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Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Masalah bek kanan Inggris: Bagaimana kekuatan terbesar Three Lions justru menjadi kelemahan mereka di Piala Dunia - dan mengapa keputusan Thomas Tuchel menjadi penyebab utamanya

Analysis
England
World Cup
D. Spence
FEATURES
England vs DR Congo
R. James
V. Livramento
K. Walker
K. Trippier

Baru tiga pertandingan berlalu di Piala Dunia 2026, Inggris kini harus bermain tanpa ketiga pemain andalan mereka di posisi bek kanan, sehingga posisi yang dulunya menjadi kekuatan utama bagi The Three Lions kini berubah menjadi masalah serius pada saat yang paling tidak tepat. Reece James, Tino Livramento, dan Jarell Quansah semuanya absen karena cedera, dan Thomas Tuchel kini menjadi sorotan tajam akibat beberapa keputusan pemilihan pemain yang aneh.

Namun, pelatih asal Jerman itu pasti akan sangat bersyukur atas keputusannya untuk memasukkan Djed Spence yang serba bisa ke dalam skuadnya, karena pemain Tottenham tersebut—yang awalnya dibawa sebagai bek kiri cadangan—secara mengejutkan akan diturunkan sebagai starter di posisi bek kanan pada babak gugur.

Namun, meski Inggris akan bersyukur atas cadangan tersebut, ada pertanyaan serius yang harus diajukan mengenai bagaimana The Three Lions pada dasarnya hanya memiliki pemain pilihan keempat di sisi kanan pertahanan, dengan cedera yang sudah mulai berdampak dan Trent Alexander-Arnold termasuk di antara mereka yang ditinggalkan di rumah.

Meskipun mereka mungkin bisa lolos dari babak 32 besar melawan DR Kongo, posisi bek kanan tetap menjadi titik lemah yang pasti akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan mereka di babak-babak selanjutnya Piala Dunia.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    Cedera mulai terasa dampaknya

    Setelah Ben White dari Arsenal mengalami cedera lutut yang mengakhiri musimnya pada bulan Mei, Livramento dari Newcastle — seorang pemain yang berjuang mengatasi masalah kebugaran sepanjang musim — harus absen bahkan sebelum pertandingan dimulai akibat masalah betis yang dialaminya saat latihan menjelang laga pembuka Three Lions melawan Kroasia.

    Bek kanan starter, James, kemudian mengalami cedera saat pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol melawan Ghana pada hari pertandingan kedua, tetapi tetap diturunkan di lapangan karena Tuchel telah menggunakan semua pemain penggantinya, dan cedera hamstring yang dialaminya kini dinilai lebih parah dari yang dikhawatirkan semula, sehingga partisipasinya di sisa turnamen ini sangat diragukan.

    Yang memperburuk keadaan, pengganti James, Quansah, terpaksa ditarik keluar karena mengalami keseleo pergelangan kaki dalam pertandingan terakhir Inggris di fase grup melawan Panama — yang secara efektif membuat skuad kehilangan semua pemain yang sebenarnya telah dipanggil untuk bermain di sisi kanan pertahanan.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Tentu saja aku khawatir'

    Menyusul kemunduran terbaru itu, Tuchel mengakui kekhawatirannya terkait masalah cedera yang dialami Inggris di posisi bek kanan.

    "Pergelangan kaki terkilir seperti biasa dan dia merasa sakit," katanya mengenai cedera Quansah. "Dia bilang pernah mengalami hal ini sebelumnya dan hanya butuh beberapa hari untuk pulih. Kaki kirinya diangkat tinggi dan dikompres es.

    "Tentu saja [saya khawatir dengan situasi bek kanan] — kami kembali mengalami cedera di posisi itu. Ini akan menjadi persaingan yang ketat bagi Reece James dan Jarell Quansah [untuk bisa kembali berpartisipasi dalam turnamen], tetapi tugas kami adalah mencari solusi dan kami akan melakukannya."

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keputusan yang dipertanyakan

    Tuchel memang berhak merasa khawatir, sejujurnya, karena dia akan menjadi sasaran kritik jika keterbatasan pilihan Inggris di posisi bek kanan akhirnya menjadi bumerang bagi mereka. Meskipun pelatih asal Jerman itu jelas tidak bisa memprediksi bahwa ketiga pemain pilihannya di posisi tersebut akan mengalami cedera, dia tentu saja bisa mengurangi risiko terjadinya skenario ini.

    Catatan cedera Livramento pada musim 2025-26 sangat buruk, dengan empat masalah cedera terpisah yang membuatnya hanya tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier sepanjang musim, termasuk masalah paha yang membuatnya absen selama lima pekan terakhir musim tersebut — sesuatu yang seharusnya menjadi peringatan serius.

    Meskipun dengan berani menyatakan 'tak ada yang bisa memprediksi cedera James', mantan manajer Chelsea itu seharusnya juga sudah sangat menyadari masalah kebugaran yang dialami kapten The Blues tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu juga absen pada fase akhir musim karena cedera otot paha belakang lainnya dan, akibatnya, belum pernah menjadi starter dalam dua pertandingan berturut-turut sejak Maret. Namun, ia tetap dimasukkan dalam susunan pemain untuk laga persahabatan prakompetisi melawan Kosta Rika dan pertandingan grup berikutnya melawan Kroasia serta Ghana.

    Setelah Livramento dipastikan absen, keputusan untuk memanggil bek tengah Trevoh Chalobah dari daftar cadangan alih-alih bek kanan Real Madrid yang lebih konvensional, Alexander-Arnold — serta keyakinannya bahwa Quansah (bek tengah lainnya) bisa menjadi pengganti di sisi tersebut — hanya semakin memperkuat sorotan terhadap keputusan pemilihan pemain Tuchel. Skuad kontroversial yang diumumkan manajer Inggris itu pada bulan Mei lalu memang selalu berpotensi dijadikan senjata untuk menyerangnya jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana di Amerika Utara, dan kini ia merasakannya secara langsung.

  • Kyle Walker Kieran Trippier

    Janji untuk mengatasi masalah

    Rasanya aneh memikirkan bahwa beberapa tahun lalu saja, pilihan bek kanan Inggris sempat menjadi idaman para rival internasional mereka; Kyle Walker adalah pemenang berulang kali bersama Manchester City dan secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di posisinya di dunia, Kieran Trippier tampil konsisten untuk negaranya di kedua sayap, Alexander-Arnold dan James dipandang sebagai calon bintang masa depan, sementara White menjadi opsi yang layak setelah tampil mengesankan bersama Arsenal.

    Sementara itu, pemain seperti Livramento, Aaron Wan-Bissaka, Kyle Walker-Peters, James Justin, Tyriq Lamptey, Max Aarons, dan Rico Lewis sebelumnya semuanya dianggap sebagai talenta menjanjikan untuk masa depan.

    Namun, keadaan tidak berjalan sesuai harapan banyak orang, dan pengunduran diri Walker serta Trippier dari tim nasional sejak Euro 2024 telah meninggalkan posisi bek sayap sebagai masalah bagi Inggris. James dan Livramento mengalami cedera berulang, White berselisih dengan jajaran pelatih sebelumnya, dan Alexander-Arnold tampaknya tidak masuk dalam rencana Tuchel karena satu dan lain hal, mengingat ia hanya dipanggil sekali sejak pelatih asal Jerman itu mengambil alih.

    Pemain lainnya gagal memenuhi harapan awal yang ada, dengan Wan-Bissaka yang ironisnya pindah kewarganegaraan ke Republik Demokratik Kongo—lawan Inggris di babak 32 besar Rabu nanti—setelah mendapati dirinya terlalu jauh di urutan bawah dalam hierarki bek kanan Inggris, bahkan ketika ia sedang menampilkan permainan terbaiknya untuk Manchester United.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pilihan yang tidak mungkin

    Pria yang tampaknya akan paling diuntungkan dari masalah posisi bek kanan Inggris yang tak terduga ini ternyata adalah seorang pemain yang dipanggil untuk bermain di posisi yang sama sekali berbeda.

    Spence sebenarnya dimasukkan ke dalam skuad sebagai bek kiri cadangan untuk Nico O'Reilly dari Man City, meskipun Tuchel juga menyebut kemampuannya untuk "bermain di kedua sisi" sebagai alasan membawa bek Tottenham itu ke Amerika Utara.

    "Dia tampil luar biasa di setiap pertandingan yang dia mainkan untuk kami," kata sang manajer bulan lalu. "Dia suka bertahan, dia pemain tercepat di skuad kami, dan dia suka menghadapi situasi satu lawan satu. Itulah yang membuatnya menjadi bek sayap yang istimewa bagi kami. Dia bisa bermain di kedua sisi."

    Kini, di tengah absennya James, Livramento, dan Quansah yang tak terduga namun bisa dibilang sudah bisa diprediksi, pemain asal Spurs ini kemungkinan besar akan menjadi bek kanan inti Inggris sepanjang babak gugur turnamen besar ini.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kenaikan yang luar biasa

    Masuknya Spence ke dalam skuad merupakan salah satu dari sekian banyak keputusan Tuchel dalam pemilihan skuad Piala Dunia yang menuai banyak sorotan, namun pelatih timnas Inggris itu kini pasti merasa senang karena telah memanggil pemain berusia 25 tahun tersebut. Ini adalah kesempatan yang ingin dimanfaatkan oleh bek sayap serba bisa itu dalam upayanya membuktikan sekali lagi bahwa para pengkritiknya salah.

    Kembali ke tahun 2021 ketika ia masih menjadi pemain Middlesbrough, ia dipinjamkan ke Nottingham Forest oleh Neil Warnock dan diperingatkan bahwa ia bisa saja bermain di liga non-profesional dalam lima tahun ke depan jika tidak memperbaiki sikapnya. Lima tahun kemudian, ia siap menjadi starter untuk Inggris di babak gugur Piala Dunia.

    Perjalanannya di Tottenham pun tidaklah mulus, karena lulusan akademi Fulham ini sempat dipinjamkan secara berturut-turut ke Rennes, Leeds, dan Genoa sebelum akhirnya menancapkan namanya pada musim 2024-25, setelah sebelumnya diabaikan oleh Antonio Conte saat pertama kali pindah ke London Utara. Hal itu membawanya pada pemanggilan pertama ke timnas Inggris pada September tahun lalu, di mana ia mencatatkan sejarah sebagai Muslim pertama yang mewakili tim senior pria.

    Di awal turnamen ini, Tuchel tertangkap kamera sedang memarahi bek sayap tersebut dalam sesi latihan, yang kemudian ia ulangi saat Spence diturunkan sebagai bek kiri melawan Ghana.

    Spence terus membuktikan bahwa para pengkritiknya salah, dan mudah untuk melupakan betapa tingginya penilaian terhadapnya beberapa tahun lalu sebagai bek sayap bertubuh jangkung yang agresif dalam menyerang. Reputasi bisa terbentuk maupun hancur di turnamen besar, dan pemain Tottenham ini kini memiliki peluang nyata untuk menguasai posisi yang selama ini menjadi masalah di panggung terbesar, yang akan menandai penyelesaian dari perubahan nasib yang sudah luar biasa.

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