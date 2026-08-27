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Martinez ke Chelsea! Chelsea sepakati kesepakatan senilai £7,5 juta untuk mendatangkan kiper Aston Villa dan Argentina itu
Chelsea bergerak cepat untuk merekrut Martinez
Menurut The Athletic, Chelsea bergerak tegas pada tahap akhir bursa transfer untuk menyepakati biaya senilai £7,5 juta dengan Aston Villa untuk Martinez. Kiper internasional Argentina berusia 33 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di Stamford Bridge, dengan klub London barat itu juga mempertahankan opsi untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama 12 bulan tambahan.
Transfer ini terjadi setelah periode ketidakpastian besar terkait masa depan Martinez di Villa Park, yang dimulai ketika rencana kepindahan ke Juventus gagal terwujud pada awal Agustus. Setelah transfer yang gagal itu, kiper berpengalaman tersebut ditawarkan kepada Chelsea oleh para perwakilannya saat mereka mencari solusi untuk mengamankan langkah karier berikutnya.
- AFP
Sanchez berada di bawah tekanan setelah kesalahan pada laga pembuka
Keputusan untuk memburu Martinez dipercepat oleh performa inkonsisten kiper utama Chelsea saat ini, Robert Sanchez, pada laga pembuka Premier League klub tersebut. Meski Chelsea meraih kemenangan atas Fulham di Craven Cottage, Sanchez melakukan dua kesalahan mencolok yang nyaris membuat timnya kehilangan poin. Kesalahan-kesalahan itu mendorong manajer Alonso menghadapi pertanyaan apakah ia akan mempertimbangkan pergantian kiper sebelum bursa transfer ditutup.
Sanchez telah menjadi kiper utama yang mapan untuk sebagian besar waktunya di klub sejak kedatangannya yang menyita perhatian dari Brighton & Hove Albion pada 2023. Selama membela Stamford Bridge, pemain Spanyol itu telah mencatatkan total 112 penampilan di semua kompetisi.
Aston Villa merencanakan hidup tanpa bintang Argentina
Aston Villa sudah mulai mempersiapkan kepergian kiper mereka yang telah lama mengabdi jauh sebelum kesepakatan dengan Chelsea tercapai. Begitu menjadi jelas bahwa Martinez kemungkinan akan pergi, klub asal Midlands itu bergerak cepat dengan merekrut Zion Suzuki dari Parma untuk menjadi kiper utama baru mereka. Transisi ini membuat Martinez berlatih sendirian di Bodymoor Heath sementara masa depannya diselesaikan di balik layar.
Dalam pertandingan melawan Fulham, bangku cadangan Chelsea diisi kiper Belgia berusia 21 tahun Mike Penders, yang menjadi pelapis utama bagi Sanchez. Penders sangat dihargai oleh petinggi Chelsea setelah masa peminjamannya yang impresif di Strasbourg musim lalu, tetapi staf pelatih meyakini skuad membutuhkan sosok yang lebih berpengalaman seperti Martinez untuk bersaing di level tertinggi sementara sang pemain muda melanjutkan perkembangan profesionalnya.
- Getty Images Sport
Akhir sebuah era di Villa Park
Kepergian Martinez menandai berakhirnya babak yang sangat sukses bagi sang pemain di Villa Park. Sejak bergabung dengan klub dari Arsenal pada September 2020, ia telah mencatatkan 256 penampilan dan memantapkan diri sebagai salah satu pemain terbaik di Premier League, serta menjadi figur kunci musim lalu saat tim asuhan Unai Emery finis di peringkat keempat untuk mengamankan tiket ke Liga Champions dan menjuarai Liga Europa.
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