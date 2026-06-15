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Lewis HamiltonGetty Images

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"Masa penantian yang panjang di 'api penyucian' telah berakhir": Lewis Hamilton disambut layaknya dewa setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari

Pada balapan Grand Prix Formula 1 di Barcelona, Lewis Hamilton akhirnya merayakan kemenangan pertamanya bersama Ferrari. Tiba-tiba, juara dunia tujuh kali ini menjadi salah satu kandidat juara.

Lewis Hamilton berhasil keluar dari "neraka", ia disambut layaknya "seorang dewa", ia adalah "seorang juara abadi": Media Italia berlomba-lomba memberikan pujian kepada juara dunia pemegang rekor tersebut setelah kemenangan pertamanya bersama tim merah. Di tempat lain pun, prestasi pembalap berusia 41 tahun ini mendapat pengakuan.

Tanggapan media mengenai Grand Prix Katalonia.

  • Tanggapan media mengenai kemenangan pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari: Italia

    Gazzetta dello Sport: "Masa-masa sulit yang panjang bagi Hamilton telah berakhir. Bersama Sir Lewis, Ferrari merayakan kebangkitannya kembali setelah masa paceklik yang tak berujung. Hamilton kembali menunjukkan kepada dunia siapa dirinya dan siapa dirinya yang sebenarnya."

    La Stampa: "Kembalinya sang Raja: Hamilton dirayakan layaknya dewa di tengah kerumunan orang-orang berpakaian merah. Kami telah lama menanti hari seperti ini. Takdir menentukan bahwa hari ini terjadi di Barcelona, tempat tepat 30 tahun yang lalu—pada 2 Juni 1996—Michael Schumacher mulai menulis legenda bersama Ferrari."

    Corriere dello Sport: "Hamilton membutuhkan satu tahun untuk menyesuaikan diri di Ferrari. Dua jam saja cukup untuk menunjukkan wajah aslinya kepada dunia, yang tak pernah terlupakan. Para penggemar Ferrari terharu hingga meneteskan air mata."

    Corriere della Sera: "Sir Hamilton kembali sebagai Raja Formula 1: Kepribadian, karakter, dan bakatnya justru semakin terasah selama bulan-bulan awal yang sulit di Ferrari. Vitalitasnya tak terlukiskan: Di usia 41 tahun, kita merasa seolah-olah berdiri di hadapan seorang juara abadi."

    La Repubblica: "Hamilton, sang pejuang, menunjukkan seluruh gairahnya di usia 41 tahun. Kebahagiaannya atas kemenangan ini begitu besar hingga hampir terasa menyakitkan."

    Tuttosport: "Dengan Hamilton, Ferrari benar-benar bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Kejuaraan dunia ini masih sangat terbuka: Ferrari kini telah menjadi mobil yang sangat kuat dan telah meningkat secara signifikan dalam hal daya saing."

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  • Tanggapan media mengenai kemenangan pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari: Inggris

    Daily Mail: "Lewis mewujudkan mimpi terliarnya. Akhirnya meraih kemenangan pertama — bagi Hamilton, ini adalah penebusan setelah tahun pertama yang mengerikan bersama Ferrari. Ia memimpin treble kemenangan Inggris — dan gelar ke-8 sudah di depan mata!"

    Telegraph: "Hamilton terlahir kembali. Siapa yang menyangka? Tentunya bukan banyak orang yang sudah menganggapnya habis menjelang akhir masa baktinya di Mercedes. Atau bahkan lebih banyak lagi yang berpendapat bahwa juara dunia tujuh kali ini telah merusak reputasinya selamanya dengan tampil buruk di Ferrari tahun lalu. Ternyata, dia masih mampu melakukan banyak hal."

    The Sun: "Hammertime! Lewis Hamilton menangis setelah kemenangan pertamanya untuk Ferrari, masa pacekliknya selama dua tahun berakhir."

  • Tanggapan media mengenai kemenangan pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari: Belanda

    De Standaard: "Dan tiba-tiba, gelar juara dunia kedelapan bagi Hamilton tampaknya tidak lagi mustahil. Transfer besar-besaran yang dilakukannya sempat dianggap sebagai kegagalan, namun dalam balapan ke-31-nya bersama Ferrari, Lewis Hamilton akhirnya bisa menghapus catatan nolnya. Di usia 41 tahun, pensiunnya tidak lagi menjadi perbincangan, melainkan gelar juara dunia kedelapan."

    AD.nl: "Sejarah balap di Barcelona. Lewis Hamilton dan Ferrari, akhirnya cocok."

  • Tanggapan media mengenai kemenangan pertama Lewis Hamilton bersama Ferrari: Spanyol

    AS: "Hamilton mencatat sejarah. Kemenangan bersama Ferrari dihitung secara terpisah, dan Hamilton meraih kemenangan pertamanya pada Minggu ini. Sebelumnya, ia sudah menjadi legenda Formula 1, yang terhebat menurut statistik. Namun kini, perhitungan baru dimulai."