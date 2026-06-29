Masalah bek kanan Inggris: Bagaimana kekuatan terbesar Three Lions justru menjadi kelemahan mereka di Piala Dunia - dan mengapa keputusan Thomas Tuchel menjadi penyebab utamanya

Tuchel memang berhak merasa khawatir, sejujurnya, karena dia akan menjadi sasaran kritik jika keterbatasan pilihan Inggris di posisi bek kanan akhirnya menjadi bumerang bagi mereka. Meskipun pelatih asal Jerman itu jelas tidak bisa memprediksi bahwa ketiga pemain pilihannya di posisi tersebut akan mengalami cedera, dia tentu saja bisa mengurangi risiko terjadinya skenario ini.

Catatan cedera Livramento pada musim 2025-26 sangat buruk, dengan empat masalah cedera terpisah yang membuatnya hanya tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier sepanjang musim, termasuk masalah paha yang membuatnya absen selama lima pekan terakhir musim tersebut — sesuatu yang seharusnya menjadi peringatan serius.

Meskipun dengan berani menyatakan 'tak ada yang bisa memprediksi cedera James', mantan manajer Chelsea itu seharusnya juga sudah sangat menyadari masalah kebugaran yang dialami kapten The Blues tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu juga absen pada fase akhir musim karena cedera otot paha belakang lainnya dan, akibatnya, belum pernah menjadi starter dalam dua pertandingan berturut-turut sejak Maret. Namun, ia tetap dimasukkan dalam susunan pemain untuk laga persahabatan prakompetisi melawan Kosta Rika dan pertandingan grup berikutnya melawan Kroasia serta Ghana.

Setelah Livramento dipastikan absen, keputusan untuk memanggil bek tengah Trevoh Chalobah dari daftar cadangan alih-alih bek kanan Real Madrid yang lebih konvensional, Alexander-Arnold — serta keyakinannya bahwa Quansah (bek tengah lainnya) bisa menjadi pengganti di sisi tersebut — hanya semakin memperkuat sorotan terhadap keputusan pemilihan pemain Tuchel. Skuad kontroversial yang diumumkan manajer Inggris itu pada bulan Mei lalu memang selalu berpotensi dijadikan senjata untuk menyerangnya jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana di Amerika Utara, dan kini ia merasakannya secara langsung.