"Masa depan tak menentu!" Seorang bintang BVB yang sering dikritik bisa jadi benar-benar menjadi kegagalan besar pada musim panas nanti

Jika keduanya benar-benar berpisah pada musim panas nanti, kerugian transfer yang sangat besar bagi BVB terkait Couto sebenarnya tak terhindarkan. Karena kewajiban pembelian yang sangat dipertanyakan sebesar 20 juta euro, yang dalam kasus Couto sudah berlaku setelah tujuh pertandingan resmi dan tiga penampilan sebagai starter, BVB telah membayar biaya transfer kepada Manchester City untuk pemain yang empat kali membela tim nasional Brasil ini, yang hampir tidak akan ditawarkan lagi oleh klub mana pun mengingat penampilannya di Dortmund.

Selama beberapa minggu terakhir, Couto kembali hampir sepenuhnya terpinggirkan di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Karena Ryerson harus menjalani skorsing akibat kartu kuning dalam laga puncak melawan FC Bayern (2-3), Couto mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter untuk kedua kalinya dan hingga saat ini juga yang terakhir di paruh kedua musim ini. Saat itu, ia tampil sangat baik melawan Luis Diaz (nilai 3,5), namun sejak saat itu ia hanya bermain selama 33 menit di Bundesliga.

Melawan HSV dan VfB Stuttgart, ia duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit, sementara pada kekalahan 0-1 akhir pekan lalu, ia harus absen karena masalah otot. Saat ini, ia telah mencetak dua gol dan satu assist dalam 25 pertandingan resmi.