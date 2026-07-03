"Masa depan ada di tangannya": FC Bayern München berhasil mengamankan transfer bintang berikutnya di musim panas ini

Brown, yang meskipun timnas Jerman mengalami kegagalan di Piala Dunia, tetap menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil gemilang di tim DFB, telah “mengalami perkembangan pesat. Ia masih memiliki banyak potensi; masa depan ada di tangannya,” kata Direktur Olahraga Max Eberl. Pemain bertahan tersebut telah “menunjukkan performa menonjol di Piala Dunia dan membuktikan mengapa kami sudah lama memantaunya”.

Transfer ini, tambah Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen, menegaskan komitmen klub asal Munich tersebut untuk “mengikat pemain muda Jerman terbaik ke FC Bayern sejak dini. Hal ini selalu menjadi bagian dari DNA kami dan akan tetap demikian di masa depan.”

Bagi Brown, yang direkrut Eintracht pada 2024 seharga tiga juta euro dari 1. FC Nürnberg, ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. “Kesempatan untuk bermain bagi klub ini sangat berarti bagi saya dan membuat saya bangga. Selain itu, saya berasal dari Bayern, yang membuatnya semakin istimewa,” tegas pemain kelahiran Amberg tersebut. Ia mengaku “selalu bermimpi untuk bermain di level tertinggi demi merebut gelar-gelar terbesar”.

Salah satu faktor penentu kepindahannya adalah pelatih Vincent Kompany, lanjut Brown: Terutama sang pelatih yang telah “menunjukkan bagaimana dia memandang saya dan perkembangan saya, serta benar-benar meyakinkan saya”.