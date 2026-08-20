Di Porto, berkas Santiago Giménez untuk saat ini masih tertunda. Penyerang Meksiko itu telah pulih dari cedera yang dialaminya di Piala Dunia dan kini menunggu masa depannya ditentukan. Milan telah menolak proposal pertama Porto, yang ingin merekrut sang pemain dengan pinjaman gratis dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 15 juta euro , yang akan berubah menjadi kewajiban setelah target individu tertentu tercapai.





Proposal itu tidak meyakinkan AC Milan, yang menganggapnya tidak memadai. Klub Italia itu memang menginginkan pinjaman berbayar, disertai opsi pembelian permanen di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Formula ini dirancang untuk menekan semaksimal mungkin kerugian finansial dari penjualan Giménez, yang dibeli dari Feyenoord dengan nilai sekitar 32 juta euro.