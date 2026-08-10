Klopp, yang pernah menikmati kejayaan juara Bundesliga saat menangani Borussia Dortmund, dikenal berkat kemampuan man-management dan kapasitasnya membangun kekompakan tim. Pesan-pesan itu akan lebih sulit disampaikan ketika ia hanya bekerja dengan para pemain beberapa kali dalam setahun.

Menilai kredensial Klopp, Hamann menambahkan: “Saya pikir lebih mudah membangun hubungan dengan pemain ketika Anda melihatnya setiap hari. Lebih dari itu, penting tentunya untuk memantau para pemain dan mungkin menemui mereka secara pribadi agar mereka tahu dan yakin bahwa Anda peduli kepada mereka.

“Saya pikir penghargaan dari manajer, dengan meluangkan waktu untuk menonton pertandingan dan mungkin pergi makan malam bersama mereka setelah laga di Milan, di Newcastle, di Frankfurt, di Dortmund, di mana pun, saya pikir itu akan menjadi kunci.

“Karena, seperti yang Anda katakan, sangat sulit membangun hubungan ketika Anda berada di pemusatan latihan. Karena, tentu saja, sekarang mereka sudah mengubah jadwal pertandingan internasional. Saya pikir sekarang ada jeda dua setengah atau tiga pekan pada pertengahan September.

“Tetapi lalu Anda memiliki 30 pemain di sana. Jadi, itu hampir mustahil. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Anda harus menghadapi urusan pers. Ada fisioterapis, dokter dengan satu atau dua pemain. Jadi, Anda sama sekali tidak punya waktu untuk berbicara panjang lebar dengan semuanya.

“Lebih dari itu, saya pikir penting untuk meluangkan waktu melakukan itu ketika musim dimulai sekarang pada akhir Agustus. Itu tidak mudah. Tidak pernah mudah. Tetapi, tentu saja, itu kunci bagi kesuksesannya, menurut saya, yakni hubungan dengan para pemain. Dan itu jelas sedikit lebih mudah dilakukan ketika Anda melihat mereka setiap hari.”