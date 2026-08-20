Getty Images Sport
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Martin O'Neill memuji Camilo Duran yang "kelas dunia" saat Celtic melaju mulus melewati LASK di play-off Liga Champions
Penyelesaian klinis membangun keunggulan
Benjamin Nygren membuka keunggulan untuk Celtic pada menit ke-26 lewat tembakan kaki kiri melengkung yang brilian ke sudut atas gawang. Duran menggandakan keunggulan sebelum jeda dengan tendangan voli spektakuler dari jarak 20 yard, sebelum menyempurnakan sebuah pergerakan tim yang mulus dengan penyelesaian tenang di babak kedua. Penampilan dominan rekrutan musim panas itu memastikan Celtic mengamankan keunggulan nyaman 3-0 pada leg pertama play-off.
- Getty Images Sport
Pelatih memuji kecemerlangan individu
O'Neill cepat merefleksikan laga Eropa yang berat sebelum memuji dampak instan Duran, yang datang dari Qarabag dan memimpin statistik pertandingan untuk jumlah tembakan (enam) serta dribel sukses (enam).
Berbicara kepada TNT Sports, manajer Celtic itu menjelaskan: "Saya pikir ini malam yang sangat sulit bagi kami. Mereka tim yang sangat bagus. Kami akan menghadapi pekerjaan yang berat, tetapi kami sudah memberi diri kami sebuah peluang. Mereka mencetak gol pada menit pertama, offside, dan kami butuh 10-15 menit untuk menemukan ritme permainan kami.
"[Duran] adalah pemain brilian. Kami sudah memantaunya sejak cukup lama lalu dan mencoba merekrutnya lebih awal daripada saat kami akhirnya mendapatkannya. Saya tidak mengatakan dia pemain kelas dunia, tetapi itu adalah penampilan kelas dunia, melewati lawan dan juga turun kembali. Ini hasil yang sangat bagus untuk kami malam ini, tetapi perjalanan masih panjang.
"Musim lalu, hampir sepanjang musim, Anda bertanya-tanya dari mana gol akan datang. Di sini, kami mampu menciptakan gol. Mencatatkan clean sheet juga sangat penting bagi kami."
Kapten mendesak agar tetap fokus
Kapten klub Callum McGregor menyuarakan hal yang sama, dengan memperingatkan agar tidak terlena jelang leg kedua. Ia menambahkan: "Kami berusaha membawa klub ini ke Liga Champions. Baru setengah jalan, tetapi penampilan yang fantastis. Kami harus menuntaskannya pekan depan.
"Grup ini bagus dan tampil baik. Kami selalu berusaha bekerja dan menjadi lebih baik. Kepercayaan diri terus tumbuh, tetapi ini baru setengah jalan. Tugas kami adalah menciptakan atmosfer dan menghadirkan kebahagiaan. Penting bagi kami untuk mencoba memperkuat diri. Ini langkah-langkah kecil, dan kami punya pertandingan yang sangat sulit pekan depan."
- Getty Images Sport
Laga kontra Return menuntut disiplin
Celtic kini bertandang ke Austria dengan target mengamankan tempat mereka di fase liga, setelah mengalami kekecewaan adu penalti melawan Kairat Almaty musim lalu. Pasukan O'Neill harus tetap waspada setelah LASK mencatatkan expected goals (xG) sebesar 1,75 dari 20 percobaan, dibandingkan 0,87 milik tuan rumah. Kiper Viljami Sinisalo dan lini belakangnya akan menghadapi ujian berat lainnya pada leg kedua pekan depan.
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