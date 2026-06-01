Mary Earps kembali ke Inggris! Bintang timnas wanita Inggris itu setuju bergabung dengan London City Lionesses seiring mendekatnya kepindahannya dari PSG

Menurut BBC Sport, kiper berusia 33 tahun ini siap kembali ke Liga Super Wanita hanya dua tahun setelah meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan klub di ibu kota Prancis. Earps, yang dua kali dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Tahun Ini versi FIFA, telah menjalani masa yang produktif bersama PSG, dengan tampil dalam 22 pertandingan di Ligue 1 musim ini dan mencatatkan 12 clean sheet.

Terlepas dari kesuksesan pribadinya di Prancis, daya tarik untuk kembali ke Inggris dan bergabung dengan proyek ambisius di bawah pemilik Michele Kang terbukti menjadi faktor penentu. Earps tetap menjadi salah satu sosok paling terkenal dalam sepak bola wanita, setelah berperan penting dalam kemenangan Lionesses di Euro 2022 dan perjalanan mereka ke final Piala Dunia 2023.