Merasa melihat peluang untuk mendapatkan talenta kelas dunia, klub Liga Pro Saudi Al-Nassr dilaporkan telah ikut dalam perburuan, menurut La Gazzetta dello Sport. Klub yang berbasis di Riyadh itu, yang diperkuat Cristiano Ronaldo, saat ini sedang mencari kiper utama baru untuk menggantikan Bento. Kekuatan finansial liga Saudi menghadirkan tantangan tersendiri bagi Milan, yang mungkin kesulitan bersaing jika perang tawaran terjadi untuk seorang pemain yang sudah menjadi salah satu penerima gaji tertinggi mereka.

Laporan tersebut menyebut bahwa minat dari Timur Tengah itu nyata dan bahwa klub Saudi tersebut terus memantau situasi dengan saksama saat Maignan mempertimbangkan langkah berikutnya. Ini sangat kontras dengan musim panas sebelumnya, ketika Maignan memilih bertahan di klub meski ada proposal besar dari Chelsea. Pada saat itu, kehadiran Allegri dan struktur manajemen yang ada sudah cukup untuk meyakinkannya menolak raksasa Premier League tersebut.