grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images
Emanuele Tramacere

Masa Depan Dybala: Agen Antun berada di Italia, namun bukan untuk bertemu dengan Roma. Dua tawaran untuk transfer gratis

Hubungan asmara antara Paulo Dybala dan Roma tiba-tiba retak selama musim yang penuh gejolak ini. Bagi Gian Piero Gasperini, La Joya selalu menjadi pemain paling berbakat di seluruh skuad Giallorossi, namun pada akhirnya ia hanya dapat memainkannya dalam sekitar 50% dari pertandingan yang dilakoni sepanjang musim yang panjang ini.


Alasannya murni dan semata-mata bersifat fisik, dan hal inilah yang, hingga saat ini, membuat klub sama sekali tidak mempertimbangkan opsi untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, dalam beberapa jam terakhir, kehadiran Jorge Antun, agen lama Dybala, di kota ini menjadi berita utama.


  • Antun sedang berada di Roma

    Jorge Antun, perantara veteran yang selalu mendampingi keputusan-keputusan Paulo Dybala (dan yang di Italia terpaksa bekerja sama dengan agen-agen lain karena tidak memiliki izin untuk beroperasi di negara ini), telah resmi tiba di kota. Menurut Gazzetta dello Sport, pengusaha tersebut langsung mengunjungi keluarga Dybala-Sabatini, terutama untuk bertemu dengan Gia, putri pasangan tersebut yang baru saja lahir 22 hari yang lalu.

  • BUKAN UNTUK MENGHADAPI ROMA

    Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kehormatan untuk klien lamanya, dan tidak ada rencana pertemuan dengan pihak Giallorossi untuk membicarakan masa depan yang—meski kini tinggal menunggu pengumuman resmi—tidak akan lagi berada di Trigoria dan, kemungkinan besar, bahkan tidak lagi di Italia.

  • DARI A SAMPAI Z, DUA USULAN MENARIK

    Di atas meja agen Dybala dan di meja La Joya sendiri, sebenarnya sudah ada dua tawaran yang sangat menarik. Yang pertama, yang sudah diketahui banyak orang, adalah tawaran yang akan membawa keduanya pindah ke Argentina untuk bergabung dengan proyek teknis Boca Juniors dan sahabatnya, Leandro Paredes, yang telah mencoba "membawanya pulang" pada Januari lalu namun gagal. Yang kedua berasal dari Turki dan melibatkan klub papan atas seperti Galatasaray. Jika mereka memenangkan liga dan lolos langsung ke Liga Champions musim depan, Galatasaray siap menawarkan kontrak tiga tahun dengan gaji yang jauh lebih menguntungkan secara finansial daripada yang akan diterimanya di Argentina.