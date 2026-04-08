Masa depan Jose Mourinho 'bukan masalah' bagi Benfica, karena presiden dan pelatih tersebut menegaskan bahwa dia 'yang memegang kendali' atas keputusan tersebut
Presiden mengklarifikasi situasi kontrak
Benfica dengan tegas membantah bahwa pelatih kepala mereka saat ini akan segera hengkang. Pelatih berpengalaman tersebut, yang memiliki riwayat prestasi gemilang termasuk tiga gelar liga Inggris dan dua gelar Liga Champions, posisinya dipertanyakan setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Casa Pia, yang membuat timnya berada di peringkat ketiga, meskipun tetap tak terkalahkan di liga musim ini. Berbicara setelah menghadiri sidang parlemen, presiden klub Rui Costa membantah habis-habisan rumor tersebut. Costa menyatakan: "Jose Mourinho masih memiliki kontrak selama satu tahun lagi, ini bukan masalah saat ini." Ia juga menyoroti persatuan internal yang kuat, sambil menambahkan: "Kami kompak."
Manajer menegaskan kemandirian profesionalnya
Kebisingan seputar Mourinho semakin memuncak akibat laporan yang menyebutkan bahwa agennya, Jorge Mendes, menyarankannya untuk mengundurkan diri. Namun, mantan pelatih Real Madrid dan Chelsea itu memanfaatkan konferensi pers baru-baru ini untuk secara langsung membantah klaim tersebut. Pria berusia 63 tahun itu, yang telah memimpin 39 pertandingan selama masa jabatannya saat ini—dengan catatan 23 kemenangan dan delapan hasil imbang—dengan tegas menegaskan bahwa ia sendirilah yang menentukan arah kariernya. Ia menyatakan: "Jika ada sesuatu yang terjadi selama pertandingan, saya tidak tahu. Tidak ada yang terjadi sebelum pertandingan. Jorge Mendes adalah agen saya, tetapi saya yang bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri. Keputusan saya adalah bahwa saya ingin tetap di Benfica."
Harapan Eagles untuk meraih gelar semakin memudar
Meskipun tampil kompak di luar lapangan, Benfica justru mengalami kesulitan di kompetisi domestik. Klub ini saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Portugal dengan 66 poin setelah 28 pertandingan. Mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Porto dan dua poin di belakang Sporting CP, yang masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial. Manajer mengakui bahwa target gelar mereka telah berubah secara signifikan. Menanggapi klasemen liga, ia menjelaskan: "Dari segi olahraga, target yang bisa dicapai adalah finis di posisi kedua, tergantung pada hasil pertandingan lain. Kami tidak bergantung pada diri sendiri. Bahkan jika menang di semua pertandingan, kami tidak sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Sporting harus kehilangan dua poin lagi. Itu masih mungkin, dan Sporting bahkan mungkin bermain imbang. Baiklah, kami tidak kalah [melawan Casa Pia], tapi saya tidak berpikir hasil imbang seperti ini akan mengangkat nama Benfica atau karier siapa pun di antara kami."
Evaluasi skuad dan prospek ke depan
Dengan kontraknya yang berlaku hingga Juni 2027, Mourinho kini harus membangun kembali timnya. Benfica akan menjamu Nacional pada 12 April, sebelum menjalani laga krusial melawan Sporting pada 19 April yang bisa menentukan ambisi mereka untuk finis di posisi kedua. Pelatih tersebut akan memanfaatkan enam laga liga terakhir ini untuk mengevaluasi pemain mana saja yang sesuai dengan visi jangka panjangnya.