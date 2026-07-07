Sebagaimana dilaporkan surat kabar A Bola, Sporting Lisbon—calon pembeli potensial berikutnya untuk pemain berusia 30 tahun tersebut—telah mundur dari perburuan.
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Masalah berikutnya seputar Joao Palhinha: Apakah FC Bayern München akan tetap terjebak dengan pemain mahal yang sulit dijual ini?
Menurut laporan tersebut, klub papan atas Portugal itu menganggap biaya transfer sebesar 25 juta euro yang diminta oleh juara terbanyak Jerman itu terlalu tinggi. Karena itu, mereka tidak akan lagi mempertimbangkan transfer tersebut untuk musim mendatang, demikian dilaporkan.
Sebelumnya, berbagai media melaporkan bahwa Sporting tertarik untuk meminjam Palhinhas dengan opsi pembelian permanen di kemudian hari. Namun, pihak Bayern tampaknya cukup skeptis terhadap model ini — mereka justru lebih ingin melepas gelandang tersebut sepenuhnya.
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Tottenham membatalkan rencana untuk merekrut Palhinha
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Palhinha tidak lagi memiliki masa depan di Bayern. Dulu didatangkan atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, Vincent Kompany kemudian hampir tidak pernah memainkannya lagi.
Setelah tampil dalam 25 pertandingan pada musim pertamanya di Munich—yang juga diwarnai cedera dan sebagian besar hanya sebagai pemain pengganti—FCB meminjamkan Palhinha ke Tottenham Hotspur pada musim panas 2025. Di sana, ia menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tengah musim yang sangat mengecewakan bagi klub London tersebut; bahkan sempat ada pembicaraan mengenai kemungkinan ia tetap bertahan di klub Liga Premier tersebut.
Namun, kini sudah jelas bahwa Tottenham tidak akan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam kontrak pinjamannya. Akhir pekan lalu, Palhinha mengonfirmasi bahwa ia tidak akan melanjutkan kariernya bersama Spurs.
"Bermain untuk Tottenham telah sangat memengaruhi hidup saya," tulis gelandang tersebut di akun Instagram-nya: "Saya selalu berusaha membalas semua kasih sayang, rasa hormat, dan kepercayaan yang kalian berikan kepada saya di dalam dan di luar lapangan dengan cara terbaik. Kalianlah yang menjaga api klub ini tetap menyala musim demi musim."
Sementara itu, Spurs telah mengamankan lini tengah baru dengan nilai lebih dari 200 juta euro dan merekrut Sandro Tonali serta Mateus Fernandes. Sporting pun telah memperkuat skuadnya dan mendatangkan Sergi Altimira sebagai pengganti Palhinha dengan biaya 18 juta euro.
- Getty Images Sport
FC Bayern dan Masalah Palhinha: Apakah Dua Klub Teratas dari Serie A Masih Bersaing?
Namun, menurut A Bola, FC Bayern tampaknya sudah mulai melihat solusi alternatif untuk masalah Palhinha. Juventus Turin dilaporkan juga menunjukkan minat untuk merekrutnya, meskipun juara terbanyak Serie A tersebut memiliki keleluasaan finansial yang sangat terbatas akibat pelanggaran terhadap aturan Financial Fair Play.
Surat kabar Portugal tersebut juga menyebut AC Milan sebagai calon pembeli lainnya. Di sana, Ruben Amorim—seorang rekan senegara Palhinha—baru-baru ini mengambil alih jabatan pelatih; keduanya sudah saling mengenal sejak pernah bermain bersama di Sporting Braga dan Sporting Lisbon.
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