Ibrahim Hassan, saudara laki-laki pelatih kepala Mesir, yang juga merupakan tangan kanannya dan direktur teknis tim nasional, berbicara kepada On Sports dan kembali menyinggung masa depan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Mantan pemain Roma itu mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, dan masih ada misteri besar seputar tim barunya. Di antara opsi-opsi eksotis dan Eropa, direktur teknis Mesir itu juga menyinggung sebuah klub Italia yang berpotensi membawanya kembali ke Serie A.
Masa Depan Salah, Pengakuan Direktur Teknis Mesir: “Ada sebuah tim di Serie A…”. Roma, Juventus, dan...: siapa yang bisa merekrutnya
"Masa depan Momo? Saya lebih suka dia tetap di Eropa. Saya mendengar ada tawaran dari Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan klub-klub Serie A. Jika dia pindah ke MLS, dia akan terlalu jauh dari sorotan. Kalian tidak akan mengingat Salah lebih dari yang saya ingat tentang Messi sekarang. Saya bahkan tidak mau menontonnya. Jika dia tidak menerima tawaran dari Eropa, pindah ke liga Saudi akan menjadi pilihan yang bagus, terutama dengan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo."
Seperti yang diungkapkan oleh manajer teknis timnas Mesir, banyak klub yang tertarik pada legenda Liverpool tersebut. Selain PSG dan Bayern Munich, beberapa klub di Liga Premier juga ingin merekrutnya, meskipun pemain asal Mesir itu menjelaskan bahwa, setelah pengalamannya di Chelsea, ia ingin The Reds menjadi klub terakhirnya di Inggris.
Di antara tim-tim yang telah menanyakan situasinya, terdapat juga beberapa klub besar dari Serie A kami. Mulai dariInter hingga Juventus—di Bianconeri ada Luciano Spalletti yang sangat menghargainya—hingga Roma, di mana pemain asal Mesir tersebut pernah bermain dan merupakan klub Italia yang paling ingin membawanya kembali ke Italia.