Masa depan Haaland di City mendadak menjadi sorotan. Klub-klub elite Eropa tengah memantau dengan saksama situasi penyerang asal Norwegia itu menyusul putusan terbaru terhadap klub tersebut.

City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris, sehingga klub yang bermarkas di Etihad itu diliputi ketidakpastian. Meski City telah mengajukan banding atas putusan tersebut, para rivalnya jelas mewaspadai kemungkinan situasi berubah.

Hingga keputusan akhir diambil, tanda tanya akan terus menyelimuti sejumlah nama besar mereka. Tentu saja, tak ada pemain yang lebih menyita perhatian daripada pencetak gol produktif mereka.