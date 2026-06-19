Mary Earps kembali! Mantan kiper Manchester United itu menandatangani kontrak dua tahun dengan klub WSL setelah hengkang dari PSG

Mantan ikon internasional tersebut mengungkapkan antusiasme yang luar biasa terhadap proyek jangka panjang klub ini, dengan menyebut nilai-nilai institusional yang sejalan serta visi ambisius di kancah domestik sebagai pendorong utama di balik keputusannya. Earps menyatakan: "Saya sangat gembira bisa bergabung dengan klub ini dan benar-benar menantikannya. Saya merasa klub ini selaras dengan apa yang saya perjuangkan. Saya tidak sabar untuk segera memulai dan langsung bekerja.

"Nilai-nilai klub ini mewakili apa yang ingin saya wujudkan, dan mereka sangat bersemangat terhadap apa yang ingin saya capai serta mengubah permainan ini ke arah yang lebih positif. Semua percakapan yang kami lakukan sangat positif, dan setiap kali saya berbicara dengan pihak klub, saya ingin mendengar lebih banyak lagi.

"Visi dan ambisi klub, termasuk fasilitas latihan baru yang luar biasa, membuat saya tak sabar melihat perkembangannya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemilik kami, Michele (Kang), dan seluruh pihak di klub dalam mewujudkan tujuan ini. Ini tentang menetapkan standar dan menyatakan bahwa kami ingin menjadi kompetitif dalam waktu singkat."