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'Masa bulan madu satu pertandingan' - Jurgen Klopp tidak akan mendapat perlakuan khusus sebagai bos Jerman setelah peringatan keluarga dan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan di Dortmund & Liverpool
Mantan bos Liverpool Klopp telah menggantikan Nagelsmann
Pada saat itu, setelah hampir sembilan tahun di Merseyside, pemenang gelar Premier League dan Liga Champions tersebut memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk beristirahat dari tekanan menjadi pelatih. Ia kemudian mengambil peran di Red Bull sebagai Head of Global Football.
Klopp dikaitkan dengan setiap posisi besar yang lowong di seluruh Eropa dan dunia, dari Real Madrid hingga Saudi Pro League, tetapi menegaskan bahwa ia bahagia mengawasi berbagai urusan dari balik layar.
Namun, kesempatan untuk beralih ke jabatan di level internasional terbukti terlalu bagus untuk ditolak. Jerman mengirimkan panggilan SOS setelah menelan kekalahan di babak 32 besar melawan Paraguay pada Piala Dunia 2026, dengan kekalahan itu terbukti menjadi titik akhir bagi Julian Nagelsmann.
Klopp telah menyepakati kontrak empat tahun dengan DFB, yang akan membawanya melewati satu siklus Kejuaraan Eropa dan penampilan lain di ajang utama FIFA pada 2030. Ia telah memperingatkan media di negara asalnya agar meninggalkan keluarganya sendiri agar ia bisa menghormati kesepakatan tersebut.
- Getty/GOAL
Klopp diberi tahu bahwa ia akan langsung dinilai dari hasil yang diraih
Ketika ditanya apakah Klopp akan tampil di Piala Dunia berikutnya, mantan pemain internasional Jerman Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan MrQ Casino, mengatakan kepada GOAL: "Dia sedang membicarakan keluarganya. Saya tidak tahu mengapa dia membawa keluarganya ke dalam hal ini, karena tidak ada yang tertarik dengan keluarganya.
"Dia akan dinilai dari hasil. Saya sendiri dan saya pikir sebagian besar orang lain, atau semua orang lain, akan menilainya seperti kami menilai manajer mana pun. Mungkin dia akan mendapat sedikit masa bulan madu, satu pertandingan! Hanya itu, karena pada akhirnya, ini soal hasil. Jika hasilnya tidak bagus, jika permainannya tidak bagus, dia harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada bedanya.
"Saya tahu apa yang dia katakan. Saya terkejut tidak ada jurnalis yang mengajukan pertanyaan lain setelah itu, pertanyaan lanjutan, tentang apa yang sebenarnya dia maksud. Namun bagi saya, jelas bahwa dia akan dinilai dan dikritik ketika semuanya tidak berjalan baik, seperti semua orang lainnya."
Bagaimana kiprah Klopp di level tim nasional?
Klopp, yang pernah menikmati kejayaan juara Bundesliga saat menangani Borussia Dortmund, dikenal berkat kemampuan man-management dan kapasitasnya membangun kekompakan tim. Pesan-pesan itu akan lebih sulit disampaikan ketika ia hanya bekerja dengan para pemain beberapa kali dalam setahun.
Menilai kredensial Klopp, Hamann menambahkan: “Saya pikir lebih mudah membangun hubungan dengan pemain ketika Anda melihatnya setiap hari. Lebih dari itu, penting tentunya untuk memantau para pemain dan mungkin menemui mereka secara pribadi agar mereka tahu dan yakin bahwa Anda peduli kepada mereka.
“Saya pikir penghargaan dari manajer, dengan meluangkan waktu untuk menonton pertandingan dan mungkin pergi makan malam bersama mereka setelah laga di Milan, di Newcastle, di Frankfurt, di Dortmund, di mana pun, saya pikir itu akan menjadi kunci.
“Karena, seperti yang Anda katakan, sangat sulit membangun hubungan ketika Anda berada di pemusatan latihan. Karena, tentu saja, sekarang mereka sudah mengubah jadwal pertandingan internasional. Saya pikir sekarang ada jeda dua setengah atau tiga pekan pada pertengahan September.
“Tetapi lalu Anda memiliki 30 pemain di sana. Jadi, itu hampir mustahil. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Anda harus menghadapi urusan pers. Ada fisioterapis, dokter dengan satu atau dua pemain. Jadi, Anda sama sekali tidak punya waktu untuk berbicara panjang lebar dengan semuanya.
“Lebih dari itu, saya pikir penting untuk meluangkan waktu melakukan itu ketika musim dimulai sekarang pada akhir Agustus. Itu tidak mudah. Tidak pernah mudah. Tetapi, tentu saja, itu kunci bagi kesuksesannya, menurut saya, yakni hubungan dengan para pemain. Dan itu jelas sedikit lebih mudah dilakukan ketika Anda melihat mereka setiap hari.”
- Getty Images
Nations League & Euro 2028: pertandingan pertama Klopp
Klopp akan memulai masa jabatannya sebagai pelatih Jerman pada 24 September saat menghadapi Belanda dalam ajang UEFA Nations League. Empat pertandingan akan dijalani pada jeda kompetisi domestik tersebut, dengan Serbia dan Yunani (dua kali) juga akan dihadapi.
Ia akan berada di bawah tekanan untuk menghadirkan peningkatan performa secara instan, karena Jerman membidik promosi kembali ke Grup A, sementara kualifikasi Euro 2028 akan dimulai pada Maret 2027, dengan undian untuk kampanye tersebut berlangsung di Belfast pada 6 Desember.
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