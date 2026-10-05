Terlepas dari badai yang sedang menguat, presiden federasi Portugal Proenca dengan tegas mendukung kapten tim nasional. Ia berupaya menenangkan situasi dengan mengingatkan para pendukung akan kontribusi bersejarah Ronaldo bagi negara tersebut.

"Kami sedang membicarakan pemain terbaik sepanjang masa, seorang pemain yang telah memberikan lebih dari dua dekade untuk sepak bola Portugal," kata Proenca, seperti dikutip dari ESPN.

"Ia akan selalu menjadi bagian dari skuad ini jika secara teknis masih fit untuk bermain. Cristiano tahu itu. Ia tahu bahwa itulah perasaannya. Yang terjadi adalah kesalahpahaman yang perlu diselesaikan secara internal."