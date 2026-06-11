Melalui video yang dibagikan di kanal media sosial PSG, Earps menyampaikan rasa terima kasihnya atas waktunya di klub tersebut. Ia berkata: "Pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Saya menyebutnya luar biasa karena saya pergi dengan membawa kenangan indah. Saya telah bertemu orang-orang hebat, berlatih di fasilitas kelas dunia, dan bermain di Parc des Princes. Dan pengalaman karena saya rasa hal itu telah menambah pertumbuhan saya sebagai pemain dan sebagai pribadi. Saya pikir itulah yang bisa Anda harapkan dalam hidup, yaitu tumbuh dan menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Itulah yang saya coba lakukan."

Legenda The Lionesses melanjutkan perpisahan emosionalnya dengan menyoroti pertumbuhan pribadi yang ia raih di Prancis: "Saya berkesempatan bermain bersama pemain-pemain hebat dari seluruh dunia. Saya juga pergi ke Afrika untuk pertama kalinya dalam final Piala Liga. Saya rasa ada banyak pengalaman di lapangan. Saya juga mengalami banyak hal pertama kali. Di luar lapangan, saya mengalami banyak momen penting di sini, di Paris. Banyak pengalaman yang akan saya ingat selamanya. Saya pergi dengan hati yang penuh, dan saya sangat bahagia, merasa terhormat, serta beruntung karena bisa mendapatkan pengalaman yang begitu indah di sini."







