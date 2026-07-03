Sebagaimana diumumkan secara resmi oleh juara terbanyak Jerman tersebut pada hari Jumat, pemain tim nasional Jerman berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2031 di Säbener Straße. Menurut laporan, SGE akan menerima biaya transfer sebesar 55 juta euro.
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"Masa depan ada di tangannya": FC Bayern München berhasil mengamankan transfer bintang berikutnya di musim panas ini
Brown, yang meskipun timnas Jerman mengalami kegagalan di Piala Dunia, tetap menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil gemilang di tim DFB, telah “mengalami perkembangan pesat. Ia masih memiliki banyak potensi; masa depan ada di tangannya,” kata Direktur Olahraga Max Eberl. Pemain bertahan tersebut telah “menunjukkan performa menonjol di Piala Dunia dan membuktikan mengapa kami sudah lama memantaunya”.
Transfer ini, tambah Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen, menegaskan komitmen klub asal Munich tersebut untuk “mengikat pemain muda Jerman terbaik ke FC Bayern sejak dini. Hal ini selalu menjadi bagian dari DNA kami dan akan tetap demikian di masa depan.”
Bagi Brown, yang direkrut Eintracht pada 2024 seharga tiga juta euro dari 1. FC Nürnberg, ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. “Kesempatan untuk bermain bagi klub ini sangat berarti bagi saya dan membuat saya bangga. Selain itu, saya berasal dari Bayern, yang membuatnya semakin istimewa,” tegas pemain kelahiran Amberg tersebut. Ia mengaku “selalu bermimpi untuk bermain di level tertinggi demi merebut gelar-gelar terbesar”.
Salah satu faktor penentu kepindahannya adalah pelatih Vincent Kompany, lanjut Brown: Terutama sang pelatih yang telah “menunjukkan bagaimana dia memandang saya dan perkembangan saya, serta benar-benar meyakinkan saya”.
Nathaniel Brown juga menerima tawaran dari Liga Premier
Negosiasi seputar Brown belakangan ini berlarut-larut karena, menurut laporan Sky, Bayern ragu-ragu dan tidak mampu menyelesaikan kesepakatan yang sebenarnya sudah sepenuhnya dinegosiasikan dengan pihak Frankfurt.
Antara pihak Bayern dan sang pemain, semuanya sudah jelas sejak lama — kabarnya, pemain berusia 23 tahun itu bahkan menolak tawaran pindah ke Liga Premier agar bisa bergabung dengan Bayern. Di sana, juara Inggris FC Arsenal dan juara dunia klub FC Chelsea juga telah menunjukkan minat, namun keduanya langsung ditolak.
Dengan kedatangan Brown, pelatih FCB Vincent Kompany mendapatkan tambahan pemain serba bisa yang diinginkan untuk posisi bek sayap. Brown, yang sebenarnya dilatih sebagai bek kiri, juga dapat diturunkan sebagai bek kanan dalam formasi empat bek; di Frankfurt, ia bahkan sempat diturunkan sebagai penyerang sayap pada musim lalu.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan karier Alphonso Davies di FC Bayern?
Dengan perekrutan pemain yang delapan kali membela tim nasional ini, muncul pula pertanyaan mengenai masa depan Alphonso Davies di klub tersebut. Masalah cedera yang sering dialami pemain asal Kanada itu selama satu setengah tahun terakhir kabarnya membuat para petinggi FCB gelisah. Pada akhir Mei, majalah kicker melaporkan bahwa kepergian Davies pada musim panas ini merupakan salah satu skenario yang mungkin terjadi.
Brown telah menjalani musim yang gemilang bersama Eintracht yang sedang terpuruk dan mencatatkan kemajuan pesat. Pada musim 2025/26, ia tampil sebanyak 42 kali untuk SGE di berbagai kompetisi, mencetak empat gol dan memberikan enam assist.
Penampilannya yang gemilang membuat pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, secara mengejutkan ia lebih diutamakan daripada David Raum dari RB Leipzig dan masuk dalam starting eleven pada tiga dari empat pertandingan hingga timnya tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay. Dalam kemenangan 7-1 pada laga pembuka melawan Curacao, ia menyumbang satu gol dan satu assist.
Rekor penjualan Eintracht Frankfurt
Pemain
Posisi
Dijual ke
Tahun
Biaya transfer
Randal Kolo Muani
Penyerang
PSG
2023
95 juta euro
Hugo Ekitike
Penyerang
FC Liverpool
2025
95 juta euro
Omar Marmoush
Penyerang
Manchester City
2025
75 juta euro
Luka Jovic
Penyerang
Real Madrid
2019
63 juta euro
Sebastien Haller
Penyerang
West Ham United
2019
50 juta euro
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