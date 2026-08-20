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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Masalah bagi AC Milan: untuk Gimenez, Porto menghentikan negosiasi, jarak soal angka dan formula terlalu jauh

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez

Dari Portugal muncul kabar tentang perlambatan mendadak dalam negosiasi penjualan penyerang Meksiko itu

Di Porto, berkas Santiago Giménez untuk saat ini masih tertunda. Penyerang Meksiko itu telah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia dan kini menunggu masa depannya ditentukan. Milan telah menolak proposal pertama Porto, yang ingin merekrut sang pemain dengan pinjaman gratis dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 15 juta euro , yang akan berubah menjadi kewajiban setelah target individu tertentu tercapai.


Proposal itu tidak meyakinkan AC Milan, yang menganggapnya tidak memadai. Klub Italia itu memang menginginkan pinjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Formula ini dirancang untuk menekan semaksimal mungkin kerugian finansial dari penjualan Giménez, yang dibeli dari Feyenoord dengan nilai sekitar 32 juta euro.

  • Negosiasi terhenti

    Penolakan AC Milan itu pun meredam, setidaknya untuk sementara, jalur Porto. O Jogomelaporkan bahwa klub Portugal itu telah menghentikan negosiasi dan bahwa, pada Rabu, tidak ada perkembangan terkait penyerang Meksiko tersebut. Jajaran direksi yang dipimpin André Villas-Boas karena itu disebut sudah mulai menjajaki alternatif di bursa transfer, dengan tujuan secepat mungkin memberikan seorang penyerang tengah baru kepada Francesco Farioli.

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