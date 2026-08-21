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Martin Keown mendukung Max Dowman yang "lebih cepat dari jadwal" untuk memainkan peran besar dalam upaya Arsenal mempertahankan gelar Premier League
Remaja itu tampil mengesankan pada fase akhir musim
Dowman menjalani debut seniornya bersama Arsenal saat baru berusia 15 tahun sebelum mengukir namanya dalam buku sejarah sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Premier League. Gelandang serang remaja itu terbukti menjadi penentu pada fase akhir perebutan gelar musim lalu, dengan memberi assist kepada Viktor Gyokeres sebelum mencetak gol pengunci pada masa injury time dalam kemenangan dramatis atas Everton. Setelah mencatatkan 13 penampilan tim utama di semua kompetisi dan menjalani pramusim yang mencuri perhatian, Dowman kini benar-benar menjadi bagian dari rencana Arteta untuk kampanye baru.
- Mark Pain
Ikon klub memuji pemain muda berbakat
Mantan bek Arsenal, Keown, meyakini laju pesat sang pemain muda berjalan lebih cepat dari jadwal dan ia memperkirakan wonderkid itu akan memainkan peran penting di London utara. Berbicara kepada TNT Sports, Keown menegaskan: "Usianya 16 tahun. Ini sudah menjadi kisah yang luar biasa. Dia sudah lebih cepat dari jadwal.
"Musim ini mungkin menjadi momennya. Kami melihat dua momen hebat itu dalam pertandingan melawan Everton. Itu membuat namanya masuk sejarah sekarang. Dia pemain termuda di Premier League yang mencetak gol. Seberapa penting itu? Dia akan memainkan peran besar. Semoga ini menjadi tahun terobosannya, tetapi mungkin ini terlalu dini. Namun, terlepas dari itu, saya akan menikmati menyaksikannya saat dia bermain."
Sang juara menanggalkan narasi masa lalu
Mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun akhirnya membungkam kritik dari luar yang mempertanyakan mental Arsenal pada momen-momen krusial, menurut Keown. Mantan bek tengah itu merasa status juara bertahan memberi keyakinan dari dalam yang sangat penting, bahkan ketika para rival sangat bernafsu untuk menjatuhkan mereka dari singgasana.
Membahas besarnya ekspektasi, Keown menambahkan: "Anda tahu, ketika Anda menjuarai Premier League, tentu semua orang ingin mengalahkan sang juara. Ada tekanan pada Arsenal selama bertahun-tahun.
"Narasinya adalah bahwa mereka menyia-nyiakannya, bahwa mereka kehilangan keberanian. Saya pikir sekarang mereka bisa menikmati status sebagai juara dan membawa itu ke dalam pertandingan. Itu memberi Anda tambahan rasa percaya diri dan keyakinan. Jadi, tidak, Anda tidak bisa mengkhawatirkan itu. Menangkan saja pertandingan Anda, dan semoga Anda lebih baik daripada yang lain."
- Getty Images Sport
Pesaing membangun kembali di tengah stabilitas
Arsenal membidik untuk berhasil mempertahankan mahkota kasta tertinggi mereka untuk pertama kalinya sejak 1930-an. Tatanan taktik Arteta yang sudah mapan menawarkan kesinambungan besar di tengah gejolak pergantian manajer yang meluas di sembilan rival sesama tim kasta tertinggi, termasuk Enzo Maresca di Manchester City, Andoni Iraola di Liverpool, dan Xabi Alonso di Chelsea. Dowman dan rekan-rekan setimnya langsung menghadapi ujian fokus saat mereka memulai upaya mempertahankan gelar di kandang melawan tim promosi baru Coventry City pada hari Jumat.
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