Masalah bek kanan Inggris: Bagaimana kekuatan terbesar Three Lions justru menjadi kelemahan mereka di Piala Dunia - dan mengapa keputusan Thomas Tuchel menjadi penyebab utamanya

Namun, pelatih asal Jerman itu pasti akan sangat bersyukur atas keputusannya untuk memasukkan Djed Spence yang serba bisa ke dalam skuadnya, karena pemain Tottenham tersebut—yang awalnya dibawa sebagai bek kiri cadangan—secara mengejutkan akan diturunkan sebagai starter di posisi bek kanan pada babak gugur.
Namun, meski Inggris akan bersyukur atas cadangan tersebut, ada pertanyaan serius yang harus diajukan mengenai bagaimana The Three Lions pada dasarnya hanya memiliki pemain pilihan keempat di sisi kanan pertahanan, dengan cedera yang sudah mulai berdampak dan Trent Alexander-Arnold termasuk di antara mereka yang ditinggalkan di rumah.
Meskipun mereka mungkin bisa lolos dari babak 32 besar melawan DR Kongo, posisi bek kanan tetap menjadi titik lemah yang pasti akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan mereka di babak-babak selanjutnya Piala Dunia.