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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Mary Earps mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan PSG-yang seperti sirkus-untuk bergabung dengan London City Lionesses yang ambisius: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas wanita tahun 2026

Women's football
London City Lionesses
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Inilah saatnya. Jendela transfer musim panas 2026 telah tiba dan diprediksi akan menjadi periode yang sangat dinamis di dunia sepak bola wanita, dengan sejumlah bintang yang akan pindah klub. Ada pula banyak kesepakatan yang telah menjadi bahan rumor dan diberitakan sejak lama, di mana tampaknya tinggal menunggu pengumuman resmi saja, sementara seperti biasa, akan ada beberapa kejutan yang muncul di sepanjang prosesnya.

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam kesepakatan pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park berpindah klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.

Biaya transfer besar adalah hal yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan laporan yang sudah mengaitkan Chelsea dengan upaya merekrut bintang muda Swedia Felicia Schroder yang nilainya akan melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya belum habis namun tetap berpotensi pindah, bersama nama-nama seperti penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang mungkin hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal itu di samping para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk trio Barcelona Mapi Leon, Ona Batlle, dan tampaknya Salma Paralluelo yang siap menghadapi tantangan baru.

Beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak, namun banyak juga yang tidak, di mana keputusan setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain sendiri menimbulkan pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap transfer seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di luar musim ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Juni: Mary Earps (dari Paris Saint-Germain ke London City Lionesses)

    Bagi PSG: Ini adalah langkah yang tidak berjalan sesuai harapan bagi PSG dan Earps. Kiper tersebut bergabung saat masih termasuk salah satu yang terbaik di posisinya, namun tidak mampu menunjukkan performa kelas dunia secara konsisten di Prancis, dengan beberapa kesalahan mencolok yang mulai muncul. Hal ini diperparah dengan klub yang secara umum mengalami gejolak besar pada saat yang sama; Earps sama sekali tidak bertanggung jawab atas kegagalan tim saat para pemain kunci hengkang, pertandingan penting terlewatkan, dan pergantian manajerial terus terjadi. Secara keseluruhan, tidak mengherankan jika keduanya akan berpisah saat kontrak Earps berakhir—PSG tidak banyak rugi, namun juga tidak mendapat apa-apa. Nilai: C

    Untuk London City: Musim pertama London City di WSL berjalan solid, dan untuk melangkah lebih jauh dari itu, posisi kiper dirasa perlu diperkuat. Di antara kiper yang bermain setidaknya 750 menit, Elene Lete memiliki persentase penyelamatan terburuk kedua di liga musim lalu, kebobolan 6,8 gol lebih banyak dari yang seharusnya—tertinggi di divisi tersebut—menurut statistik expected goals. Earps lebih berpengalaman daripada pemain berusia 24 tahun itu, yang bisa belajar banyak dari rekan setim barunya setelah tahun pertama yang naik-turun di WSL, dan dia jelas telah mencapai prestasi lebih tinggi dalam kariernya yang memang lebih panjang. Bisakah Earps menemukan kembali performa terbaiknya saat kembali ke Inggris? Itulah yang diharapkan London City. Waktu akan membuktikan apakah hal itu terjadi, tetapi setidaknya mereka telah berusaha memperkuat area skuad yang memang perlu ditingkatkan. Nilai: B

    Bagi Earps: Jika Earps ingin kembali menjadi salah satu yang terbaik di posisinya secara konsisten, meninggalkan “sirkus” di PSG mungkin bukanlah ide yang buruk. Meskipun mantan pemain internasional Inggris ini telah banyak berbicara tentang hal-hal yang telah ia pelajari, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, melalui pengalaman barunya di Prancis, PSG bisa jadi sangat kacau dan terus-menerus tampil mengecewakan di bawah bayang-bayang Lyon selama bertahun-tahun. Earps berharap lingkungan London City yang ambisius dapat membantunya menemukan kembali performa terbaiknya, dan ia juga pasti akan mendapatkan kontrak yang menguntungkan menjelang akhir kariernya. Nilai: B

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  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (dari Real Madrid ke Lyon)

    Bagi Real Madrid: Sebuah gambaran mengenai posisi proyek tim putri saat ini. Weir bisa dibilang sebagai pemain terbaik yang pernah membela Las Blancas, mengingat kontribusinya yang sangat konsisten sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022. Namun, ia hengkang tanpa pernah meraih gelar apa pun selama empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih jauh tertinggal dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah jajaran elit Eropa. Untuk mempertahankan talenta top seperti Weir, Real harus meningkatkan performa tim putri mereka. Kepergiannya akan menjadi kerugian besar. Nilai: F

    Bagi Lyon: Rekrutan fantastis melalui transfer gratis bagi runner-up Liga Champions tahun ini. Weir adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan di level elit, dengan pengalaman yang melimpah dan kualitas yang teruji di panggung terbesar, semua hal tersebut dapat membantu tim Lyon yang berupaya mengakhiri penantian selama empat tahun untuk meraih gelar Eropa berikutnya. Dengan kepergian Lindsey Heaps, pemain internasional Skotlandia ini juga membantu memperkuat lini tengah, yang merupakan rekrutan luar biasa bagi raksasa Prancis tersebut. Nilai: A

    Bagi Weir: Setelah tampil brilian secara konsisten selama masa baktinya di Madrid, namun tak pernah meraih trofi apa pun, Weir layak mendapatkan transfer semacam ini—yang seharusnya membawanya mengangkat banyak trofi. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, seperti Arsenal dan Manchester City selama masa baktinya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang sama sekali baru, mewakili klub yang delapan kali menjadi juara Eropa. Langkah ini, mengingat level kompetisi yang dijalani Lyon, juga seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun ini mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas bakatnya. Nilai: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (dari Arsenal ke Man City)

    Untuk Arsenal: Meskipun The Gunners memang sudah dipastikan akan melepas beberapa pemain tim utama musim panas ini—seiring banyaknya kontrak yang akan habis masa berlakunya—berbagai laporan menyebutkan bahwa Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan berakhir dan ingin dipertahankan oleh klub. Meskipun bukan pemain inti yang pasti musim lalu, pemain internasional Inggris ini tetap sangat efektif dan memberikan kontribusi besar baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola bagi juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak bisa menandingi durasi kontrak yang ditawarkan Man City, sehingga terpaksa harus berpisah. Mencari penggantinya yang tepat akan menjadi kunci musim panas ini, mengingat kreativitas dan ancaman gol yang besar telah meninggalkan London Utara akibat kepindahan ini. Nilai: D

    Bagi Man City: Posisi sayap di Man City sudah terisi penuh, sehingga transfer ini cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru saja berusia 31 tahun tentu saja akan membuat orang berpikir dua kali. Namun, Mead telah tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa keandalan, pengalaman, serta mentalitas pemenang bagi juara WSL baru ini. Jika City ingin bersaing memperebutkan gelar domestik lagi musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, mengingat kembalinya ke Liga Champions juga akan terjadi. Mead, yang cukup serbaguna untuk bermain di seluruh lini depan, membawa persis hal itu. Nilai: B

    Bagi Mead: Dengan Piala Dunia yang akan digelar tahun depan, waktu bermain sangat penting bagi Mead di musim mendatang jika ia ingin memainkan peran kunci bagi Inggris di Brasil—jika mereka lolos. Langkah ini tidak secara otomatis menjamin hal tersebut, mengingat kedalaman skuad City di lini serang, namun rotasi pemain akan sangat penting jika tim asuhan Andree Jeglertz mampu bersaing di empat ajang sekaligus, dan Mead seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain serta, pada gilirannya, memaksa dirinya masuk ke susunan pemain inti. Perlu juga dicatat sisi positif dari kepindahan ini pada tingkat pribadi bagi sang pemain sayap. Kontrak tiga tahun dengan klub papan atas di usia 31 tahun adalah salah satunya, begitu pula reuni dengan rekan setimnya, Vivianne Miedema, yang tampil gemilang bersama City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (dari Arsenal ke Chelsea)

    Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun ia merupakan pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat keserbagunaannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten timnas Irlandia tersebut, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meskipun The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukanlah pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal seandainya mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, namun sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali keputusan melepas McCabe dan keserbagunaannya—yang telah memecahkan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan memanfaatkan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan yang fantastis bagi Chelsea, sebuah kesan yang semakin kuat karena klub tersebut tampaknya berhasil merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang sudah siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, namun tak satu pun di antaranya merupakan pemain alami di posisi tersebut. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran menyerang yang lebih disukainya, dan hal ini berarti Buurman dapat lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah, di mana ia tampil brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, sehingga kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan kualitas starting XI The Blues. Nilai: A

    Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap berada di Inggris dan melakukan hal itu, pilihan yang tersedia memang terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi pemain inti yang penting, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub tersebut bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke performa terbaik seperti yang mereka tunjukkan selama sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran dari Arsenal terkait perannya, ini merupakan peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B