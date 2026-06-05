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Ameé Ruszkai

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Masa Depan Barcelona Pasca-Alexia Putellas, Mapi Leon, dan Ona Batlle: Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona-dan bagaimana transfer di Catalunya akan memengaruhi upaya Spanyol mempertahankan gelar Piala Dunia Wanita 2027?

Women's football
Barcelona
A. Putellas
O. Batlle
M. Leon
Spain
World Cup
Women's Champions League
Liga F
Spain vs England
World Cup Qualification UEFA
FEATURES

Cukup dengan melihat sekilas daftar skuad Spanyol yang akan menghadapi Inggris dalam laga kualifikasi Piala Dunia Wanita yang krusial pada hari Jumat, terlihat ada satu klub yang paling banyak diwakili: Barcelona. Sebanyak sebelas dari 25 nama yang dipilih oleh Sonia Bermudez bermarkas di Catalunya, dan La Roja telah mampu memanfaatkan kedekatan tersebut dengan sangat efektif selama bertahun-tahun. Namun, banyak hal akan berubah di Barca musim panas ini.

Bulan lalu, setelah tim asuhan Pere Romeu mengalahkan Lyon 4-0 di final Liga Champions dan berhasil meraih empat gelar sekaligus, diumumkan bahwa tiga pemain kunci akan hengkang. Alexia Putellas menjadi sorotan utama, dengan berakhirnya masa 14 tahun sang pemenang Ballon d'Or dua kali di klub masa kecilnya. Namun, kepergian Ona Batlle dan Mapi Leon juga akan sangat dirindukan, karena kedua bek tersebut akan pindah ke klub baru. Salma Paralluelo, yang mencetak dua gol di final UWCL tersebut, mungkin juga akan menyusul mereka keluar.

Barca pernah mengalami situasi serupa. Musim panas lalu, banyak pertanyaan muncul tentang apa yang bisa dicapai tim ini, terutama di Eropa, setelah jendela transfer yang kurang memuaskan akibat keterbatasan finansial. Mereka membalas dengan gemilang dan meraih gelar Liga Champions keempat. Namun, kali ini sedikit berbeda, mengingat kualitas para pemain yang hengkang, dengan Putellas, Leon, dan Batlle yang semuanya merupakan talenta kelas dunia.

Apa arti musim panas ini bagi Barcelona? Dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada Spanyol, saat La Roja bersiap untuk mempertahankan gelar Piala Dunia mereka di Brasil tahun depan?

  • Mapi Leon Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Musim panas yang seru menanti

    Bagi sang juara Eropa sendiri, ini adalah momen yang sangat penting. Dengan kepergian Putellas, Barca kehilangan seorang ikon dan figur yang sangat berpengaruh, yang penampilannya begitu gemilang musim ini hingga ia berpeluang meraih Ballon d'Or ketiganya dalam beberapa bulan mendatang. Di Leon, Barca mengucapkan selamat tinggal kepada bek tengah yang mungkin terbaik di dunia, dan dengan kepergian Batlle, mereka kehilangan seorang bek sayap kelas dunia. Ini adalah kekosongan besar yang harus diisi.

    Blaugrana telah mahir dalam hal itu selama bertahun-tahun. Baik melalui La Masia, yang produktif dengan cara yang tidak dimiliki oleh sistem pemuda klub sepak bola wanita lainnya, maupun melalui jendela transfer, klub selalu mahir dalam memperbarui skuad.

    Bagaimana kedatangan pemain dari luar tahun ini akan menjadi aspek yang paling menarik, setelah kendala keuangan 12 bulan lalu. Saat itu, tim pria mengalami masalah nyata dalam hal itu dan, karena cara aturan Financial Fair Play diterapkan di La Liga, hal itu juga berdampak pada tim wanita.

    Namun, fakta bahwa tim asuhan Hansi Flick baru saja menghabiskan £69 juta ($93 juta) untuk Anthony Gordon mungkin menunjukkan bahwa kali ini situasinya akan berbeda. Jika Barca bisa berbelanja, itu bagus, tetapi mereka tetap harus berbelanja dengan bijak.

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Selamat tinggal kepada seorang pemimpin

    Ini bukan sekadar soal menggantikan para pemain yang hengkang. Peran yang dimainkan Putellas musim ini sebagai pemimpin dan pembimbing tidak bisa diremehkan.

    Romeu harus mempromosikan pemain dari dalam tim tahun ini, dengan duo remaja Clara Serrajordi dan Aicha Camara mengambil peran reguler di tim utama sementara pemain lain seperti Martine Fenger, Carla Julia, dan Adriana Ranera juga mendapat kesempatan. Lalu ada pemain seperti Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Vicky Lopez, dan Kika Nazareth - para pemain muda yang semuanya harus memikul tanggung jawab lebih besar. Banyak yang berperan dalam membantu mereka naik level, tetapi Putellas, sebagai kapten, adalah yang paling menonjol di antara mereka.

    "Dia adalah pemain yang selalu berusaha membantu pemain lain, untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka," kata Brugts baru-baru ini tentang pemain berusia 32 tahun itu. "Ketika saya berbicara tentang pemain berpengalaman yang mengambil peran kepemimpinan, dia tentu saja menjadi contoh utama untuk hal ini. Bermain di sampingnya membuat saya jauh lebih tenang dan dia memberi saya kepercayaan diri untuk bermain bagus."

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Pengalaman yang melimpah

    Jadi, Barcelona tidak hanya perlu mencari pengganti bek kanan, bek tengah, dan gelandang kelas dunia. Mereka juga membutuhkan pemimpin baru yang siap mengambil alih peran. Untungnya, ada banyak kandidat yang layak, seperti Patri Guijarro, Aitana Bonmati, dan Irene Paredes.

    Dan di klub yang sudah pernah menghadapi kepergian pemain sebelumnya—seperti kehilangan Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Keira Walsh, dan Sandra Panos sebelum dan selama musim 2024-25—serta klub yang telah membungkam para skeptis dengan cara yang meyakinkan tahun ini, sedikit yang akan mengira mereka tiba-tiba akan menurun.

    Ini tetaplah tim kelas dunia, dengan sistem pembinaan muda yang tak tertandingi dan segudang pengalaman meraih kemenangan. Ini akan menjadi tantangan dan mungkin ada beberapa rintangan di jalan, tetapi Barca akan baik-baik saja.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Tantangan baru

    Namun, apa dampaknya bagi Spanyol? Leon diperkirakan akan bergabung dengan London City Lionesses, tim Liga Super Wanita yang baru saja finis di peringkat keenam pada musim perdananya di kasta tertinggi, dengan Putellas kemungkinan akan menyusul. Sementara itu, Batlle dipastikan akan bergabung dengan Arsenal, yang mengalahkan Barca di final Liga Champions 2024-25.

    Bagi yang terakhir, hal ini kemungkinan tidak akan banyak berubah. Batlle adalah pemain inti kunci bagi Barca, tim yang bersaing di empat ajang, dan dia akan menjadi pemain inti kunci bagi Arsenal, tim yang akan bersaing di tiga ajang karena aturan baru di Piala Liga yang akan mengecualikan tim-tim yang berkompetisi di Liga Champions dari kompetisi tersebut. Dengan WSL yang lebih kuat daripada Liga F, semuanya kemungkinan akan seimbang dalam hal waktu bermain dan tuntutan.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Hal-hal positif bagi Spanyol

    Bagi Leon — dan Putellas, jika ia bergabung dengannya di London City Lionesses — situasinya bisa jadi sangat berbeda. Klub tersebut tidak akan berlaga di Liga Champions, yang berarti jadwalnya jauh lebih ringan daripada Barcelona. Ya, itu berarti pertandingan besar melawan lawan-lawan elit tidak akan ada dalam agenda, tetapi WSL adalah liga yang lebih unggul daripada Liga F dan Leon - dan mungkin Putellas - masih akan menghadapi banyak tantangan saat berhadapan dengan tim-tim seperti Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United.

    Waktu bermain yang lebih sedikit dan beban yang lebih ringan bagi dua pemain kunci yang berpotensi, keduanya berusia 30-an, yang masih akan bermain di level tinggi dalam kompetisi liga, menjelang Piala Dunia Wanita 2027? Itu bisa menjadi hal yang sangat baik bagi Spanyol.

  • Clara Serrajordi Alexia Putellas Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Akankah muncul bintang-bintang baru?

    Dan jika kekosongan yang ditinggalkan oleh Putellas, Leon, dan Batlle diisi oleh lebih banyak lagi produk asli La Masia — seperti Serrajordi, yang masuk dalam skuad untuk laga Jumat antara Spanyol dan Inggris dan semakin menunjukkan performa mengesankan sejak debut internasional seniornya pada Oktober lalu — maka hal itu tentu saja menjadi kabar baik bagi La Roja.

    Selain 11 pemain dalam skuad Spanyol saat ini yang bermain untuk Barca, Jana Fernandez dan Lucia Corrales juga merupakan produk dari sistem klub tersebut, namun dijual musim panas lalu karena situasi keuangan yang memaksa. Pengembangan talenta muda di Catalunya ini sangat baik dan juga memberikan hasil positif bagi tim nasional.

    Ini akan menjadi musim panas yang menarik untuk transfer - dan hal itu terutama berlaku bagi Barcelona. Terlepas dari apa yang akan terjadi selanjutnya, bagi Spanyol, di sisi lain, tampaknya ini bisa menjadi musim panas yang penuh dengan hal-hal positif saat menatap pertahanan gelar Piala Dunia mereka pada 2027.

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