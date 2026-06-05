Bulan lalu, setelah tim asuhan Pere Romeu mengalahkan Lyon 4-0 di final Liga Champions dan berhasil meraih empat gelar sekaligus, diumumkan bahwa tiga pemain kunci akan hengkang. Alexia Putellas menjadi sorotan utama, dengan berakhirnya masa 14 tahun sang pemenang Ballon d'Or dua kali di klub masa kecilnya. Namun, kepergian Ona Batlle dan Mapi Leon juga akan sangat dirindukan, karena kedua bek tersebut akan pindah ke klub baru. Salma Paralluelo, yang mencetak dua gol di final UWCL tersebut, mungkin juga akan menyusul mereka keluar.

Barca pernah mengalami situasi serupa. Musim panas lalu, banyak pertanyaan muncul tentang apa yang bisa dicapai tim ini, terutama di Eropa, setelah jendela transfer yang kurang memuaskan akibat keterbatasan finansial. Mereka membalas dengan gemilang dan meraih gelar Liga Champions keempat. Namun, kali ini sedikit berbeda, mengingat kualitas para pemain yang hengkang, dengan Putellas, Leon, dan Batlle yang semuanya merupakan talenta kelas dunia.

Apa arti musim panas ini bagi Barcelona? Dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada Spanyol, saat La Roja bersiap untuk mempertahankan gelar Piala Dunia mereka di Brasil tahun depan?