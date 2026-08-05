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'Martin Zubimendi tak bisa melakukan itu' - Mikael Silvestre mendesak Arsenal merekrut Bruno Guimaraes
Silvestre dukung Guimaraes pindah ke Arsenal
Mantan bek Manchester United dan Arsenal, Silvestre, mendukung Guimaraes untuk memilih pindah ke London utara. Pemain internasional Brasil itu terus dikaitkan dengan kepergian besar dari Newcastle pada musim panas ini. Arsenal sudah melihat tawaran pembuka mereka ditolak Newcastle, tetapi negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan terus berlanjut.
Arteta tetap bersemangat untuk memperkuat opsi lini tengahnya sebelum tenggat waktu transfer. Silvestre meyakini Arsenal jauh lebih cocok untuk Guimaraes dibandingkan United. Ia menyoroti kebutuhan sang gelandang untuk menjadi starter secara reguler demi mempertahankan status pentingnya bersama tim nasional Brasil.
- Getty
Guimaraes menawarkan lebih banyak daripada Zubimendi
Berbicara kepada Grosvenor Sport, Silvestre menyoroti bagaimana Guimaraes bisa meningkatkan level tim Arteta melampaui opsi yang sudah ada seperti Zubimendi. Gelandang Spanyol itu sempat beberapa kali berada di bangku cadangan musim lalu seiring persaingan memperebutkan tempat yang makin ketat.
"Aneh melihat Martin Zubimendi dicadangkan musim lalu," kata Silvestre. "Saya pikir dia punya beberapa penampilan bagus, tetapi ada beberapa penurunan, lalu Myles Lewis-Skelly menunjukkan bahwa dia punya dimensi tambahan dalam permainannya, memecah lini dengan pergerakannya. Zubimendi tidak bisa melakukan itu. Dia tipe pemain yang berbeda.
"Bruno Guimaraes bisa melakukan keduanya. Dia sedikit lebih agresif, atau setidaknya lebih agresif daripada Zubimendi, dan untuk mempertahankan gelar Anda, Anda akan membutuhkan karakter seperti dia. Jika Anda ingin mencapai final Liga Champions lagi dan mempertahankan gelar Anda, Anda butuh kedalaman skuad, dan akan sangat masuk akal bagi Arsenal untuk mendatangkan Bruno Guimaraes."
Lini tengah United sudah sangat lengkap
Silvestre juga menepis gagasan bahwa United akan bergerak untuk merekrut bintang Newcastle itu. Ia menegaskan bahwa Manchester United sudah cukup memperkuat sektor lini tengah mereka dalam beberapa bursa transfer terakhir.
"Saya tidak berpikir Manchester United membutuhkan gelandang top lain seperti Bruno Guimaraes setelah merekrut Youri Tielemans dan Andrey Santos untuk bermain bersama Kobbie Mainoo," tambahnya
"Bruno Guimaraes akan selalu ingin menjadi starter. Ketika Anda menjadi starter untuk tim nasional Brasil, Anda juga harus menjadi starter untuk klub Anda, jadi saya pikir Arsenal akan lebih cocok untuknya."
- Getty
Negosiasi berlanjut setelah tawaran ditolak
Arsenal dan Newcastle tetap berkomunikasi saat bursa transfer memasuki tahap akhir. Arsenal saat ini sedang mengevaluasi apakah akan kembali dengan tawaran kedua yang lebih baik untuk playmaker kunci tersebut. Setiap kemungkinan tawaran lanjutan akan sangat bergantung pada valuasi akhir Newcastle terhadap pemain berusia 28 tahun itu. Meski Arteta tetap menaruh kepercayaan penuh pada skuadnya saat ini, mendatangkan Guimaraes tetap menjadi prioritas yang jelas sebelum bursa ditutup.
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