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Masa depan Erling Haaland di Man City masih belum pasti, sementara Arsenal dan Real Madrid bersiap melakukan manuver transfer mengejutkan
Para rival menyaksikan krisis Manchester City bergulir
Masa depan Haaland di City mendadak menjadi sorotan. Klub-klub elite Eropa tengah memantau dengan saksama situasi penyerang asal Norwegia itu menyusul putusan terbaru terhadap klub tersebut.
City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris, sehingga klub yang bermarkas di Etihad itu diliputi ketidakpastian. Meski City telah mengajukan banding atas putusan tersebut, para rivalnya jelas mewaspadai kemungkinan situasi berubah.
Hingga keputusan akhir diambil, tanda tanya akan terus menyelimuti sejumlah nama besar mereka. Tentu saja, tak ada pemain yang lebih menyita perhatian daripada pencetak gol produktif mereka.
- Getty
Arsenal termasuk klub-klub besar yang mengincar transfer
Kemungkinan Haaland meninggalkan Manchester membuat sejumlah klub terbesar di sepakbola dunia bersiaga. Menurut Football Insider, Arsenal termasuk dalam kelompok klub elite yang terus memantau sang pemain.
Merekrut pemain yang bisa dibilang sebagai striker terbaik di dunia akan mengubah peta persaingan gelar Liga Primer Inggris secara menyeluruh. Kepindahan ke London utara akan menjadi langkah sensasional yang secara langsung melemahkan rival utama.
Namun, Arsenal bukan satu-satunya klub yang berminat. Dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, juga memantau perkembangan dengan saksama, siap bergerak jika ada indikasi Haaland bisa direkrut.
Kendala besar terkait kontrak 2034
Meski sejumlah klub peminat terus mendekat, Manchester City tetap berada dalam posisi tawar yang sangat kuat. Dalam situasi normal, memboyong Haaland dari Manchester nyaris mustahil.
Klub itu telah mengamankan aset berharganya dengan kontrak berdurasi sepuluh tahun hingga musim panas 2034. Kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu berarti City tidak perlu menjualnya dan dapat meminta biaya transfer yang luar biasa besar jika suatu saat memutuskan untuk melakukannya.
Saat ini, sikap klub sangat jelas. City sama sekali tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun untuk penyerang andalannya selama proses banding berlangsung.
- Getty
Para peminat harus bersabar
Situasi sepakbola bisa berubah dengan cepat, dan hasil banding Manchester City akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Jika konsekuensi di ranah olahraga menjadi berat, klub-klub yang berminat tentu akan mencoba mengetahui apakah sikap Haaland berubah.
Saat ini, Manchester City tampaknya masih memegang kendali penuh atas situasi Haaland. Namun, hingga banding terkait keuangan tersebut akhirnya tuntas, klub-klub terbesar Eropa akan terus memantau.
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