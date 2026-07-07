Masalah berikutnya seputar Joao Palhinha: Apakah FC Bayern München akan tetap terjebak dengan pemain mahal yang sulit dijual ini?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Palhinha tidak lagi memiliki masa depan di Bayern. Dulu didatangkan atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, Vincent Kompany kemudian hampir tidak pernah memainkannya lagi.

Setelah tampil dalam 25 pertandingan pada musim pertamanya di Munich—yang juga diwarnai cedera dan sebagian besar hanya sebagai pemain pengganti—FCB meminjamkan Palhinha ke Tottenham Hotspur pada musim panas 2025. Di sana, ia menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tengah musim yang sangat mengecewakan bagi klub London tersebut; bahkan sempat ada pembicaraan mengenai kemungkinan ia tetap bertahan di klub Liga Premier tersebut.

Namun, kini sudah jelas bahwa Tottenham tidak akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam kontrak pinjamannya. Akhir pekan lalu, Palhinha mengonfirmasi bahwa ia tidak akan melanjutkan kariernya bersama Spurs.

"Bermain untuk Tottenham telah sangat memengaruhi hidup saya," tulis gelandang tersebut di akun Instagram-nya: "Saya selalu berusaha membalas semua kasih sayang, rasa hormat, dan kepercayaan yang kalian berikan kepada saya di dalam dan di luar lapangan dengan cara terbaik. Kalianlah yang menjaga api klub ini tetap menyala musim demi musim."

Sementara itu, Spurs telah mengamankan lini tengah baru dengan nilai lebih dari 200 juta euro dan merekrut Sandro Tonali serta Mateus Fernandes. Sporting pun telah memperkuat skuadnya dan mendatangkan Sergi Altimira sebagai pengganti Palhinha dengan biaya 18 juta euro.