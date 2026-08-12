AFP
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Masa depan Mike Maignan diragukan saat Al-Nassr membidik kiper AC Milan setelah gejolak di jajaran internal klub
Gesekan internal meningkat di San Siro
Hubungan antara Maignan dan petinggi Milan tampaknya telah mencapai titik persimpangan yang rumit setelah akhir musim sebelumnya yang penuh gejolak. Meski pemain internasional Prancis itu tetap menjadi salah satu komponen paling vital dalam skuad AC Milan, perkembangan terbaru mengindikasikan adanya jarak yang kian besar antara sang pemain dan para pengambil keputusan di klub. Sumber utama ketidakbahagiaan Maignan berasal dari perubahan besar-besaran yang dilakukan pada staf teknis pada Mei, sebuah langkah yang membuat pelatih kepala Max Allegri, direktur olahraga Igli Tare, dan pelatih kiper senior Claudio Filippi diberhentikan. Maignan membangun ikatan profesional yang sangat kuat dengan ketiganya, terutama Filippi, yang keahliannya disebut berperan membantu sang pemain Prancis mempertahankan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa.
- Getty Images Sport
Al-Nassr muncul sebagai peminat potensial
Merasa melihat peluang untuk mendapatkan talenta kelas dunia, klub Liga Pro Saudi Al-Nassr dilaporkan telah ikut dalam perburuan, menurut La Gazzetta dello Sport. Klub yang berbasis di Riyadh itu, yang diperkuat Cristiano Ronaldo, saat ini sedang mencari kiper utama baru untuk menggantikan Bento. Kekuatan finansial liga Saudi menghadirkan tantangan tersendiri bagi Milan, yang mungkin kesulitan bersaing jika perang tawaran terjadi untuk seorang pemain yang sudah menjadi salah satu penerima gaji tertinggi mereka.
Laporan tersebut menyebut bahwa minat dari Timur Tengah itu nyata dan bahwa klub Saudi tersebut terus memantau situasi dengan saksama saat Maignan mempertimbangkan langkah berikutnya. Ini sangat kontras dengan musim panas sebelumnya, ketika Maignan memilih bertahan di klub meski ada proposal besar dari Chelsea. Pada saat itu, kehadiran Allegri dan struktur manajemen yang ada sudah cukup untuk meyakinkannya menolak raksasa Premier League tersebut.
Kepulangan yang tertunda menambah spekulasi transfer
Semakin menguatkan rumor soal potensi kepergian, Maignan memutuskan untuk menunda kepulangannya ke latihan pramusim. Baik Maignan maupun rekan setimnya, Adrien Rabiot, mengundurkan jadwal kedatangan mereka di Milanello dari tanggal yang semula dijadwalkan pada 12 Agustus menjadi 16 Agustus. Meski klub membingkai hal ini sebagai liburan tambahan untuk memulihkan diri setelah kiprah mereka di Piala Dunia, kesan yang muncul tetap problematis bagi klub yang berusaha memproyeksikan stabilitas. Penundaan ini secara luas dipandang sebagai cerminan ketidakpuasan para pemain, terutama mengingat kedekatan mereka dengan staf pelatih sebelumnya.
Klub kini berada dalam posisi sulit, harus menyeimbangkan keinginan untuk mempertahankan aset kelas dunia dengan realitas mengelola kapten yang berpotensi tidak bahagia. Manajemen menyadari bahwa mempertahankan pemain melawan kehendaknya bisa menjadi kontraproduktif, seraya memahami bahwa pemain yang dipaksa bertahan jarang mampu menampilkan performa terbaik di lapangan. Menjelang musim baru, tekanan kini ada pada jajaran direksi Milan untuk duduk bersama Maignan dan memaparkan visi masa depan yang meyakinkan.
- Getty
Keamanan kontrak vs ambisi olahraga
Di atas kertas, Milan memegang seluruh kendali terkait masa depan langsung Maignan. Pemain Prancis itu menandatangani perpanjangan kontrak signifikan pada awal tahun ini, yang mengikatnya dengan klub hingga Juni 2031 dengan gaji yang menyaingi penerima bayaran tertinggi klub, Rafael Leao. Kesepakatan ini, yang bernilai sekitar €7 juta per tahun termasuk bonus, dimaksudkan untuk mengamankan posisi penjaga gawang klub untuk dekade berikutnya. Situasi ini membuat basis suporter Milan cemas, karena Maignan telah menjadi favorit penggemar sejak tiba pada 2021 untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma. Kepemimpinannya di lapangan dan kemampuannya melakukan penyelamatan krusial sangat penting di klub, membuat prospek kepergiannya semakin sulit diterima oleh para pendukung setia Milan.
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