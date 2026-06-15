"Masa penantian yang panjang di 'api penyucian' telah berakhir": Lewis Hamilton disambut layaknya dewa setelah meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari

Gazzetta dello Sport: "Masa-masa sulit yang panjang bagi Hamilton telah berakhir. Bersama Sir Lewis, Ferrari merayakan kebangkitannya kembali setelah masa paceklik yang tak berujung. Hamilton kembali menunjukkan kepada dunia siapa dirinya dan siapa dirinya yang sebenarnya."

La Stampa: "Kembalinya sang Raja: Hamilton dirayakan layaknya dewa di tengah kerumunan orang-orang berpakaian merah. Kami telah lama menanti hari seperti ini. Takdir menentukan bahwa hari ini terjadi di Barcelona, tempat tepat 30 tahun yang lalu—pada 2 Juni 1996—Michael Schumacher mulai menulis legenda bersama Ferrari."

Corriere dello Sport: "Hamilton membutuhkan satu tahun untuk menyesuaikan diri di Ferrari. Dua jam saja cukup untuk menunjukkan wajah aslinya kepada dunia, yang tak pernah terlupakan. Para penggemar Ferrari terharu hingga meneteskan air mata."

Corriere della Sera: "Sir Hamilton kembali sebagai Raja Formula 1: Kepribadian, karakter, dan bakatnya justru semakin terasah selama bulan-bulan awal yang sulit di Ferrari. Vitalitasnya tak terlukiskan: Di usia 41 tahun, kita merasa seolah-olah berdiri di hadapan seorang juara abadi."

La Repubblica: "Hamilton, sang pejuang, menunjukkan seluruh gairahnya di usia 41 tahun. Kebahagiaannya atas kemenangan ini begitu besar hingga hampir terasa menyakitkan."

Tuttosport: "Dengan Hamilton, Ferrari benar-benar bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Kejuaraan dunia ini masih sangat terbuka: Ferrari kini telah menjadi mobil yang sangat kuat dan telah meningkat secara signifikan dalam hal daya saing."