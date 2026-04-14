Pasalnya, seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, "masa depan" Yan Couto masih belum pasti — meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Setelah musim kedua yang sangat tidak konsisten, menurut Ruhr Nachrichten, baik pemain maupun klub tampaknya mulai mempertimbangkan seberapa bijak melanjutkan kerja sama ini.
Diterjemahkan oleh
"Masa depan tak menentu!" Seorang bintang BVB yang sering dikritik bisa jadi benar-benar menjadi kegagalan besar pada musim panas nanti
Meskipun Couto memang telah menunjukkan beberapa kemajuan dibandingkan musim pertamanya yang buruk bersama Schwarzgelben dan juga berhasil meningkatkan waktu bermainnya secara signifikan hingga hampir 53 persen, ia masih jauh dari mampu menggeser posisi pesaingnya, Julien Ryerson, karena ia terlalu rentan dalam bertahan dan terlalu jarang mampu menembus pertahanan lawan dalam serangan.
Namun demikian, Niko Kovac mengakui bahwa Couto berada di jalur yang tepat. "Saya sangat puas dengan perkembangannya. Yan mendapat waktu bermain jauh lebih banyak musim ini daripada tahun lalu," kata pelatih BVB itu, namun ia menyoroti posisi istimewa Ryerson di musim ini: "Julian tampil sangat baik, bermain hebat di lini serang. Dia yang paling banyak memberikan assist. Oleh karena itu, ini menyakitkan bagi Yan, tapi bagi saya justru lebih menyenangkan karena saya memiliki dua pemain bagus di sisi kanan."
- Getty Images
Kepergian Couto dari BVB: Kerugian transfer yang sangat besar tak terhindarkan
Jika keduanya benar-benar berpisah pada musim panas nanti, kerugian transfer yang sangat besar bagi BVB terkait Couto sebenarnya tak terhindarkan. Karena kewajiban pembelian yang sangat dipertanyakan sebesar 20 juta euro, yang dalam kasus Couto sudah berlaku setelah tujuh pertandingan resmi dan tiga penampilan sebagai starter, BVB telah membayar biaya transfer kepada Manchester City untuk pemain yang empat kali membela tim nasional Brasil ini, yang hampir tidak akan ditawarkan lagi oleh klub mana pun mengingat penampilannya di Dortmund.
Selama beberapa minggu terakhir, Couto kembali hampir sepenuhnya terpinggirkan di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Karena Ryerson harus menjalani skorsing akibat kartu kuning dalam laga puncak melawan FC Bayern (2-3), Couto mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter untuk kedua kalinya dan hingga saat ini juga yang terakhir di paruh kedua musim ini. Saat itu, ia tampil sangat baik melawan Luis Diaz (nilai 3,5), namun sejak saat itu ia hanya bermain selama 33 menit di Bundesliga.
Melawan HSV dan VfB Stuttgart, ia duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit, sementara pada kekalahan 0-1 akhir pekan lalu, ia harus absen karena masalah otot. Saat ini, ia telah mencetak dua gol dan satu assist dalam 25 pertandingan resmi.
Yan Couto: Data Kinerja dan Statistik
Tim Pertandingan Gol Assist Menit bermain FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 60 2 5 2.888 SC Braga 42 1 4 2.930