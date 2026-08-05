'Martin Zubimendi tak bisa melakukan itu' - Mikael Silvestre mendesak Arsenal merekrut Bruno Guimaraes

Berbicara kepada Grosvenor Sport, Silvestre menyoroti bagaimana Guimaraes bisa meningkatkan level tim Arteta melampaui opsi yang sudah ada seperti Zubimendi. Gelandang Spanyol itu sempat beberapa kali berada di bangku cadangan musim lalu seiring persaingan memperebutkan tempat yang makin ketat.

"Aneh melihat Martin Zubimendi dicadangkan musim lalu," kata Silvestre. "Saya pikir dia punya beberapa penampilan bagus, tetapi ada beberapa penurunan, lalu Myles Lewis-Skelly menunjukkan bahwa dia punya dimensi tambahan dalam permainannya, memecah lini dengan pergerakannya. Zubimendi tidak bisa melakukan itu. Dia tipe pemain yang berbeda.

"Bruno Guimaraes bisa melakukan keduanya. Dia sedikit lebih agresif, atau setidaknya lebih agresif daripada Zubimendi, dan untuk mempertahankan gelar Anda, Anda akan membutuhkan karakter seperti dia. Jika Anda ingin mencapai final Liga Champions lagi dan mempertahankan gelar Anda, Anda butuh kedalaman skuad, dan akan sangat masuk akal bagi Arsenal untuk mendatangkan Bruno Guimaraes."