AFC Bournemouth telah menghancurkan impian Manchester City untuk meraih gelar juara Liga Premier dan membuat Arsenal kembali menjadi juara Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.
Masa paceklik yang terasa tak berujung berakhir di sofa! Arsenal kembali menjadi juara setelah Manchester City melakukan kesalahan, setelah 22 tahun
"Cherries" berhasil menahan imbang City asuhan Pep Guardiola dengan skor 1-1 (1-0) pada pekan terakhir sebelum akhir musim. Dengan hasil ini, Manchester tidak lagi bisa menggusur The Gunners—yang diperkuat pemain timnas Kai Havertz—dari puncak klasemen. Gelar ke-13 dan yang terakhir hingga saat ini diraih The Gunners pada 2004 dengan kiper Jens Lehmann dan pelatih ikonik Arsène Wenger sebagai "Invincibles" yang tak terkalahkan.
Remaja Prancis Eli Junior Kroupi (39') mengejutkan Guardiola dengan gol impiannya ke sudut gawang dan memastikan Bournemouth, yang berpeluang lolos ke Liga Champions, setidaknya mendapatkan tempat di Liga Europa. City sama sekali tidak memenuhi ekspektasi sebagai favorit sepanjang pertandingan, dan gol penyeimbang dari superstar Erling Haaland (90'+5) datang terlambat.
Era Pep Guardiola di Manchester City berakhir tanpa gelar juara
Dengan keunggulan empat poin menjelang laga penutup musim di kandang Crystal Palace pada Minggu, Arsenal dapat bermain tanpa tekanan enam hari sebelum final Liga Champions melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. Bagi City, laga melawan finalis Liga Europa Aston Villa akan menjadi perayaan perpisahan bagi Guardiola.
Tiga hari setelah kemenangan di Piala FA atas Chelsea FC (1-0), pelatih bintang ini menjadi sorotan setelah munculnya laporan tentang kepergiannya di akhir musim. Seorang suporter tamu menggambar spanduk bertuliskan "Pep, tetaplah!" dengan cat, sementara yang lain bernyanyi: "Satu tahun lagi!"
Guardiola segera menegaskan sebelum kick-off bahwa perdebatan mengenai masa depannya tidak memengaruhi persiapan tim untuk pertandingan ini. "Nol, sama sekali nol." Padahal, bahkan penggantinya konon sudah ditentukan: Enzo Maresca, yang pernah menjadi pelatih tim U-23 dan asisten pelatih di City di bawah Guardiola, serta pernah meraih gelar juara Conference League bersama Chelsea dan juara dunia klub, dan dipecat dari sana pada 1 Januari 2026.
Meskipun para pendukung tim tamu awalnya bersorak, mantan pemain Bournemouth Antoine Semenyo berada dalam posisi offside saat golnya yang sah dibatalkan (12.). City tidak mampu menciptakan peluang lain selain satu peluang dari Haaland (28.) dalam 45 menit pertama, dan Kroupi menghukumnya dengan tendangan melengkung yang indah.
Nico O'Reily (46') membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah jeda. Namun, Bournemouth memiliki peluang yang lebih baik, David Brooks (90') membentur tiang gawang untuk tuan rumah.