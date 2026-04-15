Masa jabatan Arne Slot di Anfield telah berakhir setelah keputusan susunan pemain yang mengejutkan, penampilan gemilang Ousmane Dembele yang berhak meraih Ballon d'Or, serta para pemenang dan pecundang dari kekalahan Liverpool di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain

Banyak mantan pemain Liverpool yang kini menjadi komentator enggan menyerukan pemecatan Slot, dengan alasan bahwa posisinya baru akan menjadi tak tertahankan jika The Reds gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, kita sudah jauh melampaui titik itu.
Pada kenyataannya, Liverpool seharusnya sudah melakukan perubahan sekarang - jika bukan pada bulan November setelah rentetan hasil buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka selama jeda internasional setelah kekalahan memalukan di Liga Premier di Brighton.
Ketidakberdayaan dewan direksi telah mengorbankan peluang Liverpool untuk meraih trofi musim ini, karena mereka kemudian menderita kekalahan 4-0 di perempat final Piala FA dan Liga Champions, masing-masing melawan Manchester City dan PSG. Ini sungguh tidak memadai - sama seperti pemilihan skuad Slot untuk kedua leg melawan PSG.
Di Paris, ia mengkhianati prinsipnya - dan klub - dengan pendekatan negatif yang memalukan, yang diwakili oleh pergantian formasi lima bek terburuk dalam sejarah sepak bola. Di Anfield, ia secara efektif menyia-nyiakan seluruh babak pertama dengan keputusan konyolnya untuk memainkan Alexander Isak (yang sangat tidak adil bagi penyerang yang belum pulih sepenuhnya), sementara sekali lagi meninggalkan Mohamed Salah dan Rio Ngumoha di bangku cadangan.
Tidak ada jalan kembali bagi Slot sekarang. Ia jelas bukan orang yang tepat untuk memaksimalkan potensi skuad ini, dan peringkat kelima bukanlah hasil yang dapat diterima dari investasi tak terdahulu musim panas lalu untuk membangun tim juara.
Berbicara setelah pertandingan, Slot sekali lagi mencoba menyalahkan strategi perekrutan klub atas kekurangan skuadnya, tetapi tanggung jawab akhir ada pada manajer, dan intinya adalah The Reds justru semakin buruk sejak terakhir kali tersingkir dari Liga Champions—bukan semakin baik.
Hanya karena alasan itu saja, Selasa malam seharusnya menjadi malam Eropa terakhirnya di Anfield sebagai pelatih Liverpool. Pertunjukan memalukan ini telah dibiarkan berlangsung terlalu lama dan semua orang tahu itu, mau diakui atau tidak.