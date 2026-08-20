Martin O'Neill memuji Camilo Duran yang "kelas dunia" saat Celtic melaju mulus melewati LASK di play-off Liga Champions

O'Neill cepat merefleksikan laga Eropa yang berat sebelum memuji dampak instan Duran, yang datang dari Qarabag dan memimpin statistik pertandingan untuk jumlah tembakan (enam) serta dribel sukses (enam).

Berbicara kepada TNT Sports, manajer Celtic itu menjelaskan: "Saya pikir ini malam yang sangat sulit bagi kami. Mereka tim yang sangat bagus. Kami akan menghadapi pekerjaan yang berat, tetapi kami sudah memberi diri kami sebuah peluang. Mereka mencetak gol pada menit pertama, offside, dan kami butuh 10-15 menit untuk menemukan ritme permainan kami.

"[Duran] adalah pemain brilian. Kami sudah memantaunya sejak cukup lama lalu dan mencoba merekrutnya lebih awal daripada saat kami akhirnya mendapatkannya. Saya tidak mengatakan dia pemain kelas dunia, tetapi itu adalah penampilan kelas dunia, melewati lawan dan juga turun kembali. Ini hasil yang sangat bagus untuk kami malam ini, tetapi perjalanan masih panjang.

"Musim lalu, hampir sepanjang musim, Anda bertanya-tanya dari mana gol akan datang. Di sini, kami mampu menciptakan gol. Mencatatkan clean sheet juga sangat penting bagi kami."