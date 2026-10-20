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Masa depan di luar Emirates? David Raya buka peluang pindah ke La Liga meski jalani 'tahun yang sempurna' di Arsenal
Kepulangan ke Spanyol di depan mata
Raya saat ini terikat kontrak dengan Arsenal hingga musim panas 2028, sehingga klub tersebut masih berada dalam posisi kuat dalam menentukan valuasinya. Namun, sang kiper telah terang-terangan menyampaikan keinginannya untuk bermain di liga lain. Berbicara tentang kemungkinan kembali ke Spanyol, Raya menjelaskan pandangannya kepada Marca: “Ya, saya sangat ingin. Saya ingin mencoba bermain di La Liga. Untuk saat ini, saya sangat bahagia di sini, tetapi saya tentu ingin merasakan bermain di liga Spanyol.”
Pemain kelahiran Barcelona yang bergabung dengan Arsenal dari Brentford pada 2023 itu tampaknya merasa perjalanan sepak bolanya pada akhirnya akan membawanya kembali ke Semenanjung Iberia. “Saya pikir liga itu sangat kompetitif,” tambahnya. “Mungkin, di masa depan, saya bisa bermain untuk klub Spanyol. Saya orang Spanyol dan saya ingin bermain di sana, itu sudah pasti.”
- AFP
Mengenang era keemasan di Arsenal
Penjaga gawang itu tengah menjalani periode paling produktif dalam kariernya di bawah asuhan Mikel Arteta. Sejak pindah dari Brentford ke Arsenal, sesama klub asal London, Raya telah menjadi salah satu pemain paling bisa diandalkan di Liga Primer Inggris. Ia mencatatkan 114 penampilan di semua kompetisi untuk Arsenal, 52 kali tidak kebobolan, dan hanya kemasukan 89 gol.
Raya baru saja menjalani musim luar biasa dengan membantu Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris dan Community Shield. Ia juga berperan penting dalam perjalanan klub hingga mencapai final Liga Champions dan Piala Carabao. Selain itu, konsistensinya diganjar penghargaan Sarung Tangan Emas untuk kali ketiga berturut-turut, sebuah pencapaian yang menegaskan dominasinya di bawah mistar gawang di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Memburu lebih banyak kejayaan setelah sukses di Piala Dunia
Meski sukses bersama klubnya, Raya menjalani musim panas yang terasa manis sekaligus pahit bersama tim nasional Spanyol. Ia menjadi bagian dari skuad yang mengangkat trofi Piala Dunia, tetapi tidak bermain semenit pun. Merefleksikan performa terbarunya dan pengalamannya bersama tim nasional, ia berkata: “Saya merasa telah menjalani tahun yang sempurna. Mungkin satu-satunya hal yang kurang adalah bermain di Piala Dunia. Setiap tahun sejak tiba di Arsenal, saya terus berkembang dan semoga itu akan terus berlanjut.”
Fokusnya tetap tertuju pada upaya mempertahankan standar sangat tinggi yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri. “Namun, saya sungguh merasa tahun ini adalah musim terbaik saya sebagai pemain profesional. Saya menjuarai Premier League dan memainkan peran penting di liga, Liga Champions, serta Community Shield, memberikan dampak dan mengangkat trofi,” ujar Raya.
- Getty Images Sport
Ambisi untuk musim ini
Menatap ke depan, pemain timnas Spanyol itu belum puas dengan raihan terbarunya dan ingin membawa Arsenal mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Arsenal saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris dengan 18 poin, hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Mereka juga mengawali kiprah di Liga Champions dengan sempurna, menang 1-0 atas Napoli dan 3-0 atas Lille.
Harapan sang kiper tetap sangat tinggi saat klub bersiap menjalani laga tandang yang sulit melawan Bayern Munich. “Saya ingin memenangkan semuanya,” tegasnya. “Kami ingin memantapkan diri sebagai favorit, dan itulah tujuan kami. Semoga tahun ini kami bisa melampaui pencapaian musim lalu dengan menjuarai Liga Champions, tetapi jalan menuju ke sana masih panjang.”
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