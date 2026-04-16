Martin Zubimendi mengakui bahwa kabar-kabar tentang kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid 'bukan hal yang buruk', sementara bintang Arsenal itu angkat bicara mengenai masa depannya
Beralih dari pembicaraan tentang Madrid
Pemain timnas Spanyol itu sempat santer dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabéu sebelum akhirnya memilih Arsenal pada Juli lalu, dan Madrid dikabarkan masih menunjukkan ketertarikan padanya. Dalam wawancara dengan Cadena Ser, Zubimendi mengakui bahwa meskipun dikaitkan dengan juara Eropa itu "bukan hal yang buruk", keputusannya untuk bergabung dengan The Gunners didorong oleh keinginan untuk bertanding dalam laga-laga seperti leg kedua perempat final Liga Champions Rabu lalu melawan Sporting CP. "Itu sudah berlalu," kata pemain berusia 27 tahun itu. "Saya sangat fokus dan sangat bahagia di tempat saya sekarang."
Zubimendi menyoroti performa 'aneh' Arsenal
The Gunners memastikan tempat mereka di semifinal Liga Champions pada Rabu malam, setelah berhasil melewati hasil imbang tanpa gol yang menegangkan melawan Sporting CP dan lolos dengan agregat 1-0. Arsenal hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, namun Zubimendi menegaskan bahwa fondasi "kokoh" mereka untuk meraih kesuksesan tetap utuh. "Beberapa pekan terakhir memang aneh, tapi di awal musim kami pasti akan menerima posisi ini," katanya. "Kami masih memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami butuh lebih banyak kejelasan di sepertiga akhir lapangan. Untungnya, tim ini bertahan dengan baik dan kami solid."
Tantangan Atletico
Pertandingan semifinal yang menantang melawan Atlético Madrid kini menanti, setelah tim asuhan Diego Simeone menyingkirkan Barcelona untuk mencapai babak empat besar untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Meskipun Arsenal meraih kemenangan telak 4-0 atas Rojiblancos pada babak penyisihan grup, Zubimendi dengan cepat menepis anggapan bahwa hasil serupa akan terulang, dengan mengutip investasi besar-besaran dan keunggulan kompetitif Atlético.
"Mereka adalah tim yang sangat kompetitif, sangat percaya diri, dan memiliki pemain-pemain top," kata Zubimendi memperingatkan. "Pertandingan fase grup sudah berlalu; mereka kini menjadi tim yang tangguh, dan kami harus sangat berhati-hati."
Pertarungan sengit di Etihad
Fokus Arsenal saat ini tertuju pada lawatan ke Etihad pada Minggu ini untuk pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara Liga Premier. Meskipun The Gunners masih memimpin klasemen dengan selisih enam poin, pertandingan sisa yang dimiliki Manchester City serta kemenangan mereka atas Arsenal di final Carabao Cup baru-baru ini telah memindahkan momentum psikologis ke pihak juara bertahan.
"Ini adalah momen 'hidup atau mati' sekarang," kata Zubimendi, menekankan tekad skuad untuk bangkit dari kekalahan-kekalahan domestik baru-baru ini. "Kekompakan skuad inilah yang akan menentukan hasil pertandingan-pertandingan ini. Kami fokus, kami bahagia, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan."