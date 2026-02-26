Getty Images Sport
Masalah cedera kembali menimpa Barcelona! Frenkie de Jong harus absen berminggu-minggu setelah mengalami cedera terbaru
De Jong harus absen selama sebulan akibat robekan otot.
Menurut informasi yang diperoleh dari Sport dan Marca, ada kekhawatiran bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut mengalami robekan otot. Jika prognosis awal terbukti benar, gelandang tersebut mungkin harus menjalani perawatan selama tiga hingga empat minggu. Ini merupakan pukulan telak bagi pemain yang baru saja memperbarui komitmennya kepada raksasa Catalan, dan cedera ini datang pada waktu yang paling tidak tepat bagi Barcelona. Saat musim memasuki fase paling kritis di kompetisi domestik dan Eropa, Flick dihadapkan pada dilema taktis yang harus diselesaikan di lini tengah.
Pertandingan yang akan dilewatkan oleh De Jong
Jika jadwal pemulihan selama tiga hingga empat minggu dikonfirmasi, De Jong akan absen dalam serangkaian pertandingan yang berat. Gelandang tersebut diperkirakan akan absen dalam hingga tujuh pertandingan, termasuk leg kedua semifinal Copa del Rey yang krusial melawan Atlético Madrid. Selain itu, ia juga tidak akan tersedia untuk kedua leg babak 16 besar Liga Champions, di mana Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain atau Newcastle United. Di La Liga, Blaugrana harus menghadapi laga-laga sulit melawan Villarreal, Athletic Club, Sevilla, dan Rayo Vallecano tanpa playmaker utama mereka.
Ada harapan tipis untuk kembalinya dia tepat waktu untuk leg kedua pertandingan Liga Champions di Camp Nou yang dijadwalkan pada pertengahan Maret. Namun, ada pesimisme yang mendominasi tentang pemulihan yang begitu cepat, dan kemungkinan besar dia juga akan terpaksa mundur dari tugas internasional bersama Belanda selama jeda mendatang. Tim medis bertindak dengan hati-hati, karena memaksakan kembalinya gelandang tersebut dapat menyebabkan kambuhnya cedera yang mungkin mengakhiri musim domestiknya sepenuhnya, risiko yang tidak ingin diambil klub mengingat riwayat cedera pergelangan kaki dan ototnya.
Kekalahan taktis yang signifikan bagi Hansi Flick
Cedera ini merupakan langkah mundur yang signifikan bagi Flick. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kecuali Andreas Christensen, manajer memiliki skuad lengkap untuk dimainkan. Kehilangan De Jong sangat menyebalkan karena terjadi tepat saat keseimbangan lini tengah tim mulai terlihat sempurna setelah kembalinya Pedri. De Jong baru saja menemukan performa terbaiknya, mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 3-0 atas Levante pada Minggu, namun momentum tersebut kini terhenti secara tiba-tiba.
Sebelum kembalinya Pedri melawan Levante, De Jong ditugaskan untuk menanggung beban defensif dan kreatif yang besar. Ia sering bertindak sebagai gelandang tunggal, didukung oleh Fermín Lopez dan Dani Olmo, sambil juga membantu mengembangkan talenta muda seperti Marc Bernal. Ketika Bernal bermain sebagai gelandang posisi, hal itu memberi De Jong kebebasan untuk maju ke area serangan - peran yang sesuai dengan profil fisik dan kemampuannya dalam membawa bola. Kini, Flick harus mengevaluasi ulang seluruh formasi timnya tepat saat tim mulai mengembangkan identitas yang jelas dan gaya bermain yang mengalir.
Mengelola beban kerja tanpa orang Belanda
Kembalinya Pedri seharusnya menjadi kabar terbaik bagi kapten Barcelona, mengingat keduanya sering menunjukkan pemahaman yang luar biasa di lapangan. Dengan De Jong kini absen selama sebulan ke depan, tekanan kini beralih secara signifikan ke pundak pahlawan Spanyol tersebut. Flick dihadapkan pada tugas yang rumit, terutama karena Pedri baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama sebulan dan tidak diharapkan bermain setiap menit di setiap pertandingan.
Kekuatan taktis Flick kini akan diuji seperti belum pernah sebelumnya. Absennya De Jong membuat tim kehilangan pemain terbaik dalam transisi dan sumber utama pergerakan bola. Pilihan seperti Marc Casado dan Eric García yang serba bisa mungkin akan dimasukkan untuk mengisi kekosongan, tetapi tidak ada yang menawarkan kombinasi unik antara ketahanan tekanan dan perlindungan pertahanan yang diberikan oleh pemain Belanda tersebut. Sementara tim medis terus melakukan evaluasi, para pendukung Barcelona akan berharap agar alarm tidak menandakan krisis yang mengubah musim.
