Martin Zubimendi menjadi pemain Arsenal yang kesepuluh yang mundur dari tugas internasional, sementara Spanyol mengeluarkan pernyataan

Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu sore yang mengonfirmasi bahwa Zubimendi telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional.

Dalam komunikasi resmi, RFEF menyatakan bahwa Martin Zubimendi menarik diri dari skuad tim nasional Spanyol yang akan menghadapi Mesir karena mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya.

Federasi tersebut mencatat bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak mengambil risiko apa pun demi menjaga kesehatan sang pemain dan bahwa departemen medis Arsenal telah diberi informasi lengkap mengenai situasi tersebut.







