Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial yang diajukan kepada mereka oleh Premier League. Di antara tuduhan paling serius adalah klaim bahwa klub tersebut mengatur perjanjian sponsor buatan untuk meningkatkan pemasukan mereka sekitar £900 juta antara 2009 dan 2018.

Menyusul putusan bersalah itu, raksasa Etihad tersebut meluncurkan banding resmi pekan lalu. Klub itu terus menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah, dengan bersikeras memiliki 'bukti yang tak terbantahkan' yang pada akhirnya akan membebaskan mereka dari segala kesalahan.

Panel independen beranggotakan tiga orang akan meninjau banding klub tersebut. Keputusan final diperkirakan akan keluar sebelum musim ini berakhir.



