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Mary Earps kembali! Mantan kiper Manchester United itu menandatangani kontrak dua tahun dengan klub WSL setelah hengkang dari PSG
Transfer yang menjadi sorotan telah rampung
Klub ibu kota yang ambisius ini berhasil merekrut kiper yang dua kali dinobatkan sebagai Kiper Terbaik FIFA tersebut melalui transfer bebas. Resmi bergabung pada 1 Juli, kiper berpengalaman ini memiliki rekam jejak gemilang di kancah domestik, termasuk menjuarai Piala FA Wanita selama masa baktinya yang bersejarah selama lima tahun di Manchester United. Kedatangannya menambah pengalaman di level teratas yang tak tertandingi bagi tim yang bertekad untuk mengukuhkan posisi mereka secara permanen di jajaran elit liga utama Inggris.
- Getty Images Sport
Kiper menargetkan kesuksesan tertinggi
Mantan ikon internasional tersebut mengungkapkan antusiasme yang luar biasa terhadap proyek jangka panjang klub ini, dengan menyebut nilai-nilai institusional yang sejalan serta visi ambisius di kancah domestik sebagai pendorong utama di balik keputusannya. Earps menyatakan: "Saya sangat gembira bisa bergabung dengan klub ini dan benar-benar menantikannya. Saya merasa klub ini selaras dengan apa yang saya perjuangkan. Saya tidak sabar untuk segera memulai dan langsung bekerja.
"Nilai-nilai klub ini mewakili apa yang ingin saya wujudkan, dan mereka sangat bersemangat terhadap apa yang ingin saya capai serta mengubah permainan ini ke arah yang lebih positif. Semua percakapan yang kami lakukan sangat positif, dan setiap kali saya berbicara dengan pihak klub, saya ingin mendengar lebih banyak lagi.
"Visi dan ambisi klub, termasuk fasilitas latihan baru yang luar biasa, membuat saya tak sabar melihat perkembangannya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemilik kami, Michele (Kang), dan seluruh pihak di klub dalam mewujudkan tujuan ini. Ini tentang menetapkan standar dan menyatakan bahwa kami ingin menjadi kompetitif dalam waktu singkat."
Ambisi mengemudi berstandar elit
Earps tetap bertekad untuk mempertahankan standar pribadinya yang luar biasa di level domestik, menyoroti perkembangan kompetitif skuad serta antusiasmenya untuk terus mengasah kemampuan teknisnya bersama rekan sesama penjaga gawang, Elene Lete. Ia menambahkan: "Saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Elene (Lete) dan unit penjaga gawang. Elene melakukan beberapa penyelamatan dan intervensi hebat musim lalu. Semoga kami bisa saling memotivasi, bekerja keras, dan menikmati prosesnya.
"Pesan saya kepada para penggemar adalah bahwa saya sangat bersemangat untuk memulai dan menciptakan kenangan bersama; saya tidak sabar untuk bermain di hadapan kalian semua. Saya menantikan kesempatan untuk mengenal para pemain, staf, gaya permainan, dan budaya klub, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk membantu klub mencapai tujuan bersama dan meraih kesuksesan sebesar mungkin.
"Saya merasa masih memiliki banyak hal yang bisa saya berikan untuk sepak bola, dan itulah tepatnya alasan saya memilih London City. Ini tidak akan mudah, karena WSL sangat kompetitif. Tim ini mencatatkan musim 2025-26 yang gemilang dengan finis di papan tengah pada musim pertamanya; kini saatnya naik peringkat dan berupaya finis setinggi mungkin.”
- Getty Images Sport
Kampanye baru menghadirkan tantangan
The Lionesses akan langsung memulai latihan pramusim menjelang laga pembuka musim WSL 2026-27 yang dijadwalkan pada 4 September. Setelah berhasil finis di peringkat keenam di papan tengah dengan raihan 27 poin pada musim lalu, integrasi Earps secara cepat akan menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan dari juara bertahan Manchester City. Pemain bintang baru ini akan langsung diuji secara taktis untuk menanamkan disiplin pertahanan sebelum rangkaian pertandingan domestik awal yang melelahkan dimulai.