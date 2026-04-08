Masa depan Jose Mourinho 'bukan masalah' bagi Benfica, karena presiden dan pelatih tersebut menegaskan bahwa dia 'yang memegang kendali' atas keputusan tersebut

Meskipun tampil kompak di luar lapangan, Benfica justru mengalami kesulitan di kompetisi domestik. Klub ini saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Portugal dengan 66 poin setelah 28 pertandingan. Mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Porto dan dua poin di belakang Sporting CP, yang masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial. Manajer mengakui bahwa target gelar mereka telah berubah secara signifikan. Menanggapi klasemen liga, ia menjelaskan: "Dari segi olahraga, target yang bisa dicapai adalah finis di posisi kedua, tergantung pada hasil pertandingan lain. Kami tidak bergantung pada diri sendiri. Bahkan jika menang di semua pertandingan, kami tidak sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Sporting harus kehilangan dua poin lagi. Itu masih mungkin, dan Sporting bahkan mungkin bermain imbang. Baiklah, kami tidak kalah [melawan Casa Pia], tapi saya tidak berpikir hasil imbang seperti ini akan mengangkat nama Benfica atau karier siapa pun di antara kami."