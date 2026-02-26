Masalah cedera kembali menimpa Barcelona! Frenkie de Jong harus absen berminggu-minggu setelah mengalami cedera terbaru

Jika jadwal pemulihan selama tiga hingga empat minggu dikonfirmasi, De Jong akan absen dalam serangkaian pertandingan yang berat. Gelandang tersebut diperkirakan akan absen dalam hingga tujuh pertandingan, termasuk leg kedua semifinal Copa del Rey yang krusial melawan Atlético Madrid. Selain itu, ia juga tidak akan tersedia untuk kedua leg babak 16 besar Liga Champions, di mana Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain atau Newcastle United. Di La Liga, Blaugrana harus menghadapi laga-laga sulit melawan Villarreal, Athletic Club, Sevilla, dan Rayo Vallecano tanpa playmaker utama mereka.

Ada harapan tipis untuk kembalinya dia tepat waktu untuk leg kedua pertandingan Liga Champions di Camp Nou yang dijadwalkan pada pertengahan Maret. Namun, ada pesimisme yang mendominasi tentang pemulihan yang begitu cepat, dan kemungkinan besar dia juga akan terpaksa mundur dari tugas internasional bersama Belanda selama jeda mendatang. Tim medis bertindak dengan hati-hati, karena memaksakan kembalinya gelandang tersebut dapat menyebabkan kambuhnya cedera yang mungkin mengakhiri musim domestiknya sepenuhnya, risiko yang tidak ingin diambil klub mengingat riwayat cedera pergelangan kaki dan ototnya.