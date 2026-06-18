Pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, menolak menyalahkan Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, atas hasil imbang yang mengecewakan 1-1 melawan tim nasional Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka "Brasil Eropa" di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa mengganti pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan selama pertandingan.

Pertandingan tersebut menandai berlanjutnya kesulitan Ronaldo dalam mencetak gol di turnamen besar, setelah ia gagal mencetak gol untuk pertandingan kelima berturut-turut di Piala Dunia, dan yang kesepuluh secara beruntun di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa.

Selain itu, bintang Al-Nassr asal Arab Saudi ini juga belum mencetak gol dari permainan terbuka di turnamen besar sejak Juni 2021. Dalam laga melawan Republik Demokratik Kongo, ia hanya melakukan tiga upaya tanpa satu pun tembakan yang mengarah ke gawang, sehingga untuk keenam kalinya dalam kariernya di Piala Dunia, ia keluar lapangan tanpa melepaskan satu tembakan pun ke gawang.

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