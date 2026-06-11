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Mary Earps mengonfirmasi kepindahannya dari PSG saat mantan kiper Manchester United dan timnas Inggris itu bersiap kembali ke WSL
Titik akhir di Paris
Earps, yang bergabung dengan klub raksasa Prancis tersebut pada musim panas 2024, hengkang setelah dua musim berkarier di Ligue 1, di mana ia tetap menjadi salah satu figur paling menonjol di dunia sepak bola wanita.
Selama berkarier di ibu kota Prancis, Earps tampil dalam 57 pertandingan dan membantu timnya finis di posisi ketiga musim lalu. Meskipun sukses di luar negeri, penjaga gawang berpengalaman ini kini siap untuk memulai babak baru.
Earps mengenang 'pengalaman yang luar biasa'
Melalui video yang dibagikan di kanal media sosial PSG, Earps menyampaikan rasa terima kasihnya atas waktunya di klub tersebut. Ia berkata: "Pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Saya menyebutnya luar biasa karena saya pergi dengan membawa kenangan indah. Saya telah bertemu orang-orang hebat, berlatih di fasilitas kelas dunia, dan bermain di Parc des Princes. Dan pengalaman karena saya rasa hal itu telah menambah pertumbuhan saya sebagai pemain dan sebagai pribadi. Saya pikir itulah yang bisa Anda harapkan dalam hidup, yaitu tumbuh dan menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Itulah yang saya coba lakukan."
Legenda The Lionesses melanjutkan perpisahan emosionalnya dengan menyoroti pertumbuhan pribadi yang ia raih di Prancis: "Saya berkesempatan bermain bersama pemain-pemain hebat dari seluruh dunia. Saya juga pergi ke Afrika untuk pertama kalinya dalam final Piala Liga. Saya rasa ada banyak pengalaman di lapangan. Saya juga mengalami banyak hal pertama kali. Di luar lapangan, saya mengalami banyak momen penting di sini, di Paris. Banyak pengalaman yang akan saya ingat selamanya. Saya pergi dengan hati yang penuh, dan saya sangat bahagia, merasa terhormat, serta beruntung karena bisa mendapatkan pengalaman yang begitu indah di sini."
Kembalinya WSL semakin dekat bersama London City Lionesses
Meskipun Earps secara resmi akan berstatus bebas transfer pada akhir Juni, tujuan berikutnya tampaknya mulai terlihat jelas. Ia dikabarkan hampir kembali ke Women’s Super League, dengan London City Lionesses muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya, seperti dilaporkan oleh The Independent. Klub yang dimiliki oleh miliarder Amerika Kang ini telah menunjukkan ambisi besar belakangan ini.
London City Lionesses menikmati musim debut yang produktif di kasta tertinggi musim lalu, finis di posisi keenam. Potensi perekrutan pemain sekelas Earps akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat bagi klub yang berbasis di London ini, saat mereka berupaya mengganggu keseimbangan kekuatan tradisional di puncak klasemen WSL.
- AFP
Meneruskan warisan legendaris Manchester United
Sebelum pindah ke Prancis, Earps telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain hebat era modern selama lima tahun berkarier di Manchester United. Ia menjadi pilar utama kebangkitan Setan Merah, memainkan peran krusial dalam skuad yang berhasil meraih trofi besar pertama klub tersebut dengan menjuarai Piala FA Wanita. Kepemimpinan dan konsistensinya di United menjadikannya idola para penggemar di Leigh Sports Village.
Kesuksesannya di level klub juga tercermin di panggung internasional, di mana ia telah membela timnas Inggris sebanyak 53 kali. Earps berperan penting dalam kemenangan bersejarah The Lionesses di Euro 2022 dan perjalanan mereka ke final Piala Dunia 2023. Meskipun ia telah pensiun dari timnas menjelang pertahanan gelar Inggris di Kejuaraan Eropa, kembalinya ia ke WSL diprediksi akan menjadi salah satu berita utama di bursa transfer musim panas ini.