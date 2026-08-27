Menurut The Athletic, Chelsea bergerak tegas pada tahap akhir bursa transfer untuk menyepakati biaya senilai £7,5 juta dengan Aston Villa untuk Martinez. Kiper internasional Argentina berusia 33 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di Stamford Bridge, dengan klub London barat itu juga mempertahankan opsi untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama 12 bulan tambahan.

Transfer ini terjadi setelah periode ketidakpastian besar terkait masa depan Martinez di Villa Park, yang dimulai ketika rencana kepindahan ke Juventus gagal terwujud pada awal Agustus. Setelah transfer yang gagal itu, kiper berpengalaman tersebut ditawarkan kepada Chelsea oleh para perwakilannya saat mereka mencari solusi untuk mengamankan langkah karier berikutnya.