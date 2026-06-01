Mary Earps kembali ke Inggris! Bintang timnas wanita Inggris itu setuju bergabung dengan London City Lionesses seiring mendekatnya kepindahannya dari PSG
Kembalinya bintang tim Lionesses yang sangat dinanti
Menurut BBC Sport, kiper berusia 33 tahun ini siap kembali ke Liga Super Wanita hanya dua tahun setelah meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan klub di ibu kota Prancis. Earps, yang dua kali dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Tahun Ini versi FIFA, telah menjalani masa yang produktif bersama PSG, dengan tampil dalam 22 pertandingan di Ligue 1 musim ini dan mencatatkan 12 clean sheet.
Terlepas dari kesuksesan pribadinya di Prancis, daya tarik untuk kembali ke Inggris dan bergabung dengan proyek ambisius di bawah pemilik Michele Kang terbukti menjadi faktor penentu. Earps tetap menjadi salah satu sosok paling terkenal dalam sepak bola wanita, setelah berperan penting dalam kemenangan Lionesses di Euro 2022 dan perjalanan mereka ke final Piala Dunia 2023.
Penawaran menggiurkan untuk ikon Barcelona, Leon
Upaya perekrutan di London City Lionesses tidak hanya terbatas pada posisi penjaga gawang. Klub ini juga telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut bek timnas Spanyol, Mapi Leon. Pemain berusia 30 tahun ini baru saja mengakhiri karier gemilang selama sembilan tahun di Barcelona, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia sepak bola.
Leon datang dengan rekam jejak yang luar biasa, setelah memenangkan 27 trofi selama berkarier di Catalonia, termasuk empat gelar Liga Champions. Kesuksesan terbarunya di Eropa terjadi saat ia memimpin timnya meraih kemenangan telak 4-0 atas Lyon di final. Kedatangannya, bersama Earps, menandakan niat besar klub yang finis di peringkat keenam WSL musim lalu.
Visi transfer ambisius Kang
Didukung oleh pengusaha asal Amerika Serikat, Michele Kang, London City Lionesses secara efektif berupaya mengubah peta sepak bola wanita Inggris. Perekrutan ganda Earps dan Leon diperkirakan akan diselesaikan dengan penandatanganan kontrak resmi pada akhir bulan ini. Langkah-langkah ini menandai peningkatan kualitas yang signifikan saat klub berupaya menantang para elit WSL yang sudah mapan.
Klub ini juga tetap berupaya merekrut pemenang Ballon d'Or dua kali, Alexia Putellas, yang baru-baru ini mengonfirmasi kepergiannya dari Barcelona setelah 14 tahun. Jika berhasil, kedatangan Putellas akan melengkapi jendela transfer tunggal yang mungkin paling signifikan oleh klub mana pun dalam sejarah sepak bola wanita.
Lanskap WSL diprediksi akan mengalami perubahan besar pada musim panas ini
Kepindahan Earps hanyalah salah satu bagian dari perombakan besar-besaran di seluruh liga musim panas ini. Kapten timnas Australia, Sam Kerr, saat ini berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Chelsea, sementara Katie McCabe dari Arsenal bergabung dengan The Blues. Manchester City juga dikabarkan memimpin perburuan untuk penyerang Inggris, Beth Mead.
Selain kesepakatan Earps, Arsenal juga melakukan langkah-langkah sendiri, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka akan merekrut gelandang tangguh Georgia Stanway dari Bayern Munich dan bek asal Spanyol Ona Batlle dari Barcelona.