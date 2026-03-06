Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Martin Odegaard dan Ethan Nwaneri termasuk di antara delapan nama yang sedang dipertimbangkan Arsenal untuk dijual, karena The Gunners harus melepas pemain bintang mereka
Gunners dihadapkan pada tantangan keseimbangan keuangan.
Raksasa London tengah berjuang menghadapi kenyataan investasi sebesar £268 juta untuk merekrut talenta baru. Meskipun rekrutmen agresif ini telah mengantarkan tim Mikel Arteta ke puncak klasemen Premier League, hal ini membuat klub harus berjalan di atas tali terkait Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR). Menurut The Telegraph, pembicaraan internal telah mengidentifikasi kebutuhan untuk setidaknya satu pemain inti utama hengkang guna memastikan kepatuhan jangka panjang.
Menariknya, kapten klub Martin Odegaard termasuk di antara pemain yang berpotensi dilepas. Dengan nilai buku yang saat ini rendah setelah lima tahun di klub, biaya transfer signifikan yang diterima untuk pemain Norwegia ini akan menghasilkan keuntungan akuntansi yang besar. Langkah ini merupakan taruhan, namun dengan sisa kontrak dua tahun, dewan direksi mempertimbangkan relaksasi finansial melawan pentingnya kontribusinya di lapangan.
- AFP
Tekanan keuangan semakin meningkat setelah kampanye perekrutan.
Kebutuhan untuk melakukan penjualan berasal dari periode transformasional namun mahal di pasar. Arsenal menghabiskan dana besar untuk mendatangkan Eberechi Eze seharga £67,5 juta, Viktor Gyokeres seharga £63,7 juta, dan Martin Zubimendi seharga £56 juta. Selain itu, klub berkomitmen untuk melakukan kesepakatan permanen senilai£45 juta untuk Piero Hincapie setelah masa pinjamannya yang sukses dari Bayer Leverkusen.
Meskipun pendapatan melonjak menjadi £690,3 juta, tagihan gaji yang membengkak membuat mantra "jual untuk menyeimbangkan" kini menjadi prioritas. Direktur olahraga Andrea Berta harus membuktikan bahwa klub dapat mengoperasikan model penjualan yang sukses. Aset bernilai tinggi seperti Gabriel Martinelli, yang didatangkan dengan biaya hanya £7 juta pada 2019, dan Ben White sedang dipantau sebagai calon potensial untuk menghasilkan pengembalian investasi yang signifikan.
Lulusan akademi yang terancam pemecatan
Talenta lokal Ethan Nwaneri dan Myles Lewis-Skelly juga dipertimbangkan untuk dilepas, karena mereka menawarkan "keuntungan murni" untuk tujuan PSR. Nwaneri kesulitan menemukan tempat reguler di starting XI selama masa pinjamannya di Marseille, sementara Lewis-Skelly berada di urutan ketiga dalam hierarki bek kiri.
Keputusan untuk melepas produk akademi muda merupakan strategi olahraga yang berisiko, namun kebutuhan untuk menyeimbangkan pengeluaran tahun lalu mungkin lebih diutamakan daripada keinginan untuk mempertahankan talenta lokal. Logika ini juga berlaku untuk barisan penyerang senior, di mana Gabriel Jesus dan Leandro Trossard akan segera memasuki 12 bulan terakhir kontrak mereka, memaksa klub untuk memilih antara memperpanjang kontrak atau menjual mereka sekarang.
- Getty Images Sport
Pertandingan krusial bagi pemuncak klasemen
Sementara di belakang layar, manajemen akan bekerja untuk menstabilkan keuangan mereka, di lapangan mereka akan terus berjuang untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Premier League. The Gunners kini unggul tujuh poin dari Manchester City, yang memiliki satu pertandingan lebih banyak, dalam perburuan gelar pertama mereka dalam 22 tahun.
Selanjutnya, tim Arteta akan menghadapi Mansfield Town di putaran kelima Piala FA pada Sabtu, sebelum bertanding melawan Bayer Leverkusen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Iklan