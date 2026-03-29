Martin Zubimendi menjadi pemain Arsenal yang kesepuluh yang mundur dari tugas internasional, sementara Spanyol mengeluarkan pernyataan
Spanyol mengonfirmasi cedera lutut yang dialami Zubimendi
Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu sore yang mengonfirmasi bahwa Zubimendi telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional.
Dalam komunikasi resmi, RFEF menyatakan bahwa Martin Zubimendi menarik diri dari skuad tim nasional Spanyol yang akan menghadapi Mesir karena mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya.
Federasi tersebut mencatat bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mengambil risiko apa pun demi menjaga kesehatan sang pemain dan bahwa departemen medis Arsenal telah diberi informasi lengkap mengenai situasi tersebut.
Mimpi buruk cedera pemain internasional Arsenal
Kepergian Zubimendi menjadi pukulan terbaru dalam periode jeda internasional yang berubah menjadi mimpi buruk bagi Mikel Arteta. Pemain asal Spanyol itu kini menjadi pemain Arsenal kesepuluh yang mundur dari tugas internasional selama jeda ini, sehingga staf medis The Gunners harus bekerja lembur menjelang dimulainya kembali Liga Premier.
Eberechi Eze, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, William Saliba, Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, dan Piero Hincapie juga telah menarik diri dari tugas internasional selama seminggu terakhir.
Langkah-langkah pencegahan bagi bintang The Gunners
Spanyol memilih untuk melepas Zubimendi segera daripada mempertahankannya dalam skuad untuk pemantauan lebih lanjut, sehingga ia dapat segera memulai proses rehabilitasinya di London.
Tim medis klub akan melakukan penilaian sendiri terhadap lutut sang gelandang begitu ia tiba di London Colney. Bagi Arsenal, kehilangan Zubimendi akan menjadi pukulan telak mengingat perannya yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, terutama karena gelandang kunci lainnya juga sedang menghadapi masalah kebugaran masing-masing.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Arteta pasti sangat mendambakan kabar baik terkait daftar panjang pemain yang absen. Banyaknya cedera yang dialami akan memaksa staf pelatih untuk mempertimbangkan perubahan taktik atau mengandalkan pemain cadangan jika masa pemulihan para pemain tersebut melampaui jeda internasional.
Setelah jeda internasional, Arsenal akan menghadapi Southampton di perempat final Piala FA, dilanjutkan dengan laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang berat melawan Sporting CP.