Dalam foto-foto yang dipublikasikan pada tahun 2024 itu, terlihat bagaimana Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia asal Argentina itu sedang memandikan anak asal Spanyol tersebut. Saat itu, Yamal baru berusia beberapa bulan, sementara karier sepak bola Messi juga masih berada di tahap awal.

Foto tersebut diambil pada tahun 2007 untuk kalender amal surat kabar Spanyol Sport yang bekerja sama dengan organisasi bantuan anak-anak UNICEF, di mana para pemain FC Barcelona saat itu turut berpartisipasi — dan tampaknya juga mereka yang kelak akan menjadi pemain klub tersebut (meskipun tentu saja hal itu tidak dapat diketahui pada saat itu). Seperti halnya Messi, Barca juga akan menjadi klub pertama Yamal.

Fakta bahwa foto-foto tersebut baru dipublikasikan setelah Yamal menembus kancah sepak bola profesional, hal ini berkat ayahnya, Mounir Nasraoui. Ia tidak ingin putranya terkena tekanan yang tidak perlu dan ingin menunda sebisa mungkin perbandingan dengan Messi yang sudah mulai muncul sejak Kejuaraan Eropa saat itu.

“Mungkin Lamine-lah yang memberkati Leo!” katanya pada tahun 2024 dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol, Mundo Deportivo. Foto itu, katanya, adalah “kebetulan dalam hidup”, karena tak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, ia menekankan: “Saya tahu dia akan menjadi bintang. Setiap ayah tahu itu, dan setiap ayah ingin anaknya menjadi yang terbaik. Saya mendoakan yang terbaik baginya dalam hidup dan masa depannya.”

Yamal juga kemudian mengatakan: "Tentu saja, saat foto-foto itu diambil, saya tidak menyadari apa yang sedang terjadi—karena usia saya saat itu. Ayah saya menyimpan foto-foto itu dan tidak pernah menunjukkannya, karena kami tidak ingin ada perbandingan dengan Messi. Tidak ada yang akan keberatan dibandingkan dengan pemain terbaik sepanjang masa, tetapi hal itu bisa berbalik merugikanmu, karena pada akhirnya kamu tidak akan menjadi seperti dia."