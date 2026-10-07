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Muhammad Zaki
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Masalah ganda untuk Manchester City? UEFA memantau kasus Premier League saat Manchester City menghadapi potensi sanksi sekunder

Manchester City
Champions League
Premier League

Pertarungan hukum Manchester City masih jauh dari kata usai karena klub itu kini menghadapi ancaman sanksi sekunder dari UEFA. Setelah putusan terbaru yang menyatakan raksasa Premier League itu bersalah atas 114 pelanggaran regulasi keuangan, badan pengatur sepakbola Eropa tersebut dilaporkan terus memantau situasi ini dengan saksama.

  • UEFA menunggu banding City

    Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka oleh Premier League. Di antara tuduhan paling serius adalah klaim bahwa klub tersebut mengatur perjanjian sponsor buatan untuk meningkatkan pemasukan mereka sekitar £900 juta antara 2009 dan 2018.

    Menyusul putusan bersalah itu, raksasa Etihad tersebut meluncurkan banding resmi pekan lalu. Klub itu terus menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah, dengan bersikeras memiliki 'bukti yang tak terbantahkan' yang pada akhirnya akan membebaskan mereka dari segala kesalahan.

    Panel independen beranggotakan tiga orang akan meninjau banding klub tersebut. Keputusan final diperkirakan akan keluar sebelum musim ini berakhir.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Badan pengatur Eropa dalam keadaan siaga

    Menurut Sky Sports, UEFA terus memantau dengan saksama proses hukum yang sedang berlangsung di Inggris. Badan pengatur sepak bola Eropa itu dikabarkan akan menunggu hingga panel independen memberikan putusan final atas banding City sebelum memutuskan apakah akan meluncurkan investigasi mereka sendiri.

    Jika putusan Premier League dikuatkan, masih belum jelas secara pasti sanksi apa yang mungkin akan ditempuh UEFA. Namun, prospek adanya sanksi kedua di level Eropa menambah lapisan risiko bagi klub Manchester tersebut saat mereka berjuang membersihkan nama mereka di kompetisi domestik.


  • Gaung dari pertarungan FFP sebelumnya

    Ini bukan pertama kalinya Manchester City bentrok dengan otoritas sepakbola terkait regulasi keuangan. Pada 2020, UEFA awalnya melarang klub tersebut tampil di kompetisi Eropa selama dua tahun dan menjatuhkan denda €30 juta (£25,4 juta) atas pelanggaran Financial Fair Play.

    Larangan itu kemudian secara terkenal dibatalkan setelah banding diajukan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Sanksi finansialnya juga dipangkas secara signifikan menjadi €10 juta (£8,5 juta).

    Di level domestik, taruhannya tetap sangat tinggi. Rumor mengenai potensi hukuman dari Premier League terus beredar, mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar dan denda berat hingga pencabutan gelar-gelar besar yang sudah diraih sebelumnya, yang belum pernah terjadi, atau bahkan pengusiran langsung dari kasta tertinggi.


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  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    Penantian krusial bagi Manchester City

    Fokus langsung City tetap berada di lapangan, tetapi pertarungan hukum yang membayangi itu tanpa diragukan lagi akan menaungi kampanye mereka. Dengan panel banding diperkirakan menyampaikan temuannya sebelum akhir musim, klub itu menghadapi penantian yang menegangkan.

    Sampai putusan hukum final itu ditentukan, baik sanksi domestik Premier League maupun respons UEFA berikutnya tetap benar-benar ditangguhkan.

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