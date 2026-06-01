Masalah atau solusi? Posisi Cristiano Ronaldo di skuad Portugal dijelaskan saat Paulo Fonseca menjawab pertanyaan besar seputar Piala Dunia
Dilema Ronaldo bagi Martinez
Portugal memasuki Piala Dunia 2026 dengan sosok sentral yang sudah tak asing lagi, namun dihadapkan pada dilema modern. Roberto Martinez telah mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain yang memadukan pengalaman luar biasa Ronaldo dengan masa kejayaan bintang-bintang seperti Bruno Fernandes dan Ruben Dias. Di usia 41 tahun, Ronaldo tetap menjadi kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional, namun kehadirannya memicu perdebatan yang tak terhindarkan mengenai fleksibilitas taktis tim.
Meskipun bermain untuk klub Al-Nassr di Arab Saudi, Ronaldo tetap menjadi pemimpin serangan yang tak terbantahkan. Namun, dengan kekalahan di perempat final 2022 melawan Maroko yang masih segar dalam ingatan, Martinez berada di bawah tekanan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menghormati seorang legenda dan memaksimalkan potensi "generasi emas" yang memiliki kedalaman luar biasa di setiap posisi.
Fonseca mengomentari peran penting sang pemain senior
Meskipun beberapa pengamat berpendapat bahwa kehadiran penyerang Al-Nassr tersebut mungkin membatasi fleksibilitas taktis tim asuhan Martinez, Fonseca tetap teguh pada pendiriannya bahwa pemain senior itu sama sekali bukan beban. Dalam wawancara dengan A BOLA, Fonseca menampik anggapan bahwa pemain sekelas Ronaldo dapat berdampak negatif bagi tim.
"Seorang pemain yang mencetak begitu banyak gol? Yang terus mencetak begitu banyak gol? Itu tidak bisa dianggap sebagai masalah. Ada banyak hal tambahan yang mungkin dia bawa ke dalam tim. Juga kemampuan kepemimpinannya, kemampuannya untuk melindungi tim karena statusnya. Dan juga gol-golnya," kata Fonseca.
Harapan untuk Piala Dunia 2026
Mengenai prospek Portugal di turnamen Piala Dunia, Fonseca lebih memilih untuk tetap rendah hati, meski menyadari bakat luar biasa yang dimiliki para pemain saat ini. Pelatih tersebut menyoroti kesulitan yang melekat pada tugas seorang pelatih, yang hanya memiliki sedikit waktu untuk menanamkan pola taktis pada sebuah tim yang para pemainnya bermain di liga dan klub yang berbeda-beda.
"Saya pikir Portugal akan menjalani Piala Dunia yang bagus, tapi saya tidak berani menempatkan tekanan untuk menjadi juara. Mungkin kami, dalam hal pemain, memiliki tim nasional terbaik sepanjang masa, dengan pemain di klub-klub terbaik di Eropa, yang memiliki kualitas tinggi dan telah bermain bersama cukup lama, tapi untuk menganggap Portugal sebagai favorit, saya tidak berpikir begitu. Itu tidak adil. Namun, saya sangat percaya pada tim nasional Portugal," jelas Fonseca.
Peta jalan menuju babak gugur
Bagi Ronaldo, Piala Dunia keenam ini menjadi kesempatan terakhir untuk mengamankan satu-satunya trofi besar yang belum ada di lemari trofinya. Perjalanan Portugal dimulai di Grup K, di mana mereka akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Timnas Portugal dijadwalkan memainkan dua pertandingan pembuka di Houston sebelum bertolak ke Miami untuk laga terakhir fase grup melawan tim Amerika Selatan tersebut pada 27 Juni.