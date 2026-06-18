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Martínez: Argentina kalah dari Arab Saudi... dan tidak ada gunanya mengganti Ronaldo, "raja gol sepak bola"

R. Martinez
C. Ronaldo
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Saudi Arabia
Spanyol
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS
Argentina
Aljazair
Arab Saudi

Pelatih asal Spanyol membela Portugal dan Ronaldo setelah kejutan dari Republik Demokratik Kongo

Pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, menolak menyalahkan Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, atas hasil imbang yang mengecewakan 1-1 melawan tim nasional Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka "Brasil Eropa" di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa mengganti pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan selama pertandingan.

Pertandingan tersebut menandai berlanjutnya kesulitan Ronaldo dalam mencetak gol di turnamen besar, setelah ia gagal mencetak gol untuk pertandingan kelima berturut-turut di Piala Dunia, dan yang kesepuluh secara beruntun di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa.

Selain itu, bintang Al-Nassr asal Arab Saudi ini juga belum mencetak gol dari permainan terbuka di turnamen besar sejak Juni 2021. Dalam laga melawan Republik Demokratik Kongo, ia hanya melakukan tiga upaya tanpa satu pun tembakan yang mengarah ke gawang, sehingga untuk keenam kalinya dalam kariernya di Piala Dunia, ia keluar lapangan tanpa melepaskan satu tembakan pun ke gawang.

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  • Ronaldo adalah pemain terakhir yang bisa dipertimbangkan untuk ditarik keluar

    Ketika ditanya mengapa Ronaldo tetap dimainkan sepanjang pertandingan meskipun tidak memberikan kontribusi signifikan dalam serangan, Martínez menjawab dengan tegas, “Tidak masuk akal untuk menarik keluar pencetak gol terbanyak di dunia sepak bola dari lapangan dalam pertandingan yang membutuhkan gol.”

    Ronaldo merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Portugal dengan 143 gol internasional, serta telah mencetak 973 gol di semua kompetisi bersama klub dan tim nasional, dan bermimpi mencapai angka seribu sebelum pensiun.

    Pemain berusia 41 tahun ini menjadi pemain kedua dalam sejarah yang tampil di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda, setelah pemain Argentina, Lionel Messi.

    Kapten Portugal ini berharap dapat mencetak prestasi bersejarah baru dengan mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda, namun ia gagal melakukannya, terutama hanya sehari setelah penampilan gemilang Messi yang mencetak hat-trick ke gawang Aljazair.

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  • Gol cepat membalikkan keadaan dalam pertandingan melawan Portugal

    Martínez berpendapat bahwa masalah timnya tidak terlalu berkaitan dengan Ronaldo, melainkan lebih disebabkan oleh penurunan mental setelah gol cepat yang dicetak João Neves pada menit keenam.

    Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan, seperti dilansir oleh jaringan "ESPN", "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik dalam hal penguasaan bola dan penetrasi ke area penalti. Biasanya, mencetak gol cepat memberi dorongan untuk terus menekan dan mencari gol kedua, tetapi yang terjadi justru sebaliknya."

    Dia menambahkan, “Setelah gol itu, kami menjadi lebih berhati-hati dalam menguasai bola, dan kami memberi Republik Demokratik Kongo kesempatan untuk menata kembali barisan pertahanannya serta mengandalkan serangan balik. Kami kehilangan kedalaman serangan dan ruang-ruang yang semula kami manfaatkan di awal pertandingan, dan hal itu sangat membantu lawan.”

  • Mengambil Pelajaran dari Para Pahlawan

    Meskipun awalnya tersendat, Martínez menegaskan bahwa hasil imbang ini tidak perlu dikhawatirkan, dengan mengutip contoh-contoh historis tim-tim nasional yang memulai turnamen dengan buruk sebelum akhirnya menjuarai gelar tersebut.

    “Piala Dunia adalah turnamen di mana hal-hal seperti ini sering terjadi,” katanya. “Argentina kalah dari Arab Saudi pada 2022 lalu akhirnya menjuarai turnamen, dan Spanyol kalah dari Swiss pada 2010 sebelum akhirnya meraih gelar juara.”

    Ia melanjutkan, “Kita hanya berbicara tentang pertandingan pertama di Piala Dunia. Setelah kebobolan gol awal, performa kami lebih dipengaruhi oleh emosi daripada hal lain. Kami berhenti mengambil risiko, mencari ruang kosong, dan menembus sepertiga akhir lapangan. Ini lebih merupakan masalah mental daripada taktik atau teknis.”

    Pelatih Portugal itu mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari pertandingan tersebut, sambil mengatakan, “Ini adalah bagian dari sifat Piala Dunia. Sekarang kami harus mengevaluasi apa yang terjadi dan memperbaikinya sebelum pertandingan berikutnya.”