, mengingat pelatih kepala Inggris saat ini telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028.
Dengan hitungan mundur menuju Piala Dunia berikutnya yang sudah dimulai, The Three Lions akan bertanding sebelum akhir Maret saat menghadapi Uruguay dan Jepang dalam dua laga persahabatan di Stadion Wembley. Kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan mereka akan diberikan sebelum skuad 26 pemain yang akan berjuang meraih kejayaan global di Amerika Utara ditetapkan.