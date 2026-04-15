Arne Slot Ousmane Dembele Hugo Ekitike
Masa jabatan Arne Slot di Anfield telah berakhir setelah keputusan susunan pemain yang mengejutkan, penampilan gemilang Ousmane Dembele yang berhak meraih Ballon d'Or, serta para pemenang dan pecundang dari kekalahan Liverpool di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut di Anfield pada Selasa malam. Tak mengherankan, Ousmane Dembele kembali menjadi penentu kemenangan. Hanya setahun lebih setelah mencetak satu-satunya gol pada leg kedua babak 16 besar antara kedua tim, yang pada akhirnya membawa PSG lolos melalui adu penalti, sang winger kembali ke Merseyside untuk mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 yang memastikan juara bertahan itu meraih kemenangan agregat 4-0.

Gol pertama pemain internasional Prancis itu pada malam itu sangat brilian sekaligus krusial, saat Dembele melengkungkan bola ke sudut kiri bawah gawang Giorgio Mamardashvili di saat Liverpool sedang gencar-gencarnya menekan PSG. Tendangan indahnya pada menit ke-72 itu pun memecah pertahanan tuan rumah, dan ia menambah satu gol lagi sebagai penutup tak lama sebelum peluit akhir berbunyi, berkat serangan balik cepat dari tim tamu.

Namun, dua gol Dembele bukanlah satu-satunya topik utama pada leg kedua ini. Pertandingan ini memicu banyak perdebatan lain - terutama seputar pemilihan tim yang mengejutkan dari Arne Slot. Di bawah ini, GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang utama dari bentrokan kacau lainnya di hadapan Kop antara Liverpool dan PSG...

  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    PEMENANG: Upaya Dembele mempertahankan gelar Ballon d'Or

    Slot memang tidak banyak yang tepat pada malam itu, tetapi ketika ia mengatakan bahwa "gol Dembele menunjukkan mengapa ia memenangkan Ballon d'Or musim lalu", manajer Liverpool itu benar sekali. Itu adalah momen yang menunjukkan kualitas murni dari pemain sayap yang beralih menjadi penyerang itu, yang sebenarnya relatif tidak efektif hingga saat itu dalam laga perempat final tersebut. Memang, pemborosan PSG di Paris sebagian besar disebabkan oleh Dembele, dan ia juga melepaskan peluang emas yang melambung di atas mistar gawang pada babak pertama leg kedua.

    Namun, terobosan krusial itu sepenuhnya berkat Dembele, yang mengakhiri serangan yang ia mulai dengan pertukaran bola yang rapi bersama Khvicha Kvaratskhelia di setengah lapangan sendiri. Setelah kembali menemukan sentuhan mencetak golnya, tak heran sama sekali melihatnya mencetak gol lagi tepat di menit-menit akhir.

    Dembele mungkin belum mencapai performa terbaiknya seperti pada 2025 sejauh ini, namun setelah penampilan menentukan lainnya di Anfield dan dengan PSG yang juga kembali menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat, ia sekali lagi berada dalam posisi yang sempurna untuk mencalonkan diri dalam perebutan Ballon d'Or - terutama dengan Prancis sebagai salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia musim panas ini.

  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    PEMENANG: Impian Ekitike di Piala Dunia

    Sayangnya bagi Prancis, kini tampaknya ada kemungkinan yang sangat besar bahwa Hugo Ekitike tidak akan bergabung dengan Dembele dalam rombongan tim nasional yang akan bertolak ke Amerika Utara. Penyerang Liverpool itu berhasil menembus skuad Didier Deschamps berkat penampilan-penampilan sensasionalnya musim ini, namun, tak lama setelah pertandingan berjalan lebih dari setengah jam, Ekitike terjatuh ke lapangan saat berusaha mengejar umpan ke depan.

    Tidak ada seorang pun di dekatnya saat itu - yang tentu bukan pertanda baik, karena hal ini mengesampingkan kemungkinan bahwa penyebab terjatuhnya hanyalah benturan dengan lawan - dan, saat ia terbaring kesakitan di lapangan, Ekitike terlihat memberi isyarat kepada fisioterapis Liverpool bahwa ada sesuatu yang patah.

    Slot dengan bijak menolak berkomentar apakah itu cedera Achilles sang striker, namun ia mengakui bahwa prognosis awal "terlihat sangat buruk" dan bahwa Ekitike yang hancur hati telah pulang ke rumah.

    Sementara itu, Ibrahima Konate mengatakan bahwa ia sudah mendoakan rekan setimnya di klub dan tim nasional agar bisa pulih sepenuhnya - dan itu adalah perasaan yang pasti dirasakan oleh setiap penggemar sepak bola sejati, karena akan sangat menyedihkan melihat pemuda berbakat seperti itu harus absen dari apa yang akan menjadi Piala Dunia pertamanya.

  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    PEMENANG: Marquinhos yang Luar Biasa

    Dembele mungkin yang mencetak gol-gol penentu kemenangan, tetapi Marquinhos tak diragukan lagi adalah pahlawan pertandingan.

    Willian Pacho tampil gemilang bersama pemain Brasil itu, memenangkan duel demi duel, sementara Achraf Hakimi dan Nuno Mendes bertahan dengan gigih sepanjang malam, dan Matvey Safonov yang sering dikritik melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial.

    Namun, Marquinhos-lah yang mempertahankan pertahanan yang hampir runtuh di babak kedua - dan melakukannya setelah menciptakan momen yang bisa dibilang paling penting malam itu.

    Pada menit ke-30, Safanov melakukan penyelamatan refleks dari jarak dekat terhadap tembakan Milos Kerkez yang membuat bola jatuh ke arah Virgil van Dijk di area penalti. Pemain asal Belanda itu tampaknya akan mencetak gol, tetapi Marquinhos seolah muncul dari mana-mana untuk melakukan blok yang luar biasa guna menggagalkan Van Dijk.

    Itu adalah intervensi yang menakjubkan dari sang kapten dan dia dengan tepat merayakan aksinya itu layaknya sebuah gol. Seandainya Liverpool mencetak gol saat itu, hal itu akan mengubah seluruh jalannya pertandingan - dan tentu saja hasil agregat.

    Para pemain sayap dan gelandang asuhan Luis Enrique memang pantas mendapat banyak pujian, tetapi Marquinhos adalah bek yang luar biasa dan PSG, sebagai sebuah klub, tidak akan berada di posisi sekarang tanpa kapten inspiratif mereka.

  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    PEMENANG: Liga Premier vs PSG

    Liga Premier gemar menyebut diri sebagai kompetisi paling menantang dalam sepak bola klub — namun bertanding melawan tim-tim elit Inggris tampaknya hampir selalu mampu memunculkan performa terbaik Paris Saint-Germain.

    Pasukan Luis Enrique telah memainkan 13 pertandingan melawan tim-tim EPL sejak Januari tahun lalu - dan memenangkan 10 di antaranya, termasuk empat pertandingan terakhir secara berturut-turut.

    Mungkin yang lebih mengesankan lagi, satu-satunya kekalahan mereka selama periode tersebut, saat menjamu Liverpool dan bertandang ke Aston Villa, tidak menghentikan mereka untuk melaju ke babak berikutnya di Liga Champions. Faktanya, mereka kini telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut di babak sistem gugur melawan lawan-lawan dari Liga Premier.

    Para skeptis tentu akan menyoroti fakta bahwa PSG hampir tidak memiliki persaingan yang sesungguhnya di Prancis - dan bahkan ketika ada, pertandingan domestik sering dipindahkan untuk membantu mereka fokus sepenuhnya pada ujian Eropa yang lebih berat.

    Namun, PSG telah menjadi ancaman serius bagi tim-tim Liga Premier sehingga Arsenal kemungkinan besar berharap agar mereka tidak harus bertemu PSG di final tahun ini!

  FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURG

    PEMENANG: Xabi Alonso mendukung

    Xabi Alonso menjadi pilihan terpopuler untuk menggantikan posisi di Anfield setelah Jurgen Klopp mengumumkan keputusannya untuk mundur pada akhir musim 2023-24. Namun, mantan gelandang Liverpool yang sangat dicintai itu memilih untuk membawa Bayer Leverkusen ke Liga Champions setelah meraih gelar ganda tanpa terkalahkan di Jerman, sebelum kembali ke klub lamanya yang lain, Real Madrid, musim panas lalu.

    Secara mengejutkan (dan sekaligus bisa dibilang tidak mengejutkan mengingat cara Los Blancos dikelola), Alonso dipecat oleh Florentino Perez hanya enam bulan setelah memulai proyek ambisius baru karena ia menolak menuruti keinginan para bintang manja seperti Vinicius Junior. Sejak saat itu, desakan dari para penggemar Liverpool untuk menggantikan Slot yang sedang kesulitan dengan Alonso yang masih dicintai semakin menguat.

    Desakan tersebut hanya akan semakin menguat setelah Selasa malam karena mustahil untuk menonton pertandingan tersebut tanpa berpikir bahwa Alonso bisa memaksimalkan kemampuan para pemain tuan rumah - terutama duo mantan pemain Leverkusen, Jeremie Frimpong dan Florian Wirtz.

  FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSG

    PEMENANG: Harapan Slot untuk bertahan hidup

    Banyak mantan pemain Liverpool yang kini menjadi komentator enggan menyerukan pemecatan Slot, dengan alasan bahwa posisinya baru akan menjadi tak tertahankan jika The Reds gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, kita sudah jauh melampaui titik itu.

    Pada kenyataannya, Liverpool seharusnya sudah melakukan perubahan sekarang - jika bukan pada bulan November setelah rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka selama jeda internasional setelah kekalahan memalukan di Liga Premier di Brighton.

    Ketidakberdayaan dewan direksi telah mengorbankan peluang Liverpool untuk meraih trofi musim ini, karena mereka kemudian menderita kekalahan 4-0 di perempat final Piala FA dan Liga Champions, masing-masing melawan Manchester City dan PSG. Ini sungguh tidak memadai - sama seperti pemilihan skuad Slot untuk kedua leg melawan PSG.

    Di Paris, ia mengkhianati prinsipnya - dan klub - dengan pendekatan negatif yang memalukan, yang diwakili oleh pergantian formasi lima bek terburuk dalam sejarah sepak bola. Di Anfield, ia secara efektif menyia-nyiakan seluruh babak pertama dengan keputusan konyolnya untuk memainkan Alexander Isak (yang sangat tidak adil bagi penyerang yang belum pulih sepenuhnya), sementara sekali lagi meninggalkan Mohamed Salah dan Rio Ngumoha di bangku cadangan.

    Tidak ada jalan kembali bagi Slot sekarang. Ia jelas bukan orang yang tepat untuk memaksimalkan potensi skuad ini, dan peringkat kelima bukanlah hasil yang dapat diterima dari investasi tak terdahulu musim panas lalu untuk membangun tim juara.

    Berbicara setelah pertandingan, Slot sekali lagi mencoba menyalahkan strategi perekrutan klub atas kekurangan skuadnya, tetapi tanggung jawab akhir ada pada manajer, dan intinya adalah The Reds justru semakin buruk sejak terakhir kali tersingkir dari Liga Champions—bukan semakin baik.

    Hanya karena alasan itu saja, Selasa malam seharusnya menjadi malam Eropa terakhirnya di Anfield sebagai pelatih Liverpool. Pertunjukan memalukan ini telah dibiarkan berlangsung terlalu lama dan semua orang tahu itu, mau diakui atau tidak.

