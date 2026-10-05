(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Masa depan internasional Cristiano Ronaldo diragukan? Presiden FPF membahas 'kesalahpahaman' setelah superstar Al-Nassr itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal
Perselisihan terbuka di Oslo
Karier internasional Ronaldo kini diselimuti tanda tanya setelah perselisihan terbuka dengan pelatih kepala Portugal, Jesus. Penyerang Al Nassr berusia 41 tahun itu meninggalkan skuad tim nasional saat jeda internasional terbaru. Ketegangan bermula ketika Jesus memilih membiarkan Ronaldo tetap di bangku cadangan tanpa dimainkan dalam kemenangan tandang 2-1 atas Norwegia di Nations League pada 27 September. Setelah menjadi starter dalam kemenangan pembuka Portugal di kandang atas Wales, dicadangkan di Oslo terbukti menjadi langkah yang terlalu jauh bagi penyerang veteran tersebut.
- getty
Proenca membela ikon Portugal
Terlepas dari badai yang sedang menguat, presiden federasi Portugal Proenca dengan tegas mendukung kapten tim nasional. Ia berupaya menenangkan situasi dengan mengingatkan para pendukung akan kontribusi bersejarah Ronaldo bagi negara tersebut.
"Kami sedang membicarakan pemain terbaik sepanjang masa, seorang pemain yang telah memberikan lebih dari dua dekade untuk sepak bola Portugal," kata Proenca, seperti dikutip dari ESPN.
"Ia akan selalu menjadi bagian dari skuad ini jika secara teknis masih fit untuk bermain. Cristiano tahu itu. Ia tahu bahwa itulah perasaannya. Yang terjadi adalah kesalahpahaman yang perlu diselesaikan secara internal."
Bermain atas dasar cinta murni
Ronaldo saat ini memegang rekor gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional. Ia sudah mencetak 146 gol yang luar biasa dalam 234 penampilan bersama Portugal.
Menurut Proenca, keberadaan sang penyerang yang terus berlanjut di skuad sepenuhnya didorong oleh dedikasinya kepada tim nasional. Ia mengungkapkan bahwa penyerang legendaris itu sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk mundur dari panggung internasional.
"Ronaldo adalah simbol negara kami," jelas Proenca. "Ia adalah ikon Portugal, pemain yang benar-benar luar biasa yang bisa saja mengakhiri karier internasionalnya setelah Piala Dunia, tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena cinta kepada tim nasional."
- getty
Terus melaju tanpa jimat mereka
Sementara drama di luar lapangan menyita perhatian utama, Jesus mampu menjaga fokus skuadnya pada kampanye Nations League mereka. Portugal merespons kontroversi itu dengan sangat baik, dengan meraih kemenangan tandang 4-2 atas Denmark.
Tim itu kemudian menutup jeda internasional mereka yang sukses dengan kemenangan kandang yang nyaman atas Norwegia. Hasil-hasil tersebut membuat tim asuhan Jesus kini kokoh di puncak Grup Empat, dengan catatan sempurna 12 poin dari 12 yang tersedia.
Masih harus dilihat apakah Ronaldo akan kembali untuk rangkaian laga berikutnya. Federasi kini harus bekerja di balik layar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebelum skuad berkumpul kembali.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami