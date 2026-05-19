Masa paceklik yang terasa tak berujung berakhir di sofa! Arsenal kembali menjadi juara setelah Manchester City melakukan kesalahan, setelah 22 tahun

Dengan keunggulan empat poin menjelang laga penutup musim di kandang Crystal Palace pada Minggu, Arsenal dapat bermain tanpa tekanan enam hari sebelum final Liga Champions melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. Bagi City, laga melawan finalis Liga Europa Aston Villa akan menjadi perayaan perpisahan bagi Guardiola.

Tiga hari setelah kemenangan di Piala FA atas Chelsea FC (1-0), pelatih bintang ini menjadi sorotan setelah munculnya laporan tentang kepergiannya di akhir musim. Seorang suporter tamu menggambar spanduk bertuliskan "Pep, tetaplah!" dengan cat, sementara yang lain bernyanyi: "Satu tahun lagi!"

Guardiola segera menegaskan sebelum kick-off bahwa perdebatan mengenai masa depannya tidak memengaruhi persiapan tim untuk pertandingan ini. "Nol, sama sekali nol." Padahal, bahkan penggantinya konon sudah ditentukan: Enzo Maresca, yang pernah menjadi pelatih tim U-23 dan asisten pelatih di City di bawah Guardiola, serta pernah meraih gelar juara Conference League bersama Chelsea dan juara dunia klub, dan dipecat dari sana pada 1 Januari 2026.

Meskipun para pendukung tim tamu awalnya bersorak, mantan pemain Bournemouth Antoine Semenyo berada dalam posisi offside saat golnya yang sah dibatalkan (12.). City tidak mampu menciptakan peluang lain selain satu peluang dari Haaland (28.) dalam 45 menit pertama, dan Kroupi menghukumnya dengan tendangan melengkung yang indah.

Nico O'Reily (46') membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan setelah jeda. Namun, Bournemouth memiliki peluang yang lebih baik, David Brooks (90') membentur tiang gawang untuk tuan rumah.