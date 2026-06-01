Masalah atau solusi? Posisi Cristiano Ronaldo di skuad Portugal dijelaskan saat Paulo Fonseca menjawab pertanyaan besar seputar Piala Dunia

Portugal memasuki Piala Dunia 2026 dengan sosok sentral yang sudah tak asing lagi, namun dihadapkan pada dilema modern. Roberto Martinez telah mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain yang memadukan pengalaman luar biasa Ronaldo dengan masa kejayaan bintang-bintang seperti Bruno Fernandes dan Ruben Dias. Di usia 41 tahun, Ronaldo tetap menjadi kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional, namun kehadirannya memicu perdebatan yang tak terhindarkan mengenai fleksibilitas taktis tim.

Meskipun bermain untuk klub Al-Nassr di Arab Saudi, Ronaldo tetap menjadi pemimpin serangan yang tak terbantahkan. Namun, dengan kekalahan di perempat final 2022 melawan Maroko yang masih segar dalam ingatan, Martinez berada di bawah tekanan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menghormati seorang legenda dan memaksimalkan potensi "generasi emas" yang memiliki kedalaman luar biasa di setiap posisi.