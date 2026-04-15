Masa jabatan Arne Slot di Anfield telah berakhir setelah keputusan susunan pemain yang mengejutkan, penampilan gemilang Ousmane Dembele yang berhak meraih Ballon d'Or, serta para pemenang dan pecundang dari kekalahan Liverpool di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain

Slot memang tidak banyak yang tepat pada malam itu, tetapi ketika ia mengatakan bahwa "gol Dembele menunjukkan mengapa ia memenangkan Ballon d'Or musim lalu", manajer Liverpool itu benar sekali. Itu adalah momen yang menunjukkan kualitas murni dari pemain sayap yang beralih menjadi penyerang itu, yang sebenarnya relatif tidak efektif hingga saat itu dalam laga perempat final tersebut. Memang, pemborosan PSG di Paris sebagian besar disebabkan oleh Dembele, dan ia juga melepaskan peluang emas yang melambung di atas mistar gawang pada babak pertama leg kedua.

Namun, terobosan krusial itu sepenuhnya berkat Dembele, yang mengakhiri serangan yang ia mulai dengan pertukaran bola yang rapi bersama Khvicha Kvaratskhelia di setengah lapangan sendiri. Setelah kembali menemukan sentuhan mencetak golnya, tak heran sama sekali melihatnya mencetak gol lagi tepat di menit-menit akhir.

Dembele mungkin belum mencapai performa terbaiknya seperti pada 2025 sejauh ini, namun setelah penampilan menentukan lainnya di Anfield dan dengan PSG yang juga kembali menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat, ia sekali lagi berada dalam posisi yang sempurna untuk mencalonkan diri dalam perebutan Ballon d'Or - terutama dengan Prancis sebagai salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia musim panas ini.