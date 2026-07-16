Ini adalah kisah yang bahkan sulit ditulis lebih baik lagi dalam sebuah naskah film. Ketika Spanyol dan Argentina bertanding di final Piala Dunia 2026 pada Minggu malam di New York, pertandingan itu juga akan menjadi duel antara Messi dan Yamal.
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Masa lalu yang sama - dan kini menjadi lawan di final Piala Dunia 2026: Mengapa Lionel Messi pernah mengalahkan Lamine Yamal
Di satu sisi, ada pemain sepak bola yang bagi banyak orang merupakan yang terhebat dalam sejarah, yang bersiap untuk mengangkat trofi paling didambakan dalam dunia sepak bola ke langit untuk kedua kalinya berturut-turut. Di sisi lain, ada pemain muda yang bermain tanpa beban, yang setelah meraih kemenangan di Euro 2024 berpotensi memenangkan gelar besar kedua bersama tim nasional dalam waktu singkat.
Duel ini begitu memukau karena—terlepas dari hasil akhirnya—menimbulkan kesan seolah-olah akhir dari sebuah era sudah di depan mata. Dalam apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya di level tim nasional, namun hampir pasti penampilan terakhirnya di Piala Dunia, Raja Messi bisa saja menyerahkan tongkat estafet kepada calon penerusnya.
Bahwa Yamal ditakdirkan untuk peran ini tidak hanya disebabkan oleh gaya bermain yang mirip serta kecintaan kedua pemain terhadap FC Barcelona. Mereka juga dihubungkan oleh sebuah foto yang berusia hampir 20 tahun.
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Lionel Messi memuji Lamine Yamal: "Saya tahu dia akan menjadi bintang"
Dalam foto-foto yang dipublikasikan pada tahun 2024 itu, terlihat bagaimana Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia asal Argentina itu sedang memandikan anak asal Spanyol tersebut. Saat itu, Yamal baru berusia beberapa bulan, sementara karier sepak bola Messi juga masih berada di tahap awal.
Foto tersebut diambil pada tahun 2007 untuk kalender amal surat kabar Spanyol Sport yang bekerja sama dengan organisasi bantuan anak-anak UNICEF, di mana para pemain FC Barcelona saat itu turut berpartisipasi — dan tampaknya juga mereka yang kelak akan menjadi pemain klub tersebut (meskipun tentu saja hal itu tidak dapat diketahui pada saat itu). Seperti halnya Messi, Barca juga akan menjadi klub pertama Yamal.
Fakta bahwa foto-foto tersebut baru dipublikasikan setelah Yamal menembus kancah sepak bola profesional, hal ini berkat ayahnya, Mounir Nasraoui. Ia tidak ingin putranya terkena tekanan yang tidak perlu dan ingin menunda sebisa mungkin perbandingan dengan Messi yang sudah mulai muncul sejak Kejuaraan Eropa saat itu.
“Mungkin Lamine-lah yang memberkati Leo!” katanya pada tahun 2024 dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol, Mundo Deportivo. Foto itu, katanya, adalah “kebetulan dalam hidup”, karena tak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ia menekankan: “Saya tahu dia akan menjadi bintang. Setiap ayah tahu itu, dan setiap ayah ingin anaknya menjadi yang terbaik. Saya mendoakan yang terbaik baginya dalam hidup dan masa depannya.”
Yamal juga kemudian mengatakan: "Tentu saja, saat foto-foto itu diambil, saya tidak menyadari apa yang sedang terjadi—karena usia saya saat itu. Ayah saya menyimpan foto-foto itu dan tidak pernah menunjukkannya, karena kami tidak ingin ada perbandingan dengan Messi. Tidak ada yang akan keberatan dibandingkan dengan pemain terbaik sepanjang masa, tetapi hal itu bisa berbalik merugikanmu, karena pada akhirnya kamu tidak akan menjadi seperti dia."
- Getty Images
Lamine Yamal berpeluang menjadi juara dunia untuk pertama kalinya
Pada turnamen Euro di Jerman, Yamal akhirnya menjadi pemain termuda yang pernah diturunkan dalam sejarah Euro dan, berkat golnya di semifinal melawan Prancis, juga menjadi pencetak gol termuda. Furia Roja memastikan gelar juara dengan kemenangan 2-1 atas Inggris di final; setelah turnamen tersebut, Yamal terpilih sebagai pemain muda terbaik serta masuk ke dalam tim terbaik turnamen.
Kini, sekitar dua tahun kemudian, pemain berusia 19 tahun ini akan menghadapi tonggak sejarah berikutnya dalam kariernya yang masih muda. Melawan idola besarnya, Messi, Yamal berkesempatan untuk dinobatkan sebagai juara dunia dan mengakhiri kisah yang dimulai 19 tahun lalu dengan sebuah foto yang kini telah menjadi legendaris.
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