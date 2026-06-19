Mary Earps mengambil keputusan yang tepat dengan meninggalkan PSG-yang seperti sirkus-untuk bergabung dengan London City Lionesses yang ambisius: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas wanita tahun 2026

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam kesepakatan pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park berpindah klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.

Biaya transfer besar adalah hal yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan laporan yang sudah mengaitkan Chelsea dengan upaya merekrut bintang muda Swedia Felicia Schroder yang nilainya akan melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya belum habis namun tetap berpotensi pindah, bersama nama-nama seperti penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang mungkin hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal itu di samping para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk trio Barcelona Mapi Leon, Ona Batlle, dan tampaknya Salma Paralluelo yang siap menghadapi tantangan baru.

Beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak, namun banyak juga yang tidak, di mana keputusan setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain sendiri menimbulkan pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap transfer seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di luar musim ini.

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