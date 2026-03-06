Martin Odegaard dan Ethan Nwaneri termasuk di antara delapan nama yang sedang dipertimbangkan Arsenal untuk dijual, karena The Gunners harus melepas pemain bintang mereka

Raksasa London tengah berjuang menghadapi kenyataan investasi sebesar £268 juta untuk merekrut talenta baru. Meskipun rekrutmen agresif ini telah mengantarkan tim Mikel Arteta ke puncak klasemen Premier League, hal ini membuat klub harus berjalan di atas tali terkait Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR). Menurut The Telegraph, pembicaraan internal telah mengidentifikasi kebutuhan untuk setidaknya satu pemain inti utama hengkang guna memastikan kepatuhan jangka panjang.

Menariknya, kapten klub Martin Odegaard termasuk di antara pemain yang berpotensi dilepas. Dengan nilai buku yang saat ini rendah setelah lima tahun di klub, biaya transfer signifikan yang diterima untuk pemain Norwegia ini akan menghasilkan keuntungan akuntansi yang besar. Langkah ini merupakan taruhan, namun dengan sisa kontrak dua tahun, dewan direksi mempertimbangkan relaksasi finansial melawan pentingnya kontribusinya di lapangan.