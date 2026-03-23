Masalah kepercayaan! Mengapa para manajer timnas Inggris mengabaikan Trent Alexander-Arnold yang sudah 34 kali membela timnas? Michael Owen menjelaskan mengapa bek Real Madrid itu tetap terpinggirkan

Saat membahas alasan di balik jumlah penampilan internasional Alexander-Arnold yang mengejutkan minim, mantan bintang Three Lions Owen mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif: "Karier Trent di timnas Inggris jelas mungkin tidak berjalan sebaik yang seharusnya, mengingat kemampuannya.

“Manajer sebelumnya tidak benar-benar mempercayai, meyakini, atau menghargai—apa pun kata yang ingin Anda gunakan—dan sepertinya manajer saat ini juga sama saja. Saya rasa tidak ada yang menyangkal betapa hebatnya Trent. Maksud saya, ini adalah posisi yang selama bertahun-tahun menjadi posisi yang sangat kuat bagi kami. Kyle Walker luar biasa, mungkin, bisa dibilang, salah satu pemain terbaik kami dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentu saja, semua orang tahu bahwa Reece James mungkin bek kanan terbaik di dunia, jika dia tetap fit secara konsisten. Jadi, dia benar-benar bersaing dengan pemain-pemain elit, dan itu bahkan sebelum Anda mulai menggali lebih dalam tentang Trent, Trippier, dan pemain-pemain lain.

“Jadi, ya, dia memang tidak terlalu mendapat perhatian dari manajer-manajer Inggris belakangan ini, terutama dua yang terakhir. Dan Anda mungkin berpikir bahwa tidak dimasukkannya dia ke dalam skuad bukanlah pertanda baik, bukan? Ini bukan seperti kita masih setahun lagi dan dia sedang mencari-cari chemistry dengan pemain lain. Maksud saya, kita mulai memasuki tahap yang benar-benar serius sekarang. Ini tidak terlihat bagus, bukan?”