Raya saat ini terikat kontrak dengan Arsenal hingga musim panas 2028, sehingga klub tersebut masih berada dalam posisi kuat dalam menentukan valuasinya. Namun, sang kiper telah terang-terangan menyampaikan keinginannya untuk bermain di liga lain. Berbicara tentang kemungkinan kembali ke Spanyol, Raya menjelaskan pandangannya kepada Marca: “Ya, saya sangat ingin. Saya ingin mencoba bermain di La Liga. Untuk saat ini, saya sangat bahagia di sini, tetapi saya tentu ingin merasakan bermain di liga Spanyol.”

Pemain kelahiran Barcelona yang bergabung dengan Arsenal dari Brentford pada 2023 itu tampaknya merasa perjalanan sepak bolanya pada akhirnya akan membawanya kembali ke Semenanjung Iberia. “Saya pikir liga itu sangat kompetitif,” tambahnya. “Mungkin, di masa depan, saya bisa bermain untuk klub Spanyol. Saya orang Spanyol dan saya ingin bermain di sana, itu sudah pasti.”