Martin Keown mendukung Max Dowman yang "lebih cepat dari jadwal" untuk memainkan peran besar dalam upaya Arsenal mempertahankan gelar Premier League

Mantan bek Arsenal, Keown, meyakini laju pesat sang pemain muda berjalan lebih cepat dari jadwal dan ia memperkirakan wonderkid itu akan memainkan peran penting di London utara. Berbicara kepada TNT Sports, Keown menegaskan: "Usianya 16 tahun. Ini sudah menjadi kisah yang luar biasa. Dia sudah lebih cepat dari jadwal.

"Musim ini mungkin menjadi momennya. Kami melihat dua momen hebat itu dalam pertandingan melawan Everton. Itu membuat namanya masuk sejarah sekarang. Dia pemain termuda di Premier League yang mencetak gol. Seberapa penting itu? Dia akan memainkan peran besar. Semoga ini menjadi tahun terobosannya, tetapi mungkin ini terlalu dini. Namun, terlepas dari itu, saya akan menikmati menyaksikannya saat dia bermain."